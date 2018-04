Tetování už Američany nebaví, kvůli dětem i práci se ho zbavují

„V posledních pěti letech jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu lidí, kteří žádají, abychom jejich tetování odstranili,“ řekl předseda americké asociace estetické a plastické chirurgie ASAPS Dan Mills pro agenturu AFP.

Jen loni si podle ASAPS nechalo tetování odstranit 46 500 Američanů, což je ve srovnání s rokem 2014 nárůst o 39,4 procenta.

Nejslavnější tatéři hvězd Molloy je autorem většiny tetování na těle bývalého fotbalisty Davida Beckhama - včetně portétu sedícího Ježíše Krista přezdívaného „Man of Sorrows“, který se stal jedním z jeho nejžádanějších děl.

Podle Millse, který žije v Los Angeles, považovaném za Mekku tetování, si mnozí přejí „okrasu“ odstranit proto, aby ji na nich neviděly vlastní děti a neinspirovaly se tím. Dalším častým důvodem je, že s příliš viditelným tetováním by nedostali zaměstnání.

Průzkum agentury Harris v loňském roce ukázal, že téměř čtvrtina lidí, kteří si nechají udělat tetování toho následně lituje. V roce 2012 bylo lidí s výčitkami svědomí 14 procent.

Podle stejného průzkumu vede lidi k rozhodnutí si tetování nechat odstranit jejich postupné duševní zrání, kdy si říkají, že už nejsou „mladí a hloupí“, kdy mění způsob života nebo práci nebo když se rozcházejí s partnerem.

„Bylo mi 24, když jsem si to nechala udělat,“ řekla agentuře AFP herečka Gill Crenshawová, které je nyní 43 a která si šla nechat tetování odstranit na klinice v Beverly Hills. „V průběhu let jsem si uvědomila, že ho nenávidím,“ dodala.

Třiatřicetiletá realitní makléřka Janica Polmanteerová si nechala vytetovat rodový znak na zádech ke svým 18. narozeninám. Spoustu let ho pak skrývala, dokud se nerozhodla pro jeho odstranění. Šlo o prodělečnou investici: zatímco tetování jí vyšlo na 150 dolarů, jeho odstranění pak na 1 400.

„Máme pacienty ve věku od 16 do 70 let, ale hlavní věkovou skupinou jsou lidé ve věku od 25 do 40 let,“ řekla šéfka sítě klinik v Los Angeles Corey Ordoyneová. Podle ní pokrok v používání laserů v posledních letech usnadnil odstraňování tetování, a povzbudil tak mnoho lidí k tomu, aby se zákroku podrobili.

I tak jde o terapii trvající měsíce až roky, podle velikosti tetování. V zásadě jde o vypalování kůže, po kterém musí pacient počkat, až se spálenina zahojí.

Sedmatřicetiletý Teddy Joe Hayes si chce nechat odstranit tvář své bývalé manželky, kterou si nechal vytetovat k 10. výročí jejich svatby. O dva měsíce později zjistil, že ho žena podvádí s jiným. „Pokud nejde o vaše dítě či matku, nenechávejte si vytetovat něčí obličej či jméno,“ poradil jiným.