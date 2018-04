Voňavé thajské menu: papájový salát, kachní kari a mangový nákyp

Som Tum Thai papájový salát

Pokud milujete thajskou kuchyni, tak musíte znát přípravu papájového salátu. Jde o thajskou klasiku, kterou si zamiluje snad každý, kdo preferuje svěží pokrmy v kombinaci s exotickými chutěmi. Recept pochází od Štěpána Návrata, majitele restaurace Café Buddha Balbínova.



Ingredience:



12 ks tygřích krevet velikost 16/20, 13/15 nebo 6/8 dle vaší chuti

1 ks zelené papáji (nastrouháme na julienne tj. tenké nudličky nebo najemno nakrájíme)

100 g plochých fazolí (nakrájíme zešikma na jemné proužky)

100 g mrkve (nastrouháme na julienne nebo najemno nakrájíme)



100 g cherry rajčátek (nakrájíme na půlky)

hrst arašídů nesolených (můžeme lehce na sucho opražit)

3 ks zelených fazolek (nakrájených na malé kousky)

1 až 2 ks zelených chilli papriček (najemno nakrájíme)

1 ks šalotky (nakrájíme na jemné půl měsíčky)

Na omáčku Nam Pla potřebujeme:

30 g cukrového sirupu nebo hnědý cukr

60 g rybí omáčky

120 g limetové šťávy

Postup:

1. V rozehřáté vodě 1 až 2 minuty blanšírujte krevety.

2. Najemno nakrájené ingredience (papáju, fazole, mrkev, rajčátka, zelené fazolky, šalotku) smíchejte jako salát.

3. Připravte si omáčku Nam Pla smícháním hnědého cukru či sirupu s rybí omáčkou a limetovou šťávou.

4. Salátek smíchejte s připravenou omáčkou a dle libosti ještě dochuťte. Okyselte limetou či oslaďte cukrem.

5. Pikantnost celého salátu si nastavte individuálně - doporučujeme 2 až 3 kusy najemno nakrájených zelených chilli papriček.

Závěrem salát posypte praženými arašídy a servírujte nejlépe na listu salátu.



Kachní Massaman Kari

Massaman curry je sice pokrm thajské kuchyně, ale obsahuje i řadu ingrediencí z voňavé Indie. Jde o syté a zároveň krémové jídlo, které se podává hlavně v zimních měsících. Těšit se můžete na báječnou oříškovou chuť a teplé až nasládlé tóny. Recept připravila šéfkuchařka Sofie Smith.



Ingredience pro 4 osoby:



4 lžíce Massaman kari pasta Cock

3 stroužky česneku

5 cm zázvoru

1 až 2 chilli papričky dle vaší chuti



300 ml kuřecího vývaru

15 g čerstvého koriandru

1⁄2 lžíce římského kmínu

20 až 40 g palmového nebo hnědého cukru na dochucení

2 lžíce rybí omáčky na dochucení

300 až 400 ml kokosového mléka

7 ks bílého pepře

1 stonek citrónové trávy

500 g kachních prsíček

2 ks sladké brambory

3 ks brambory

1 ks červené cibule

drcené či mleté pražené nesolené arašídy na ozdobu

limetová šťáva z 1 až 2 limet



Postup:

1. Nejprve si pohrajte s kachními prsíčky. Pořádně je osušte a takto připravené je ogrilujte po obou stranách na rozehřáté pánvi (cca 5 minut). Poté nechte stranou odpočinout.

2. Do rozpáleného oleje přidejte kari pastu a rozmíchejte ji tak, aby se vám olej i pasta krásně propojily a rozvoněly (cca 1 - 2 min).

3. Poté přidejte jemně nakrájenou směs bylin (zázvor, česnek, chilli, koriandr, pepř, kmín, citronová tráva, cibule). Vše dohromady orestujte a na závěr podlijte kokosový mlékem (přibližně 200 ml).

4. Po pěti minutách probublávání přidejte zbývající kokosové mléko, vývar dle hustoty a opět nechte na mírném ohni několik minut probublávat.

5. Kari okořeňte dle vlastní chuti limetou, rybí omáčkou, arašídy, hnědým či palmovým cukrem a cibulí, nejlépe šalotkou.

6. Na závěrečných pár minut do omáčky přidejte na jemno nakrájená kachní prsíčka, která mezitím došla do krásné šťavnaté struktury. Jako poslední přidejte brambory i sladké batáty, které si předem uvařte.

7. Vše servírujete v hluboké misce do kopečku, poprašte arašídy, zakápněte limetou a přidejte jasmínovou rýži.



Lepkavá rýže s mangem

Je to nejoblíbenější dezert v Thajském království. Ideální pochoutka pro děti nebo jako vzpomínka na český nákyp z dětství. Jde o syté a zároveň krémové jídlo, které se podává po celý rok. Těšit se můžete na báječnou chuť čerstvého manga a teplé až nasládlé tóny. Sofie Smith nabízí ve svém receptu tradiční způsob přípravy, ale pro naše čtenáře popsala i jednodušší mikrovlnnou variantu.



Ingredience pro 4 osoby:



300 g lepkavé rýže (sticky rice)

1 až 2 ks čerstvého thajského manga

špetka soli

25 g palmového cukru

50 g bílého cukru

300 ml kokosového mléka

Postup:

Nejdůležitější část Sofiina tajného receptu spočívá v namočení rýže na 12 hodin předem. Poté můžete zvolit tradiční nebo moderní způsob její přípravy:

A) Tradiční způsob na páře:

Pokud nejste majiteli tradičního bambusového napařováku, vypůjčte si od babičky napařovák na knedlíky. Vložte do něj utěrku nebo ubrousek a na něj vysypte odmočenou lepkavou rýži (koupíte v asijských potravinách). Přiveďte ji k varu a poté 15 až 20 minut vařte na páře. Po uvaření bude mít rýže krásné pevné zrno, které následně naložte do kokosové směsi (viz postup níže).

B) Moderní způsob v mikrovlnné troubě:

Rýži si namočte minimálně na 1 hodinu předem. Poté ji dejte do vhodné nádoby, přidejte o 10 % více vody, zakryjte talířem a vložte do mikrovlnky. Mikrovlnku zapněte na nejvyšší výkon na 3 minuty. Po uplynutí tří minut rýži otočte vzhůru nohama a při stejném výkonu ohřívejte další tři minuty. Pokud rýže ještě nebude uvařená, opakujte celý proces znovu (maximálně dvakrát).

Kokosová směs:

Do kastrůlku nalijte 300 ml kokosového mléka, přidejte rozdrcený palmový cukr a špetku soli. Dle chuti doporučuji přidat i bílý cukr tak, aby byla výsledná směs co nejsladší (sladkost se v rýži lehce vytratí). Vše povařte přibližně 7 minut. Do uvařené rýže nalijte 3⁄4 kokosové směsi a nechte ji vsáknout. Pro uchování správné teploty vzniklou směs překryjte potravinářskou fólií.

Servírování:

Tradiční lepkavou rýži servírujte vlažnou až teplou s plátky čerstvého manga. Můžete ozdobit lístky máty, praženým sezamem či oříšky.