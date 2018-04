Tetování není jen pro mladé. Stárne ale s námi

3 OTÁZKY PRO TATÉRKU

Bára, Tsunami Tattoo, Praha Co si dávají ženy nejčastěji tetovat a kam? A přibývá jich poslední dobou?

V začátcích bylo tetování hlavně mužské privilegium, ale je pravda, že ženy jsou čím dál tím odvážnější. Nejčastěji jim děláme jemné ornamenty a květy, ale výjimkou nejsou ani lebky či démonická stvoření. Jakou nejstarší ženu jste tetovala?

Mé nejstarší zákaznici bylo 67 a tetovala jsem jí malého andělíčka do dekoltu. Říkala, že se jí to vždy líbilo a nyní už si může dělat, co chce. Nejčastější námitka proti tetování u žen je, jak to bude vypadat, až zestárnou. Jaká místa na těle se věkem nejméně mění?

No, podívejte se na svou babičku a bude vám to jasné. Ale já mám pocit, že až vaše tělo bude vrásčité, tak poslední, co vám bude vadit, je tetování a alespoň pobavíte lékaře a vnoučata.