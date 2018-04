Tip na Vánoce: jak koupit to správné spodní prádlo

Ženy obvykle vnímají nákup spodního oblečení pro partnery ryze prakticky. Muži to mají jinak.

Do prodejny s prádlem vstupují s určitým podtextem. Chtějí mít ženu oblečenou tak, jakou si ji vysní ve svých představách. V tom je kouzlo nákupu takového dárku. A zároveň jeho zrádnost. Nestrefit se do vkusu a velikosti obdarované ženy je za těchto okolností mnohem snazší než vybrat ten správný kousek prádla. Pánové, přinášíme šest rad, jak neudělat chybu.

1. Inspirujte se v šatníku partnerky

Jestli chcete ženě udělat radost a koupit jí prádlo, v jakém se sama cítí nejlépe, podívejte se do jejího šatníku. Vyhnete se tak trapasům, kdy romanticky založené partnerce koupíte sportovní prádlo a naopak.

Ideální je půjčit si ze šatníku nějakou část jejího prádla a ukázat ji prodavačkám (jsou na leccos zvyklé, tohle je nepřekvapí). Vám se však musí podařit utajit, že jste si intimní kousek půjčil. Představa, že její spodní kalhotky měla v ruce jiná žena, by mohla partnerku dohnat k nepříčetnosti, i kdybyste vybral ten nejlepší dárek.

POZOR!

Ženy si pamatují, jak přesně mají složené prádlo, a poznají i sebemenší odchylku. Nepřemýšlejte nad tím, jak je to možné. Prostě to tak je. Než aby vás partnerka začala z něčeho podezírat, dopředu se přiznejte, že jste hledal v její části oblečení. Vymyslete si nějakou historku. Třeba tu, že jste nemohl najít ponožky. Jen počítejte s tím, že budete za hlupáka.

2. Opište si velikosti

Chcete-li před ženou utajit, že uvažujete o dárku v podobě spodního prádla, aniž byste se jí přímo zeptal na přesnou velikost, opište si čísla z jiných kousků intimního oblečení.

Velikosti kalhotek, spodních nebo nočních košil mají jedno číslo od 34 výše či písmena (XS až XXL). S podprsenkami je to o něco složitější. Na nich se udávají dva údaje (viz tabulka níže). Číslo značí obvod hrudníku naměřený těsně pod prsy. Velikosti jsou od 65 do 120. Písmeno značí velikost košíčků, která se měří po obvodu samotných prsou. Velikosti jsou od A do F.

POZOR!

Bohužel ani přesné opsání velikosti nezaručí, že koupíte opravdu to správné a dobře padnoucí prádlo. Větší jistotu máte, pokud se rozhodnete pro nákup kalhotek. Výběr podprsenky je přeci jen náročnější. Velikost sice může souhlasit, ženě přesto nepadne. Každá podprsenka je totiž jiná. Záleží na tom, z jakého je materiálu, jaký má střih, zda má kostice, látkové nebo gelové vycpávky.





3. Vezměte si na pomoc jinou ženu

Je to jisté řešení, ale má i svá úskalí. Pokud k nákupu spodního oblečení vezmete jinou ženu, musí tu vaši dost dobře znát. Není možné, abyste poprosil kolegyni v práci a večer s ní vyrazil na nákup. Rozumně uvažující bytost vám ostatně takovou pomoc odmítne. Když se vám k nákupu podaří přesvědčit její sestru nebo kamarádku, je třeba, aby věděla, jaký typ spodního prádla si vaše partnerka kupuje, a znala její velikost. Takové znalosti však ani u nejlepších kamarádek nejsou samozřejmostí.

POZOR!

Rozhodně při výběru dárku v oddělení spodního prádla zapomeňte na pomoc bývalé přítelkyně. Pokud si ji přesto přizvete, před současnou partnerkou to nikdy, ale opravdu nikdy neodhalte. Jak by se vám líbilo, kdyby dárek pro vás vybírala s bývalým? A když se strefíte do jejího vkusu, na dotaz, jak se vám to povedlo, pravdu zamlčte. Lhát se sice nemá, ale někdy je lež nutná.

