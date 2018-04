Kněžna Therese Schwarzenbergová: Karel umí být kousavý i agresivní

V pěti číslech 73 V únoru to bude sedmdesáti tři let, kdy se narodila jako Therese zu Hardegg auf Glatz und im Machlande.

V roce 2010 jsme jeli do Vídně na rozhovor s manželi Schwarzenbergovými, ale kníže Karel měl celé dopoledne jakési rozlítané a kněžna Therese byla v klidu. Navíc právě slavila sedmdesátiny, takže jsme se věnovali hlavně jí. Zajímavá žena. Za Karla se vdávala hned dvakrát, a ačkoli ochrnula, celkem vesele dnes chodí.

Váš manžel má všude možně po paláci poschovávané dýmky. Nevadí vám kouř?

Naopak, mám ho ráda. I já jsem kouřila, i když jenom cigarety, a manželovi to taky nevadilo.

No dobře, jenomže vy jste lékařka... Nikdy knížeti nemluvíte do životosprávy?

On si do ní bohužel mluvit nenechá. Zkoušela jsem to - s mizivým úspěchem.

A nechá si mluvit do něčeho jiného?

Že bychom si jako navzájem mluvili do životů? Vždycky jsme se tomu vyhýbali, vždyť jsme každý svůj! Jistě, o všem se spolu bavíme, ale nakonec si každý udělá, co chce... Nenapadlo by mě mluvit manželovi do politiky, on mi zase nikdy neradil, jak třeba léčit pacienty.

(Karel Schwarzenberg si přisedne, a ačkoli vypadá, jako by klimbal, vstupuje občas do hovoru: Bohu díky, že jsem ti do toho nekecal. Na to by pacienti velmi doplatili.)

A přesto: Co jste mu řekla, když se stal po sedmdesátce a po operaci srdce předsedou nové politické strany?

Moc mě to nepřekvapilo, protože on se o politiku zajímal vždycky. Vysvětlil mi, že jeho nová strana hraje v české politice důležitou roli...

Schwarzenberg: To neříkáš přesně. Zatím jen doufám, že důležitou roli hrát budeme!

Ano, tohle mi řekl. A pro mě je hlavní, že vypadá dobře, spokojeně, a když se ho ptám na zdraví, nikdy si nestěžuje.

Schwarzenberg: Že jsem ojetina s náhradními díly, to je jasný. Ale ještě to ujde.

Víte co? Já svoji odpověď rozvedu, protože jsme se dostali k nejdůležitější části rozhovoru. Můj muž cítí zodpovědnost za Českou republiku, kde hráli Schwarzenbergové po staletí důležitou roli. Asi právě proto si neklade otázku, jak moc to je v politice náročné; prostě se do ní pustil. A až později si třeba řekne, že ho to stálo hodně sil.

A když jste lékařka, vzala jste si nad jeho zdravím dohled?

Takhle to u nás skutečně nechodí. Já mu stokrát můžu říct, šetři se, ale Karel se na mě v zásadních věcech neohlíží. Dělá si, co uzná za vhodné.

Schwarzenberg: Snažíš se mít na mě dobrý vliv, ale většinou je to marné.

Jenže já se od tebe taky nikdy nikam tlačit nenechala.

Žijete spolu vy dva vůbec pohromadě, v páru? Jako tradiční manželé?

Neumím bohužel česky, a protože se teď manžel tolik angažuje v politice, často je v Praze. Já tam jezdím méně, protože si nepopovídám s lidmi, a tak žijeme opravdu odděleněji než v minulosti, kdy jsme spolu trávili spoustu času ve Vídni nebo ve Štýrsku.

Vás nikdy nenapadlo, že byste manžela do Prahy následovala?

O tom jsem neuvažovala. Mám to město ráda, ale co bych si tam bez češtiny počala? Manžel mi bohužel nikdy nedával jazykovou výuku...

Schwarzenberg: Mezi námi, nikdy si nedovolte jakkoli poučovat svého partnera. Tím byste všechno rozbili.

Chtěla jsem se česky naučit sama - našla jsem si učitelku, a dokonce jsem už dokázala vést jednoduchou konverzaci, ale když jsem se pak roku 1992 zranila na lyžích, byla jsem na tom léta velmi špatně. A další učení jsem už nezvládala.

KNÍŽETI SE RÁNO VYHNĚTE

Představy bývají romantičtější než realita. Sešli jsme se ve Schwarzenberském paláci v centru Vídně, ale v této hnusné roční době vynikne, že je to vlastně jen obrovský hotel, k němuž přiléhá vyasfaltované parkoviště. Kněžna má v paláci byt s velikou knihovnou, portréty starých šlechticů, s posilovnou. Vítá nás dáma, která vypadá velmi čile a zdravě, pokud tedy nemusí nikam chodit o holi. Určitě byla krásná. Narodila se jako hraběnka Therese von Hardegg, vystudovala medicínu. S Karlem se poznala roku 1957 na banketu pro aristokraty, ale bohužel se hned nezamilovala. Kníže si na ni počkal. Čekal deset let.

