Tetování henou? Hrozí alergie s trvalými následky

Do ordinací přichází stále více pacientů se zarudlou kůží, svěděním, vyrážkou nebo nevzhlednými puchýřky a mokváním. Objevují se na místech, kde si dotyčný nechal namalovat henou atraktivní obrázek - obvykle v cizině.

"Tetování henou může způsobit zejména kontaktně alergickou reakci. Objevuje se většinou s odstupem několika dní po aplikaci. Může vzniknout také fotoalergická reakce, která se projeví až po oslunění," řekla iDNES.cz Gréta Wohlová, korektivní dermatoložka Laserového centra Anděl.

Podle doktorky Wohlové existuje i horší, byť vzácná, varianta označovaná jako časná anafylaktická reakce. "Ta se projevuje dýchacími potížemi, otokem rtů, kopřivkou a může vést až k ohrožení života. Nejčastěji se ale setkáváme s kontaktně alergickou reakcí," vysvětlila dermatoložka.

Hrozba ukrytá v PPD

Co vlastně způsobuje alergické podráždění? Je to parafenylendiamin (PPD), látka, která se používá k dobarvování heny a slouží k prodloužení účinku malování. Podle odborného serveru bez-alergie.cz patří PDD vůbec k nejčastějším alergenům.

Nejenže sám může alergizovat, ale vyvolává i skupinovou přecitlivělost na chemicky příbuzné látky: některá anestetika (prokain), barviva, sulfonamidy, léky proti cukrovce, složky opalovacích krémů a podobně, upozornil server. Ve třicátých letech minulého století byl dokonce v některých zemích v Evropě zakázán.

Podle doktorky Gréry Wohlové se k léčbě používají léky tlumící alergické reakce. "Místně zejména krémy s obsahem kortikosteroidů, celkově antihistaminika," konstatovala Wohlová, podle níž může na místě zůstat jinak zbarvená kůže, dokonce i jizva.

Alergický dárek z Egypta

Mezi skupiny, které jsou nejvíce ohroženy alergickou reakcí z PPD v heně, patří hlavně děti. "Pro děti je tetování henou naprosto nevhodné," varovala doktorka Gréta Wohlová. Přesvědčil se o tom i někdejší novinář Jan Tuna, který byl s rodinou na dovolené v Egyptě.

Tadeášovi vyskákaly na místě tetování bolestivé puchýře

"Našemu pětiletému synovi Tadeášovi jsme na hotelové pláži dovolili nechat si namalovat na lýtko motiv kobry. Noha ho bolela krátce po tetování, ale to nás ještě nenapadlo, co to synovi způsobí," řekl iDNES.cz Tuna.

"Čtyři dny po návratů domů mu na stejném místě vyrazily puchýře a už na nohu nemohl šlápnout. A tak jsme skončili na pohotovosti," dodal. Po léčbě kortikoidy sice puchýře malému Tadeášovi zmizely, ale na místě tetování zůstala jizva.

Lékaři rodinu upozornili, že syn může mít kvůli tetování následky po celý život. Patrně už bude vždy alergický na vše, co je dobarvováno černou, jako jsou boty či trička.

"Myslím si, že by na to měl delegát cestovní kanceláře turisty upozornit. Když jsem se bavil s jinými rodiči, jejichž děti si před odjezdem z dovolené také nechaly henou vytetovat obrázek, říkali, že dopadly stejně jako Tadeáš," dodal Tuna.

Podobnou negativní zkušenost s henou má i zpěvačka Leona Machálková, která na dovolené v Turecku svolila, aby si její syn Artur nechal na záda namalovat ornament. Výsledkem byla velmi silná alergická reakce. I jejímu synovi zůstala po tetování jizva.

Celoživotní přecitlivělost

Podle hlavního hygienika České republiky Michaela Víta může být jednou ze získaných potíží přecitlivělost, která je celoživotní.

"Vzhledem k tomu, že se tyto alergeny nacházejí i v dalších výrobcích jako pryž, oblečení, obuv a barvy na vlasy, mohou i tyto výrobky spustit alergickou reakci. V případě vzniku ekzému mohou být tyto reakce silné a někdy vyžadují rychlou lékařskou pomoc či hospitalizaci. Alergické reakce v případě opakované expozice mohou být ještě vážnější než v případě té prvotní. Nemusí být omezeny jen na oblast, kde byla malba aplikována, ale mohou také přesahovat do jejího okolí či se rozšířit na celé tělo," upozornil Vít.

Zvolte samolepící tetování

Odborníci doporučují, aby každý pečlivě zvážil, zda si nechá na tělo něco namalovat henou. Oproti klasickému tetování má samozřejmě výhodu, že za pár týdnů zmizí a nehrozí riziko vážných chorob přenášených krví.

Zejména alergici nebo atopici by se ovšem měli této atraktivní ozdobě těla vyhnout. Mohli by si přivodit vážné zdravotní potíže. Kdo si přesto chce své tělo něčím vyzdobit, ale z heny má obavu, může použít samolepící tetování. Výhodou je, že si ho mohou nalepit i děti.