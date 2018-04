Tipy, jak jednoduše zaplnit žaludek a zahnat hlad

Pocitu nasycení nemusíte dosáhnout jen přecpáváním se tučným jídlem ve velkém množství, existují i relativně zdravé potraviny, které žaludek dlouhodobě zasytí.

Pokud tedy chcete zhubnout, zařaďte do svého jídelníčku i tyto pomocníky, kteří zaženou hlad a zaplní hladový žaludek na delší dobu. Když se budete cítit syti, sníte i méně jídla během dne a bude se vám snadněji hubnout.

Dochucujte octem nebo skořicí

Existuje mnoho pokrmů, do nichž se jako ochucovadlo hodí ocet nebo skořice. Proč právě tyto dvě přísady? Ocet i skořice pomáhají regulovat hladinu krevního cukru po jídle a navíc podle studie odborníků z Oddělení zemědělských a potravních věd v Curychu vytvářejí pocit nasycení po delší dobu.

Ocet se již od dob antiky používá jako okyselující přísada pokrmů a zvláště účinný při redukci váhy je jablečný ocet, který obsahuje řadu vitaminů, minerálních látek, stopových prvků a vlákninu pektin. Právě pektin navozuje pocit sytosti a snižuje tak pocit hladu.

Skořice, která je vlastně aromatická kůra skořicovníků, je vyhlášená svými zdravotními účinky, jako jsou zlepšení trávení a zahřívání a stimulování zažívacího traktu. Výzkumy dokonce prokázaly, že skořice snižuje hladinu krevního cukru u diabetiků 2. typu o téměř 30 procent.

Nevýhodou je, že skořice může způsobovat alergické reakce a ve větším množství by ji neměly konzumovat těhotné ženy.

Voda zaplní žaludek

Voda nemá žádné kalorie, takže není možné po ní přibrat, navíc když ji pijete studenou, zvyšuje se spotřeba kalorií, jelikož tělo musí vydat energii na zahřátí vody na tělesnou teplotu. Zkuste před každým jídlem vypít dvě sklenice vody, které naplní váš žaludek a vy tak sníte i o 60 kalorií méně.

Ještě lepší účinek má voda ochucená citronem, protože citron podporuje spalování a zrychluje metabolismus. Podobně jako samotná voda funguje i většina druhů zeleniny, protože obsahuje téměř 90 procent vody, která navodí pocit sytosti.

Banán na štíhlou linii

Banán je ovoce, které dokáže rychle zasytit a zahnat pocit hladu, proto je vhodné dát si jeden banán hodinu před obědem a druhý hodinu před večeří. Sníte pak daleko menší porci a navíc do sebe dostanete dostatek vitaminu B, A a minerálních látek, jako je vápník, hořčík a fosfor.

Zralé banány také pomáhají při žaludečních obtížích, protože působí proti kyselosti. Pozor však na nazelenalé nezralé banány, které mohou vést k plynatosti a nadýmání, nadměrná konzumace banánů také může způsobovat zácpu.

Brambory spolehlivě zasytí

Brambory patří mezi nejvýznamnějších zemědělské plodiny. Asi 75 procent hlízy tvoří škrob, ale brambory obsahují i vitaminy (C, B1, B2) a minerální látky (Mg, Fe, Zn a jiné). Brambory mají schopnost zasytit, ale zároveň patří do dietní stravy. Obsahují rovněž takzvaný rezistentní škrob, který podle nové studie uveřejněné v British Journal of Nutrition může podporovat pocit sytosti až po dobu 24 hodin.

Rezistentní škrob představuje tu část škrobu, která odchází nestrávená do tlustého střeva a může zde působit jako nerozpustná vláknina a pomáhat v prevenci zácpy. Podle některých odborníků by dokonce tento typ škrobu mohl snižovat riziko rakoviny tlustého střeva.

Nebraňte se darům moře

Mořské ryby jsou plné omega-3 nenasycených mastných kyselin, jejich význam pro lidský organismus je velmi široký. Kromě toho, že snižují riziko srdečních onemocnění, snižují krevní tlak, působí proti zánětům cév a kloubů a pomáhají při psychických potížích, dokáží také pomáhat při redukci váhy, protože vytvářejí pocit sytosti až na několik hodin.

Ve studii uveřejněné v European Journal of Clinical Nutrition se ukázalo, že účastníci studie, kteří jedli ryby, se cítili více sytí, než ti, co konzumovali hovězí. Navíc ti, co jedli ryby, snížili svůj příjem u dalšího jídla o 75 kalorií.

Chroupejte oříšky

Ořechy jsou bohatým zdrojem celé řady vitaminů, minerálů, zdravých tuků, vlákniny a kvalitních bílkovin. Vědecké poznatky potvrzují prospěšné účinky ořechů na lidské zdraví jako jsou snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky 2. typu, snížení hladiny cholesterolu a pozitivní vliv na nervovou soustavu.

Ořechy jsou však i velkým pomocníkem při hubnutí, protože podporují látkovou výměnu a vhodný poměr vlákniny, bílkovin a tuků v ořeších aktivuje dlouhodobý pocit sytosti a tím i menší chuť k jídlu. Navíc ořechy dokáži podle výzkumů zvyšovat metabolismus až o 11 procent.

Přidejte do stravy oves

Oves patří mezi obilí, které je nejbohatší na živiny. Obsahuje tuky, proteiny a sacharidy, je rovněž bohatý na fosfor, vitamin B1 a železo, kterého obsahuje dokonce více než maso. Pro svou velkou nutriční hodnotu a lehkou stravitelnost patří mezi základní potraviny lidské stravy.

Konzumace ovsa pomáhá při únavě a stresovém vypětí a díky obsahu rozpustné vlákniny ulehčuje trávení. Pravidelná konzumace ovsa nejlépe ve formě ovesných vloček pomáhá při léčbě arteriosklérózy a hypertenze.

V pocitu nasycení hraje hlavní roli rostlinná vláknina na povrchu zrna, jejíž hlavní složkou je betaglukan. Ten pomáhá tělu uvolňovat hormon cholecystokinin, který dokáže potlačovat hlad. Betaglukan také snižuje hladiny cholesterolu a má mírný projímavý účinek.

Vejce kontrolují apetit

Mnoho expertů na výživu považuje vejce za superpotravinu, protože obsahují velké množství živin a jen velmi málo kalorií. Jedno středně velké vejce má zhruba 80 kalorií, čímž je předurčeno zařadit se do zdravé výživy a vejce lze doporučit i při hubnutí.

Studie uveřejněná v Journal of American College of Nutrition zjistila, že konzumace vajec pomáhá udržet apetit na uzdě až 36 hodin.

Skvělou dietní volbou je tak snídaně, jejíž základem jsou právě vejce. Po takové snídani se budete cítit nasyceni po delší dobu a nehrozí, že se budete později při obědě přejídat.