Být Češkou, volila byste stranu TOP 09?

No určitě!

Určitě? Věříte třeba jejímu zakladateli Miroslavu Kalouskovi?

Tak toho neznám... Ale znám svého muže, proto bych je volila.

Možná to nevíte, ale váš Karel je svérázný politik. Když se vlečou nějaká politická jednání, tak při nich občas...

... usne, já vím. Nikoli občas, ale vždycky. Tímhle byl známý odjakživa - usnul, když byla nuda. Ale v kritických chvílích se uměl probudit a správně se zapojil do debaty.

To je nějaká nadpřirozená schopnost?

Pozná, kdy je lepší usnout. Vyrazíme třeba autem do Prahy, já si povídám se šoférem, ale Karel usne hned před palácem a probudí se odpočatý v Praze. Zato já pak bývám unavená, protože jsem celou dobu hlídala, jestli jedeme bezpečně.

V čem ještě se vy dva povahově lišíte?

Už jenom tím, že já byla před úrazem sportovkyně, nadšená lyžařka, jezdila jsem na koních, chodila po horách, ale většinou bez manžela. Karel je intelektuál, který sportu moc neholduje.

Schwarzenberg: Vím o zásadnějším rozdílu - já jsem sova a žena skřivan. Vstává brzy a bývá dobře naladěná, zatímco se mnou není po probuzení k vydržení. Kdyby to šlo, nejraději bych vstával v jedenáct a ona o půl sedmé.

Ano. Ráno většinou nejsi oslovitelný.

Je v něčem váš manžel typický Čech?

Co to je, typický Čech?

Copak Češi nemají své specifické vlastnosti? Neliší se třeba právě od Rakušanů?

Naopak. Češi jsou Rakušanům podobní - rádi si zanadávají nebo zanaříkají, ale přitom se umějí radovat ze života. A taky jsou výjimečně nadaní muzikálně, literárně nebo intelektuálně.

Schwarzenberg: Jsi hodná. Ale Češi s Rakušany mají společné taky to, že jsou zvyklí žít v předklonu. A podobají se i tím, že zatímco u nás zlehčujeme, když má někdo komunistickou minulost, v Rakousku se úplně stejně zlehčuje, že byl někdo ve straně nacistické.

No dobře, ale člověk musí hledat i to pozitivní.

MĚLA JSEM NEUVĚŘITELNOU SMŮLU

Na Vánoce roku 1992 spadla na sjezdovce v Turracher Höhe a od hlavy dolů zůstala ochrnutá. Lékaři jí řekli, že má přerušenou míchu a coby kvadruplegička stráví zbytek života na lůžku. Neměli pravdu. Therese se navzdory prognóze pustila do rehabilitací a už o osm měsíců později mohla sedět a psát na počítači.

Sledovala jste lyžařky na olympiádě?

No jistě, ráda.

Co vás napadlo, když některá ošklivě spadla?

Jenom to, že když někdo jezdí přes sto kilometrů za hodinu, tak musí být pády hrozně bolestivé.

Nepřipomínalo vám to vlastní pád?

Ale ne... Víte, já se tehdy nezranila v rychlosti, vůbec jsem neriskovala. Bylo to nečekané - projížděla jsem se s dětmi na svahu, který nevypadal nebezpečně, ale měla jsem neuvěřitelnou smůlu; narazila jsem páteří do lavinového převisu.

Dnes zase už chodíte, i když o holi. Co vás vyléčilo?

Měla jsem perfektní péči - operovali mě v americkém Houstonu a náročné rehabilitace potom trvaly další čtyři roky, než jsem zase začala chodit.

Schwarzenberg: To jo, medicína je důležitá, ale ještě mnohem důležitější byla železná vůle. Manželka byla naprosto odhodlaná, že se z toho dostane, a dodnes cvičí několik hodin denně.

To jsem si všiml, že máte posilovnu i v paláci.

Zpočátku jsem cvičila celý den, od devíti ráno do šesti večer. A pokračuju pořád - každý den procházka nebo bazén, doma chodím klidně dvě hodiny na pásu.

Ale upřímně - chodila byste po svých, i kdybyste pocházela z obyčejné rodiny?

Že máme peníze, to hraje určitě roli, ale není to role hlavní. Po úrazu jsem si mohla dovolit terapie, na které by jiní třeba neměli, ale když je dost vůle, tak se často postaví na nohy i lidé, kteří moc peněz nemají. A naopak - když to bohatý člověk vzdá a leží v posteli, tak už nevstane nikdy.

Trápí vás, že chodíte špatně, nebo jste šťastná, že vůbec chodíte?

Obojí platí. Říkám si, díky Bohu za to, jak na tom jsem, ale na druhou stranu jsem dnes odkázaná na pomoc ostatních.

