Tipy a rady na posílení imunity. Zbrojíme na sezonu chřipek

Ideálním způsobem, jak ve zdraví přežít zimu, je zalézt do postele v půlce října a vylézt až začátkem dubna. Bohužel, tohle nám neuzná ani rodina, ani zaměstnavatel, natož banka. Strategie musí být jiná - hodná těch největších válečnických es. Je tedy potřeba vytvořit plán, promyslet taktiku, poznat nepřítele, terén a dobře vyhodnotit možnosti vlastního vojska.

Plán máme: nepadnout. Terén: náročný. Nepřítel: lstivý. Stav vlastního vojska: no, uspokojivý. Taktika? Neprůstřelná obrana. Prostě vybudujte si takové ochranné valy, které záškodníky odradí, v horším případě alespoň zeslabí jejich útok. Představíme vám deset stupňů ke zlaté (imunitě).

A spali a spali

Aby mohl imunitní systém jet naplno, potřebuje dostatek spánku - ideálně plných osm hodin. Když máte dojem, že ve vašem těle se až na sny neděje nic, tak ve skutečnosti pracovníci v imunitním průmyslu makají, div se nestrhají, a zbytek těla regeneruje, až se z něho kouří. Ale jak to udělat, abyste usnuli, kdy se vám to hodí, a vydrželi to až do budíčku? Lehká večeře, vyvětraná místnost, dostatek fyzické únavy během dne a tma (což je speciálně ve velkých městech často problém, takže investujte do dobrých závěsů či rolet). A taky se vyplatí zavést si nějaký usínací rituál: šálek bylinkového čaje, protažení, dobrá knížka nebo dobrý sex.

A, B, C, D tělo přede

Řeč je samozřejmě o vitaminech. Ty byste sice měli konzumovat hlavně v přírodním stavu - tedy z ovoce a zeleniny. Ale u kusů, které koupíte v našich obchodech (v zimě to platí zvlášť), je často těžko uvěřit, že ještě vůbec nějakými vitaminy mohou disponovat. Takže zvažte, zda ty zásadní vitaminy nedodat tělu i jinak.

Kromě ,céčka‘, jehož podíl na fungování imunity je lví, jsou podstatné i vitaminy skupiny B, vitamin A, D a E. Rozhodně však nesahejte po těch nejlevnějších, šumivých a s obrázkem, které stojí v supermarketu vedle toaleťáku. Raději se o těch správných poraďte v lékárně.

Kameny se valí 3

Stejně důležité jako vitaminy jsou pro tělo i minerály. V pořádném nabuzení imunity hlavní roli hrají selen a zinek. A obdobně jako u vitaminů je aspoň v období předpokládané vyšší zátěže prozíravější si alespoň tento podstatný pár do těla vpravit i jinak než potravou.

Pokud víte, že vaše tělo každou zimní sezonu protrpí opakovaným kašlem a rýmou, doporučují lékaři přibrat i enzymy. A řada odborníků by vám poradila i preparáty z hlívy ústřičné, která v sobě obsahuje zajímavý komplex jak vitaminů a minerálů, tak pro nás laiky tajemné beta-1, 3-D glukany. Rozumět tomu nemusíte, věřit možná taky ne, ale je to minimálně dobrá otázka pro vašeho praktického lékaře.

Co je kysané, to je dobré

Až 70 procent buněk imunitního systému se nachází ve střevě. V trávicím traktu každého dospělého člověka jsou totiž miliardy ,hodných‘ bakterií, které tvoří obranný val proti těm zlým.

Kromě speciálních preparátů, které si opět můžete koupit v lékárně (zamyslete se, zda po přečtení tohoto článku nepožádat svého lékárníka o množstevní slevu), najdete bakterie mléčného kvašení v kvalitních jogurtech, kefírech, kyšce a podmáslí, ale i třeba v klasice české spíže kysaném zelí. To, vzhledem k poměru cena versus obsah vitaminů a jiných zdraví prospěšných látek, je jednoznačně kandidátem na stálého člena vaší domácnosti.

Zázraky do tří dnů

Před pár lety nikdo z nás neslyšel o tajuplné bylině severoamerických indiánů echinacea s poetickým českým názvem třapatka. Dnes je jí všude plno a ne nadarmo. Stimuluje totiž buňky imunitního systému, které jsou klíčové v boji s infekcemi.

Koupit si ji můžete v různých formách. Doporučuje se brát ji denně jako prevenci a při prvních příznacích příjem zvýšit. Umí totiž i urychlit vypořádání se s nemocí už propuknutou. Mezi účinné hity se řadí i rakytník řešetlákový, který má 10x více vitaminu C než pomeranč a jejž užívali dokonce ruští kosmonauti!

