Těžko snáším tragické zprávy o dětech, říká Markéta Fialová

Markéta Fialová (41) se narodila v Praze.

(41) se narodila v Praze. Vystudovala masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Už před školou psala pro noviny, a když byla na vysoké, chvíli pracovala v České televizi.

První moderátorskou zkušenost také získala ještě za studií v televizi Premiéra, kde působila i po jejím přejmenování na Primu.

Po narození první dcery pracovala dva roky v pořadu Fakta České televize, po narození druhé dcery v roce 2005 přešla na Novu, kde je dodnes.

V tandemu s Karlem Voříškem moderuje Televizní noviny.

Je vdaná, má dvě dcery - Almu a Emmu.

"Na tváři mám rádoby lehký úsměv nebo aspoň uvolněný výraz, přitom mi po zádech dost často stéká pot. Nikdy nedokážete předvídat, co se kdy stane, jestli se porouchá technika, někdo udělá chybu. A v takových chvílích musíte improvizovat. Stresových situací je v živém vysílání dost," říká moderátorka nejsledovanějších televizních zpráv Markéta Fialová.

Perné chvíle v živém vysílání nastávají často, stejně jako komické situace. "Odbourávám se poměrně často," přiznává s tím, že příčinou jejího smíchu jsou obvykle poznámky kolegy Karla Voříška.

"Zakuckám se a Karel, protože se známe a jsme sehraní, zpomalí, počká na mě, až to zvládnu a můžu zase začít mluvit," vysvětluje, jak smích před kamerou maskuje.

Markéta Fialová je ráda, že pracuje ve dvojici. I proto, že se s kolegou před zprávami může dohodnout, co kdo bude hlásit. "Obecně těžko snáším tragické zprávy o dětech, tím spíš, když jde o násilí. Od té doby, co jsem matka, to jsou asi přirozené reakce," míní. "V takových chvílích je výhoda, že pracujeme v páru," přiznává.

Adrenalin při práci jí vyhovuje. "Když všechno běží podle plánu, mám špatný pocit, tolik si to neužívám. Naštěstí se to nestává moc často. Mám raději improvizaci, to dokonce méně chybuju než v předtočených pořadech. Když svítí červená, ale vy víte, že nejdete rovnou do éteru, tak je koncentrace mnohem menší," říká.

Po zprávách, které jsou plné zvratů a o adrenalin není nouze, se uklidňuje doma. "Pomazlím se s dětmi, to mi hodně pomáhá, pak si dám panáka calvadosu, sprchu a v posteli si listuju v kuchařce nebo časopisech."

Děti byly také to, co jí nejvíc pomáhalo, když se musela vyrovnat s vážnou nemocí. Od osmnácti let trpí poruchou krvetvorby a po narození druhé dcery se nemoc ohlásila znovu.

"Vyprosila jsem si, že jsem drtivou většinu času byla doma. Měla jsem svůj pokoj, kam sice kvůli virům a bacilům dcery nesměly, ale mně stačilo i to, že je slyším za dveřmi. Děti jsou pro každou ženu silný motor," říká Markéta Fialová.