Tetování je zase in. Rozmyslete si však dobře, čím se ozdobíte

Ještě nedávno se na přehlídkách úzkostlivě zakrýval i ten nejmenší obrázek na těle modela nebo modelky. Dnes se vizážisté vyřádí při malování na ty, kteří vlastní tetování nemají.

Nicola Formichetti, kreativní ředitel značky Thierry Mugler, si dokonce na molo pozval "zombie boye! Ricka Genesta. Tenhle kanadský model, který je od hlavy k patě potetovaný a la kostlivec, se objevil vedle stejně zmalované Lady Gaga v klipu k písničce Born This Way.

Dekorativní pigmentace kůže má původ už v pravěku: mumie Ötzi má na sobě 57 obrazců vytetovaných karbonovou černí. Původně mívalo náboženský, duchovní, psychologický nebo i sexuální význam a u mnoha kultur tomu tak stále je. V moderním západním světě se později stalo znakem lidí z okraje společnosti: vězňů, námořníků, prostitutek. Rozšířeným módním prvkem se stalo až ve druhé polovině 20. století. V roce 2008 mělo už jedno nebo více tetování 14 % Američanů a podobné procento se odhadovalo i v Evropě.

Módní blogy se zatím plní fotkami nejnovějších výtvorů: je libo cool trojúhelníček na kotníku, citát z oblíbené básně za krkem nebo barevnou postavičku z Toy Story na paži? V časopisech i na internetových fórech se rozbíhají diskuse na téma "tetování: trendy, nebo trapné?".

Nezávislý portál czechoriginalfashion.cz zase ve spolupráci s pražským studiem Tribo uspořádal výstavu s názvem Choděj do Triba, kde se můžete podívat na fotografie Bet Orten a Jana Trnky. Jsou na nich osobnosti české kulturní scény, které si tu pořizují svou porci krásy, pro kterou se musí trpět. Výstava potrvá do 27. 5. 2011.

Od motýlků k realismu

I v rámci tohoto trendu se ale módní diktát mění. "Dříve to byly spíš ornamenty, klasičtí delfínci, motýlci, vikingové, náramky," říká tatérka Marie Kraus z brněnského salonu Our Future Tattoo. "V poslední době jsou stále častější barevná tetování a styly jako new school, biomechanic, japanese, realistic."

Lidé podle ní dávají větší důraz na symboliku a vybírají si motivy, které pro ně mají význam. Jejich požadavky jsou velmi individuální.

V posledních letech se také přestávají bát větších tetování, jako jsou rukávy, celá lýtka, záda a celkově větší plochy těla. Bohužel však stále převládají komerční tetování - nápisy, data narození nebo například kopie tetování, kterými se pyšní celebrity.

Celebrita bez tetování jako by ani neexistovala. A nejsou to jenom drsné rockerky. Lady Gaga si údajně sama není jistá, kolik jich má, její kolegyně Rihanna je zatím na čtrnácti včetně nápisů ve francouzštině, arabštině i sanskrtu. K Britce Amy Winehous patří tetování neodmyslitelně jako silné černé linky a pobyty ve vězení.

Megan Fox a její tetování Tetování Angeliny Jolie

Mezi herečkami je rekordmankou Angelina Jolie, která má na těle minimálně dvanáct tetování. Každé z nich prý symbolizuje něco nebo někoho z jejího života. Angelinu dohání třeba Megan Fox se šesti obrázky a nápisy, včetně citátu z Krále Leara přes celý levý bok.

Potetované modelky, jako je Freja Beha Erichsen, Daria Werbowsky nebo Isabeli Fontana posouvají současnou představu o kráse. Jestli na přehlídkových molech letí kombinace glamouru a punku, tetování a piercingy tenhle look dovršují.

Agáta Hanychová Jedno z mnoha tetování Lady Gaga

České celebrity snad nejvýrazněji zastupuje Helena Zeťová či Agáta Hanychová.

Do salónů samozřejmě nemíří jen puberťačky, co se chtějí podobat svým oblíbeným hvězdám. Jsou to lidé nejrůznějšího věku i životního stylu. "Věkové rozmezí zákazníků se pohybuje mezi 18 až 50 lety. Patří mezi ně studenti, ale i právníci, doktoři nebo učitelky," upozorňuje Marie Kraus.

A jaké motivy volí ženy a jaké muži? Vlastně je to trochu jako v oblékání. "Ženy si vybírají spíš jemnější a menší tetování, ale samozřejmě to nemusí být pravidlem. Muži naopak ocení větší projekty, na druhou stranu se ale bohužel více bojí barev," uvádí Marie.

Než si natrvalo obarvíte kůži, důkladně se rozmyslete

"Dnes už tetování není považováno za znak kriminálníků. Tolerance k lidem, které zdobí, je ale u nás pořád zbytečně limitována, například v zaměstnání. Rozdíl ve schopnosti akceptovat tetování je značný hlavně v porovnání se západem."

Nevýhoda tohoto trendu je, že se ho jen tak nezbavíte. Starou kabelku můžete dát do bazaru, tetování poslat dál bohužel nemůžete. Odstraňování je pak drahé a často nedokonalé. Zlaté pravidlo proto zní: rozmýšlet, rozmýšlet, rozmýšlet.

Nenechte si vytetovat první znak pro kuřecí kung pao, který uvidíte, srdíčko se jménem svého partnera ani hebrejský nápis za krkem jen proto, že ho má Victoria Beckham. Protože do tetování budete investovat dost peněz, investujte i čas do jeho výběru. Když si kupujete vuittonku, taky se rozhodujete déle než u tašky z tržnice.

Jestli si nejste doopravdy jistá, zvolte radši falešné tetování. Ne to z dětských žvýkaček, ale od profíků. Třeba Chanel přišel loni v zimě s prodejem stejných "tetování", jako měly modelky na přehlídce. Podobná pořídíte za pár dolarů například na amazon.com.

Tetovací tipy od Marie Kraus:

1. Vyberte si správný motiv i tatéra

"Aby byl zákazník se svým tetováním maximálně spokojený, měl by si vybrat tatéra, který mu sedí stylem své práce. Je nesmysl jít k tatérovi s černobílým realistickým portrétem, když je podle jeho portfolia jasné, že preferuje barevné věci, abstrakci nebo například new schoolová tetování."

2. Nešetřete

"Kritéria, jako je cena a vzdálenost studia od bydliště, by měla být sekundární. Lidé často čekají kvalitu, ale zároveň chtějí mít tetování co nejrychleji a za co nejnižší cenu. Tenhle přístup je absurdní u něčeho, co má s člověkem vydržet do konce života."

3. Nespěchejte

"Je lepší si vybrat tatéra, který s vámi pracuje individuálně a vytetuje vám originál, ne pouze katalogovou záležitost. Ještě předtím, než některé studio navštívíte, dbejte na to, abyste výběr neuspěchali a prohlédněte si na internetu studií co nejvíce. Ideální je prohlížet si i studia z jiných měst, pro možnost srovnání kvality."

4. Pozor na hygienu

"Jakmile si vyberete tatéra a studio, soustřeďte se také na hygienu v daném místě. Na to, jestli tatér používá sterilizátor, jednorázové jehly, dezinfekci, kelímky a rukavice a také na to, jestli se ve studiu nepohybují zvířata nebo jestli se v něm nekouří."

5. Komunikujte

"Určitě se nebojte zeptat, pokud si nejste čímkoli jisti. Máte-li pochybnosti, je vaším právem změnit názor i tatéra. Jde totiž o vaše peníze i tělo a bohužel ne každý, kdo drží tetovací strojek a má studio, je schopný a zodpovědný tatér."