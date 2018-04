Nebo si ji můžete vyrobit tak, že umixujete 25 g chilli papriček, bílý pepř, kari koření, špetku mletého kmínu a 2 lžíce oleje.



DOMÁCÍ OMÁČKY

Ke grilovanému masu se hodí česneková omáčka s bylinkami, kterou připravíte z drceného česneku, bylinek, soli, citronové šťávy a zakysané smetany nebo hustého bílého jogurtu. Čas ušetříte s již hotovou kořenící směsí (třeba Kotányi), kterou jen vmícháte do smetany.

MARINÁDA

Maso na grilování nejméně den dopředu naložte do marinády, kterou si připravíte například z olivového oleje, různého koření, vína, worchesteru, cukru a podobně. Ze svých oblíbených bylinek si můžete uvázat ,mašlovačku‘, kterou budete během grilování potírat maso marinádou. Dodá mu to ještě více chuti a vůně.

TIPY A TRIKY PRO GRILOVÁNÍ

Před grilováním maso odblaníme a u plátků nařízneme okraje, aby se nekroutily.



* Solíme buď těsně před grilováním, nebo po upečení, aby maso zbytečně nepouštělo šťávu.



* Grilovat můžeme na kovové mřížce, kterou vždy po rozpálení potíráme olejem, aby se na ni maso nelepilo, nebo na jehle - rožni, který se během pečení otáčí nad teplem.



* Při venkovním grilování používáme nejčastěji dřevěné uhlí, vhodnější jsou drobnější kousky než větší brikety.



* Oblíbené je i grilování na lávovém grilu - přírodním kameni, který je upravený na hladkou plochu, pod níž je zdroj tepla, uhlí nebo elektrické grily.



* Při grilování na dřevěném uhlí bychom měli dbát na to, aby šťáva z masa a marináda nekapaly do ohně, vznikají tak nezdravé látky. Je dobré používat grilovací tácky nebo alobal a gril předem dobře rozpálit, aby se na opékané potravině utvořila kůrčička, a nevytékala tak šťáva.



* Maso v alobalu je také šťavnatější. Do masa nepícháme, otáčíme grilovacími kleštěmi, lopatkou apod.



* Potíráme marinádou, vínem, pivem či destilátem. Po grilování necháme maso odpočinout, je pak jemnější, šťávy se rozloží a vlákna uvolní. Pak maso osolíme a podáváme.