Čaj o páté

Klidně tento staroanglický zvyk přijměte za svůj, ovšem se dvěma změnami. Nelpěte výhradně na té páté hodině a místo tradičního černého čaje využijte bylinky. Čaj je totiž skvělý způsob, jak zabít více much jednou ranou.

Zaprvé do sebe dostanete spoustu zdraví svědčících látek vcelku příjemnou formou, zadruhé tím paralelně odškrtáváte políčka v denním pitném režimu a zatřetí vás příjemně zahřeje. Vyzkoušejte českou klasiku, jako je šípkový nebo kopřivový čaj. Ale můžete se i porozhlédnout po světě - Egypt vás může inspirovat svým čajem karkade (ibišek), Indie zázvorem, Čína svým čajem zeleným a Inkové lapachem.

Hlídejte si talíře

I když můžete mít pochybnosti o optimálním obsahu vitaminů a minerálů v ovoci a zelenině v našich obchodech, stejně zůstává správná a vyvážená strava jedním ze zásadních pilířů dobrého fungování našeho imunitního systému.

Zásady zdravého stravování znají skoro všichni, ale zdaleka se jimi neřídí. Tak jen základní pravidla: hodně ovoce a zeleniny, pokud možno lokálního původu, méně masa a více luštěnin, z mléčných výrobků ty kvašené, obilniny raději celozrnné, kvalitní rostlinné a živočišné tuky, mnohem méně cukru. Nehladovět, jíst častěji, ale menší porce. A máte tady dva v jednom: nejenom že tento systém blahodárně povzbudí vaši obranyschopnost, ale zároveň při jeho dodržování zhubnete. Za vyzkoušení to stojí.

Naředěná obrana

Homeopatie vzbuzuje zásadně protikladné postoje: buď ji šmahem odmítáte jako šarlatánství, anebo ji uznáváte jako účinnou alternativní léčebnou metodu. Pokud patříte do té druhé skupiny, i ,kouzelné kuličky‘ jsou připraveny pomoct vám posílit vaši imunitu.

Homeopaté doporučují v období rizika zvýšeného nebezpečí nákazy používat preventivně Oscillococcinum, stačí jednou týdně jednu dávku. Když už nemoc vypukne, je nejlepší poradit se svým homeopatem, u této metody je totiž léčba takřka vždy zcela individuální.

Holduj tanci, pohybu

Když je v dobré kondici tělo, je v dobré kondici i jeho imunita. Nemusíte hned začít běhat maraton, stačí když si třikrát týdně zacvičíte, budete víc chodit pěšky nebo jezdit na kole, občas si zaplavete.

Pohybem venku navíc dostanete do těla potřebný vitamin D a ještě se otužujete. Což je další osvědčená metoda, jak své obranyschopnosti vyjít naproti. Ovšem nesmíte to přehnat, jestliže jste doteď na otužování ani nepomysleli, byl by úplný a dokonce nebezpečný nesmysl skočit do Vltavy. Vzhledem k tomu, že podzim už je tady, musí začátečníci se svým otužováním začínat pomalu. Procházkami venku, později přidat saunu (nebráni-li tomu váš zdravotní stav). A hlavně: nepřetápět. Přes den byste doma měli mít tak 21 °C, v noci je ideálních 18 až 19 °C.

Pohoda, klídek

Psychika a zdravý životní styl jsou pro schopnost vašeho těla bránit se zákeřným virům a bakteriím zcela zásadní. Můžete do sebe sypat vitaminy i minerály lopatou, zapíjet to hektolitry zázračných čajů, vybíhat každé ráno po osmihodinovém spánku do parku, sprchovat se studenou vodou, když vám bude mizerně na duši, stejně vás ,něco‘ sklátí.

Takže poslední bod desatera je: pracujte na tom, abyste se cítili dobře. Obklopujte se lidmi, které máte rádi, věcmi, které se vám líbí, a dělejte to, co vám přináší radost. Milujete povalování se ve vaně? Tak hned cestou z práce si kupte v drogerii nějakou oblíbenou relaxační koupelovou sůl a doma se naložte. Pleťte, tancujte, skládejte puzzle, čtěte detektivky, jak je libo. Máte večer chuť na víno? Sklenička dobrého vína - pokud nemáte nemocná játra, nejste alkoholik nebo těhotná - ještě nikomu neublížila. Ostatně některé výzkumy tvrdí, že malé dávky alkoholu dokonce podporují imunitu a že látka quercetin obsažená ve víně ji přímo zvyšuje. Na zdraví!