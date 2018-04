Tipy, co jíst před sportem a co po něm

Najezte se maximálně dvě až tři hodiny před cvičením. Nejlepší jsou cereálie, ovoce, jogurt, celozrnný chléb, těstoviny nebo rýže. Tyto potraviny vám dodají energii na hodinu cvičení a pomohou nastartovat pálení tuků.

Před, při i po cvičení pijte vodu. Energetické sportovní nápoje jsou hodně kalorické a vhodné spíš pro vrcholové sportovce. Vy byste je potřebovali jedině v případě, že cvičíte ve vysokém tempu více než hodinu.

Hned po cvičení nejezte, dovolte svému tělu, aby "dotáhlo" aktivní režim. Pokud máte velký hlad, dodejte unaveným svalům energii ze zdravých sacharidů: ovoce, zelenina, celozrnné pečivo. Zhruba za hodinu po cvičení doplňte proteiny, dejte si vejce, ořechy, krůtí nebo kuřecí maso.

Před cvičením...

Rychlá polévka

Příprava: 15 minut + vaření 20 minut

Pro 4 osoby

* 2 větší mrkve

* 1 pórek

* čerstvá petržel nebo libeček

* 1 lžíce másla

* 1 lžíce olivového oleje

* 1,2 l kuřecího nebo zeleninového vývaru

* sůl

* pepř

* špetka mletého muškátového oříšku

1. Zeleninu s petrželí omyjeme, mrkev a pórek očistíme a nakrájíme na kolečka.

2. V hrnci zahřejeme máslo s olejem, kolečka zeleniny na něm krátce orestujeme.

3. Orestovanou zeleninu zalijeme kuřecím vývarem, přidáme část petržele a přivedeme pomalu k varu.

4. Společně provaříme asi 10 minut, dochutíme solí a pepřem.

5. Porce polévky ozdobíme zbylou petrželí.

NÁŠ TIP Nahraďte pórek jarní cibulkou, přidejte kedlubnu, hrášek. Nehubnoucím členům rodiny zavařte do polévky rozšlehané vejce nebo nudle.

Tyčinky z ovesných vloček

Příprava: 15 minut + pečení 30-40 minut

Pro 4 osoby

* 180 g másla

* 100 g cukru krupice

* 1 lžíce zlatého sirupu (Golden sirup Tesco, Marks a Spencer) nebo javorový sirup

* špetka soli

* kapka mandlové esence

* 200 g ovesných vloček

1. Troubu předehřejeme na 150 °C, menší čtvercový plech vymažeme tukem nebo vyložíme pečicím papírem.

2. V hrnci pomalu rozpustíme máslo s cukrem a zlatým sirupem, přidáme sůl a mandlovou esenci.

3. Do tekuté směsi přisypeme ovesné vločky a dobře promícháme.

4. Hmotu přendáme do pekáčku, upěchujeme lžící a pečeme 30-40 minut.

5. Po upečení necháme vločky deset minut zchladnout v pekáčku, pak je přesuneme na prkénko a ostrým nožem rozkrájíme na tyčinky.

6. Vychladlé tyčinky uchováváme v chladu v uzavřené nádobě.

... a po cvičení

Muffiny z celozrnné mouky

Příprava: 20 minut + pečení 20-25 minut

Na 12 muffinů

* 250 g celozrnné mouky

* 100 g přírodního cukru krupice

* špetka soli

* 1 lžička prášku do pečiva

* 1 lžička jedlé sody

* 85 g rozpuštěného másla

* 1 dcl bílého jogurtu

* 1 dcl mléka

* 2 velká vejce

* 2 lžíce vlašských ořechů

* 2 lžíce třtinového cukru

* 1 lžíce loupaných slunečnicových semínek

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, formu na muffiny vymažeme tukem nebo vyložíme papírovými košíčky.

2. Prosátou mouku promícháme v míse s cukrem, solí, práškem do pečiva a jedlou sodou.

3. Vlašské ořechy nasekáme na menší kousky a smícháme s třtinovým cukrem a slunečnicovými semínky.

4. Rozpuštěné máslo prošleháme s jogurtem, mlékem a vejci a přilijeme do mísy s moukou, promícháme lžící.

5. Těsto rozdělíme do košíčků, posypeme směsí cukru a ořechů a pečeme ve vyhřáté troubě 20-25 minut.

Kuřecí burger s míchanými vejci

Příprava: 20 minut + vaření 25-30 minut

Pro 4 osoby

* 1 malá červená cibule

* čerstvý libeček

* 1 rajče

* 2 housky

* 400 g mletého kuřecího masa

* sůl

* čerstvě mletý pepř

* 6 vajec

* 4 lžíce strouhanky

* olej

1. Cibuli oloupeme, polovinu najemno nasekáme, druhou nakrájíme na plátky. Listy libečku omyjeme, natrháme, malou část nasekáme najemno. Omyté rajče pokrájíme na kousky.

2. Vrchní část housky lehce seřízneme, celou housku podélně přepůlíme.

3. Maso promícháme, ochutíme solí a čerstvě mletým pepřem, promícháme s jedním vejcem, nasekanou cibulkou, nasekaným libečkem a strouhankou. Ze směsi vytvarujeme 4 burgery.

4. Na pánvi s rozpáleným olejem opékáme burgery asi 4 minuty po každé straně. Na jiné pánvi usmažíme zbylá osolená rozšlehaná vejce s polovinou libečku.

5. Poloviny housek opečeme. Na každou housku rozdělíme část míchaných vajíček, položíme na ně kuřecí burger, ozdobíme libečkem, cibulí, rajčetem a zbylými vejci.