4. Vyhněte se extrémům

Jestliže jste nabyl dojmu, že správnou velikost spodního prádla nemůžete bez ženy koupit, není to tak úplně pravda. Můžete. Raději než podprsenku ale zvolte třeba noční košili nebo pyžamo. Při výběru se můžete více odvázat. Zkuste experiment, ale ne extrém. Pokud partnerka obvykle spí v teplém pyžamu s potiskem medvídků, asi ji nepotěšíte růžovou krajkovou košilkou těsně pod zadek. Zkuste pyžamo s kratší nohavičkou, které nevypadá usedle ani vyzývavě.

POZOR!

I při nákupu noční košile se pořád pohybujete po tenkém ledě. Neberte to první, co vám padne do oka. Pokud třicetileté ženě koupíte noční košili podobnou té, kterou nosí babička, neuspějete. A naopak. Rozhodně také nekupujte ty s rádoby vtipnými nápisy. Jestliže je vaší partnerce dvacet a více, smích v ní zcela jistě nevyvolají.

5. Jděte ve dvou

Vysvětlete ženě, čím jí chcete udělat radost, ale zároveň přiznejte, že si na takový nákup sám netroufáte. Ženy sice obecně mají rády rozhodné muže, ale v tomto případě vám nerozhodnost prominou. Váhání za těchto okolností přijde partnerce roztomilé. Při předávání dárku sice přijdete o moment překvapení, ale předejdete také možnému zklamání a trapasu. Spodní prádlo vybírejte spolu tak, aby udělalo radost oběma. A pokud se líbí každému něco jiného, kupte obojí.

POZOR!

Připravte se na to, že nákup neodbudete za deset minut. Počítejte aspoň s hodinou. Do nakupování budete navíc zásadně vtažen. Přinejmenším ženě budete podávat další a další kousky oblečení na vyzkoušení. Případný cenový limit si pořádně nadhodnoťte. Když jdete ženě koupit dárek, jen těžko jí něco budete odmítat se slovy: "To je moc drahé."

6. Spása v podobě poukázky

Většina prodejců spodního prádla už je má. Poukázky neboli vouchery jsou papíry k nezaplacení. Není na nich sice nic moc romantického, ale je to spása pro muže a nakonec i pro samotné ženy. Pro ty možná největší. Pragmatičky mají tyhle lístky nejraději. Prádlo si vyberou podle svého vkusu a hlavně ve velikosti, která jim sedne. Navíc ženy v takovém případě nejsou limitované přítomností muže v obchodě, která je může za jistých okolností znervózňovat.

POZOR!

Pokud dáte ženě poukázku, nechte výběr opravdu jen na ní. Můžete jí sice říci, co by se vám líbilo, ale když přijde domů s něčím úplně jiným, nevyčítejte. Ona by vám mohla vytknout, že jste tak přízemní v pořizování dárků, že dovedete dávat jen "kus papíru", i když krytého.

Snaha je víc než trefa do černého

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu nákupu, nechte si paragon pro případ výměny. Prodejci ji většinou umožňují. Při předávání dárku nemějte velká očekávání a zachovejte klid. Přestože jste nákupem strávil dlouhé chvíle, může se stát, že neuspějete. Dárek předávejte s váhajícím a zároveň omluvným výrazem ve tváři. Případný přehmat vám pak žena určitě odpustí.

Takt a chladnou hlavu by měly však mít hlavně ženy. Pamatujte si, nejvíc se cení snaha. Neurážejte se, i když dostanete kalhotky o dvě čísla menší. Partner tím nic nenaznačuje. Muži jsou v tomto ohledu přímočaří - když něco chtějí sdělit, mluví, ale nedávají dárky. Stále si proto opakujte, že vám chtěli udělat radost. Nebo sami sobě?