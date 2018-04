Thajská masáž může i bolet

Čím se liší thajská masáž od masáže klasické?

Hlavně v účinku. Zatímco klasická evropská masáž se soustřeďuje na jednu nebo několik svalových skupin, thajská se věnuje celému tělu. Působí na víc svalů najednou a protahuje se celé tělo. Thajská masáž navíc pracuje s reflexními a akupresurními body, o kterých věří, že mají vliv na celkové zdraví člověka. Stlačováním těchto bodů totiž proudí energie celým tělem.



Lze thajskou masáž zaměřit speciálně na nějakou oblast těla?

Tradiční thajská masáž je celotělová. Ale pokud má například někdo problém se zády, lze masáž více zaměřit na tuto oblast a věnovat jí více pozornosti. Existují také nejrůznější techniky, které zintenzivňují účinek samotné masáže. Mluvím například o nejrůznějších mastech, bylinkách a podobně. Pokud člověk přijde na masáž z preventivních důvodů, je lepší zaměřit se na celé tělo, pokud přichází s určitým problémem, lze masáž specializovat.



Jak člověk pozná dobrou masérku?

To samozřejmě není jednoduché a na první pohled nerozeznatelné. Samozřejmě není důležité, jak masérka vypadá, nebo kolik vonných svíček je v salonu zapálených. Masérky by měly být certifikované již z Thajska a rozhodně by měly mít několikaletou praxi a zkušenosti. Thajskou masáž se v dnešní době pokouší dělat kdekdo. Nicméně profesionální thajské masérky z Thajska jsou vždy lepší než kdokoli, kdo si udělá kurz thajské masáže, ať už u nás nebo v samotném Thajsku. Thajky a Thajci se s uměním thajské masáže setkávají odmalička. Masáže jsou součástí jejich kultury, v dětství je masírovali jejich rodiče, později zase ony masírovaly je, a tudíž je kvalita opravdu nesrovnatelná.



Jak ale dobrý salon pozná laik, který se nevyzná v různých certifikátech?

Radila bych orientovat se podle ceny masáží, malou nápovědou také může být více zahraničních klientů např. v hotelových centrech, kteří jsou na kvalitní pravou thajskou masáž zvyklí z různých cest po světě. Pokud je cena masáže příliš nízká, může to znamenat například to, že se při masážích a dalších ošetřeních používají nekvalitní přípravky, že masérky zde nemají pracovní povolení, nebo že thajská masáž není kompletní službou s konzultací vhodné masáže, čajem před i po masáži atd. Tak jako hledáme kvalitního lékaře, je potřeba hledat i kvalitní salon.

Může thajská masáž bolet?

Ano, thajská masáž bolet může. Představte si, že máte blok například v zádech nebo natažený sval, jeho hnětení a napravování potom samozřejmě může bolet. Bolest je naopak signálem, že se v těle něco děje a sval se uvolňuje, odeznít může večer nebo i druhý den, ale není to známka špatně prováděné masáže. Pokud jdete na thajskou masáž z preventivních důvodů a s žádným problémem, thajská masáž většinou nebolí. Je však nutné také zdůraznit, že existuje mnoho druhů thajských masáží a kdo má i sebemenší strach z bolesti, může zkusit relaxační masáže, které naopak člověka mohou až uspat.



Jak často by měl člověk chodit na thajskou masáž?

Záleží na tom, v jakém stavu a rozpoložení člověk je. Pokud se jedná o zdravotní prevenci, doporučuje se alespoň jednou za čtrnáct dní. Jestliže má člověk nějaký konkrétní zdravotní problém, doporučují se častější návštěvy, ideální interval je jednou až dvakrát týdně.



Existují nějaká omezení v tom, kdo může thajskou masáž podstoupit?

Omezení jsou jen zcela minimální. Na masáže mohou chodit například i těhotné ženy, ženy krátce po porodu. Masérka vždy přihlédne ke zdravotnímu stavu nebo v tomto případě k období těhotenství a thajskou masáž upraví tak, aby měla největší účinek a nebyla nijak závadná. Masáž je potom více relaxační a zaměřená na partie, které jsou u těhotných žen problematické, například záda či oteklé nohy, budoucí strie atd. Nedoporučuje se však, aby na masáž chodili lidé s hojícími se zlomeninami, při zranění kůže nebo při onemocnění rakovinou. Masáž totiž urychluje proudění krve v těle a mohlo by dojít k urychlení průběhu nemoci.



Je potřeba, aby člověk před masáží "hlásil" zdravotní omezení?

Ačkoli na to čeští klienti nejsou zatím moc zvyklí, mělo by to být součástí jejich návštěvy. V dobrém masážním centru můžete vždy své zdravotní problémy prodiskutovat a tím vlastně sami docílíte lepší účinnosti každé masáže. Samozřejmě ne každý rád otevřeně hovoří o svých problémech nebo obtížích, ale neměli bychom se v takovou chvíli stydět. Opravdu kvalitní centra by měly poskytovat komplexní servis v péči o tělo a tedy i takové „poradenství“, díky kterému je pak pro každého masáž tzv. na míru a tudíž nejúčinější.