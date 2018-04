Tři feministky chtějí kalhotkami změnit pohled na menstruaci

K tomu, aby mohly dívky změnit názor na svá těla a menstruaci, se ale podle tří newyorských žen musí nejprve cítit uvolněné, namísto strachování se o protečení vložky nebo tamponu. Přestože většina žen někdy podobnou situaci zažila, málokterá ji nevnímala jako trapnou a nepříjemnou. Sestry Miki a Radha Aqrawalovy a jejich kamarádka Antonie Dunbarová tomu chtějí udělat přítrž.



Konec skvrnám

Změnit to mají revoluční kalhotky Thinx, které poskytují ženám během menstruace ochranu před nežádoucími skvrnami. „Tampony byly vynalezeny v roce 1931, od té doby se kromě samolepicích pásek a křidélek hygienické potřeby nedočkaly zásadní inovace, více než 85 let. Je na čase to změnit,“ řekla Miki Agrawalová pro časopis Forbes.

Novinka ve světě spodního prádla slibuje ženám větší pocit jistoty, stejně jako méně zničeného oblečení a povlečení. To vše díky kalhotkám, které dobře vypadají a cítíte se v nich jako v jakémkoliv jiném prádle. Kalhotky se skládají ze čtyř vrstev, které zajišťují pocit sucha, jsou nepropustné, ale zároveň prodyšné a mají antimikrobiální vlastnosti.



V nabídce jsou kalhotky v černé a porcelánové barvě a ve třech typech - od tang přes brazilky po bokovky. Každý model poskytuje jiný stupeň a rozložení ochrany, bokovky slibují zadržet množství tekutiny odpovídající dvěma tamponům. Kalhotky z patentovaného materiálu se po předeprání v ruce mohou prát v pračce na nízkou teplotu a podle majitelek společnosti by měly vydržet dva roky.



Jejich cena se pohybuje v přepočtu od šesti set do devíti set korun, prodávat je firma hodlá pouze po internetu. Zamýšleny jsou jako doplněk k vložce, tampónu nebo menstruačnímu kalíšku. Pro některé ženy by pak mohly být alternativou hygienických potřeb při slabších dnech menstruace.

Čas na inovaci dámských vložek a tamponů

V následujícím roce by se pak zakladatelky firmy rády pustily i do výroby inovativních tamponů a dámských vložek. Kromě ženského studu totiž podle nich přináší ženská menstruace a moderní pomůcky jako tampony, vložky a aplikátory (s výjimkou menstruačních kalíčků) i ekologický problém, se kterým je třeba se vypořádat.



Již nyní ale firma za každé prodané kalhotky přispívá ugandské nadaci AFRIpads, která učí ženy, jak vyrábět a prodávat pratelné dámské vložky. V mnoha rozvojových zemích totiž dívky stále během „týdne hanby“ nechodí do školy, protože nemají přístup k hygienickým pomůckám. Zameškáním týdne každý měsíc pak zaostávají v učivu a často i školy opouštějí.

Podle Agrawalové se menstruace stále pojí se studem i v naší kultuře. Důkazem je podle ní množství tamponů, které se prodají s aplikátory. „Ženy se bojí spatřit nebo dotknout se vlastní krve, nebo se bojí strčit si prst do své vlastní vaginy,“ řekla časopisu Forbes s tím, že až sedmdesát procent žen používá při svých dnech tampony s aplikátorem.