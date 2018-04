Kojit s tetováním či piercingem? Matky by měly dodržet pár pravidel

Tetování je dnes velice populární způsob zdobení těla a objevují se v něm módní vlny. Již zahojené tetování na těle matky není pro kojení novorozence žádnou překážkou, ani kdyby bylo na samotném prsu.



Tetování při kojení? Vadí tetování kojicím maminkám? O tom už se debatuje na eMimino.cz.

Tetování nevadí ani na prsu

„Tetování jsou permanentní, protože barva zůstane ́zazděná ́ uvnitř těla, což umožňuje zánětlivá reakce lidského těla. Díky tomu je pravděpodobnost, že by se barva dostala do matčiny krevní plasmy a následně do mateřského mléka v podstatě nemožná,“ vysvětluje Robyn Roche-Paullová, laktační specialistka a autorka knihy Kojení ve vojenských botách. Tato americká válečná veteránka je sama hrdou nositelkou mnohých tetování.



Upozorňuje však také, že čerstvé tetování s sebou vždy nese riziko infekce - zejména pokud tatér důkladně nedodržuje hygienu, nebo pokud se nový majitel o své tetování nedostatečně stará a zanedbá pokyny tatéra. Dalším možným rizikem nového tetování je alergická reakce na použitou barvu, některé z nich totiž obsahují i částice kovu. Případná infekce by se pak musela léčit antibiotiky, což by mohlo znamenat ukončení nebo přerušení kojení.



Proto většina tatérů odrazuje kojící ženy a novopečené matky od tetování a radí jim raději několik měsíců počkat. Novorozenci jsou totiž na rozdíl od starších dětí velmi citliví i na nejmenší změny v mateřském mléce, které pro ně mohou znamenat jeho odmítání. Pro větší děti, které jsou již živené i příkrmy, nemusí znamenat změna v mléku žádný problém, protože se případně dojí něčím jiným. Robyn Roche-Paullová proto doporučuje s dalším obrázkem na kůži vydržet alespoň devět měsíců nebo rok po narození miminka .



Piercing v bradavce na kojení vyndejte

Obavy o schopnost kojit často panují u žen, které mají propíchnuté bradavky. „Lidská bradavka má 8 až 12 pórů a je velmi nepravděpodobné, že by dobře zahojený piercing zablokoval všechny tyto póry. Ale objevilo se několik případů, kdy došlo k abnormální produkci mléka kvůli ucpaném mléčnému kanálku,“ popisuje Robyn Roche-Paullová.



Dále dodává, že častějším problémem bývá, že po vyjmutí náušnice mají bradavky majitelek piercingů tendenci spouštět mléko až příliš rychle, což může novorozence zahltit. Tyto ženy by proto měly miminko při kojení pozorně sledovat a více se zaměřit na případné příznaky ucpaných mléčných kanálků a mastitidy.



Provedení piercingu přináší stejně jako tetování zejména riziko infekce při nesprávném ošetřování rány. Proto i pracovníci piercingových studií nechtějí propichovat matky novorozenců. Piercing bradavky by neměl u kojící ženy provést žádný tatér - sliny z úst miminka by totiž mohly způsobit v otevřené matčině ráně infekci. Při hojení piercingu je navíc nutné mít náušnici neustále nandanou, aby se vytvořila fistula, kanálek, kde bude piercing držet.



Pokud se rozhodnete nechat si propíchnout bradavku ještě před rozšířením rodiny, učiňte tak rok a půl až rok před plánovaným otěhotněním.