Tip redakce: Prožijte zábavný i relaxační víkend v Aquapalace Hotelu Prague!

Aquapalace Hotel **** Prague nabízí hned několik oblíbených pobytových programů. Ceny v rámci těchto programů jsou výhodné, proto pokud toužíte po víkendu, při kterém byste si dokonale odpočinuli, nebo si jen nevíte rady s originálním dárkem, vyplatí se vám koupit poukaz pro sebe nebo více osob a nebudete litovat!

Můžete například zažít romantický pobyt se svým partnerem a nechat se společně ve dvou rozmazlovat masážemi a originálními službami, které hotel s aquaparkem nabízejí. Pro romantický víkend si můžete pořídit dárkový balíček Romance & Wellness pro dva, který zahrnuje 2x ubytování v romanticky vyzdobeném pokoji, snídaně na pokoji, večeři při svíčkách, čokoládovou masáž pro dva, balneoterapii pro dva, neomezený vstup do aquaparku AQUAPALACE PRAHA včetně Světa saun, vstup do Fitness centra a láhev sektu s jahodami na pokoj. Cena tohoto pobytu se pohybuje okolo 160 EUR za osobu.

Adrenalinový zážitek budete mít naopak z kurzu potápění, který je nabízen jako další nevšední pobytový zážitek. S instruktorem potápění si můžete vyzkoušet, jaké to je potápět se s výstrojí do hloubky 8 metrů. Pobyt s názvem Potápěčský adrenalin obsahuje, 2x ubytování s bohatou snídaní, nealkoholický koktejl v Lobby baru "Barracuda”, večeři, zkušební ponor (45 min) v potápěčské jámě, masáž zad a šíje, volný vstup do aquaparku Aquapalace Praha a do Fitness centra, a to vše za cenu okolo 200 EUR za osobu!

Pokud stále ještě váháte, můžete se podívat na nabídku hotelu na stránkách www.aquapalacehotel.cz, kde si můžete sami vybrat ze všech lákadel, které hotel s aquaparkem nabízí nebo s námi soutěžit v Letní soutěži časopisu Faiyo v termínu od 25. 08. do 08. 09. 2009 o poukaz pro dvě osoby na 2 denní pobyt v Aquapalace Hotelu****Prague. Soutěžní otázku naleznete v novém čísle časopisu Faiyo - Letní déšť na www.faiyo.cz.