Zatímco dřív jste pomáhala vy pacientům, posledních sedmnáct let potřebujete pomoc sama...

Ne tak úplně. V Keni se starám o nemocnici, která bývala zpustlá. V tamním kraji mají obrovské zdravotní problémy, tropické nemoci, spousta žen gynekologické potíže, takže jsme jim nemocnici zmodernizovali a teď tam posíláme rakouské lékaře.

Proč nejste přímo v Keni?

Byla bych tam na tři měsíce jako každou zimu, ale letos to nejde. Můj syn se bude brzy ženit.

Který syn?

Ten mladší se oženil už v říjnu, ale staršího, Jana, čeká svatba 20. března (2010).

Ve Vídni? V Praze?

Ve Štýrsku. Svatbu vždycky vypravuje rodina nevěsty - a ta pochází ze Štýrska.

A nevěsta je šlechtična?

Ano, Diana (Orgovanyi-Hansteinová) je z velice dobré a milé rodiny. Co oni to přesně jsou?

Schwarzenberg: Uherští zemani. Ano, maďarská šlechta.

ROZVOD NÁM POMOHL

Když se jí nějaké téma bytostně dotkne, začne kněžna prudce kopat nohou. Bezděky prokopne vzduch i ve chvíli, kdy se zeptám na její rozvod, ale zeptat už se musím - je vidět, že po hodině rozhovoru začíná být unavená. Nenechá se vykolejit a vzpomíná na pozoruhodnou etapu svého života: manželství s Karlem bylo idylické jenom do roku 1979, kdy se jí narodilo třetí dítě, syn Karel Filip. Ukázalo se, že jeho otcem není Schwarzenberg, ale papírenský průmyslník Thomas Prinzhorn, který s Therese udržoval mimomanželský poměr. O devět let později adoptoval Karla Filipa jeho skutečný otec a manželé Schwarzenbergovi se rozvedli. Odpočinuli si od sebe a v létě 2008 se vzali podruhé.

Mrzí vás, že jste v životě něco zanedbala a už to nedoženete?

Určitě ne, jsem šťastná žena. Dnes se nad tím můžu poprvé zamyslet jako sedmdesátnice a říkám si, že nebýt úrazu, tak jsem měla krásný život. Není nic, čeho bych litovala.

Ani toho, že jste se kdysi na dvacet let rozvedla s knížetem?

Ani toho ne. Rozvod byl potřebný a nám oběma bylo jasné, že spolu jednou zase budeme schopni žít. Pořád jsme byli v kontaktu a věděli, co ten druhý dělá; pořád jsme se navštěvovali... Spousta věcí se nám díky rozvodu vyjasnila.

Co přesně?

Že patříme k sobě, že jsme si blízko... Ač jsme byli rozvedení, tak ani jeden z nás nežil s nikým jiným pohromadě - oba jsme sice měli vztahy, ale nebydleli jsme s těmi partnery pohromadě. A tak jsme se s Karlem mohli potkávat, hovořit spolu a nakonec se ukázalo, že je rozvod zbytečný. Proto jsme si udělali druhou svatbu, ale tou se vlastně v našich životech vůbec nic nezměnilo.

Karla znáte padesát let - na které jeho vlastnosti jste si pořád nezvykla?

Je příšerně nepřesný, všude chodí pozdě. Často zapomene na něco, co je pro mě důležité. Bývá trošku chaotický a pořád mu musím hlídat diář, protože on je tak pohodový, že když někde hoří termíny, moc ho to nevzrušuje. Bohém.

Myslíte si, že je pořád ještě sexy?

Ano. Proč?

Ale, v Česku si pár nahých holek nalepilo na nahá prsa jeho fotku, najděte si to na internetu. Má to prý být předvolební kampaň: kareljesexy.cz.

To je nádherný!

Schwarzenberg: Není! To se mělo dělat vtipněji, s fantazií. Když si mě holky jenom nalepí na prsa, tak to nemá šmrnc. Je to poněkud trapné.

Ale nic to nemění na tom, že i pro mě Karel sex-appeal má. Určitě. Já to z něj cítím.

K jakému zvířeti byste jej přirovnala?

Možná k medvědovi. Nejenom proto, že rád spí, ale je i takový hebký, člověk se u něj cítí v bezpečí, schovaný. A zároveň umí být kousavý - když chce něco prosadit, bývá pěkně agresivní. Jak doma, tak i v politice. Můžete se proti němu postavit, ale je jenom malá šance, že byste vyhrál.

Myslíte, že jednou skončí s politikou a potom už budete mít dost času sami na sebe a na svoje koníčky?

Občas nám trocha času zbude už teď... Přes Vánoce jsem byli na krásném ostrůvku u Keni, jenom my dva, jeden pro druhého. Udělal si čtrnáct dnů čas, a i když jindy nevydrží moc dlouho na jednom místě, na ostrově vydržet musel.