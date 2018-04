Těstoviny zvládne každý. Recepty na špagety, makarony a šunkofleky

Špagety s bazalkovým pestem

Příprava: 20 minut + vaření 10 minut

Pro 4 osoby

• 1 stroužek česneku

• 200 g cherry rajčat

• 1 svazek čerstvé bazalky

• hrubá mořská sůl

• 50 g piniových oříšků

• 50 g nastrouhaného parmazánu

• 100 ml olivového oleje

• 400 g špaget

1. Česnek oloupeme a nakrájíme na menší kousky. Rajčata omyjeme a pokrájíme.

2. Z bazalky otrháme lístky, několik si jich odložíme na ozdobení, zbylé nasekáme nožem nebo natrháme na kousky.

3. V hmoždíři utřeme dohladka bazalku s 1/2 lžičky soli, česnekem a oříšky, postupně přidáme sýr a po menších dávkách olej.

4. Špagety uvaříme v osolené vodě. Z uvařených těstovin odebereme menší šálek vody a slijeme je.

5. Špagety promícháme s pestem, případně zalijeme trochou vody ze špaget, přimícháme čerstvá pokrájená rajčata, rozdělíme na porce a ozdobíme.

Špagety s rajčatovou omáčkou

Příprava: 10 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

• 1 menší cibule

• 1 stroužek česneku

• 2 lžíce olivového oleje

• 1 konzerva loupaných rajčat

• tymián, oregano

• 400 g špaget

• sůl

• pepř

• cukr

• 1 lžíce másla

• 50 g strouhaného parmazánu nebo pecorina

• čerstvá bazalka

1. Cibuli a česnek oloupeme, česnek nakrájíme na plátky, cibuli na kostičky.

2. V hlubší pánvi rozehřejeme olej, orestujeme na něm cibuli, přidáme plátky česneku a pokrájená rajčata, ochutíme tymiánem a oreganem a necháme půl hodiny provářet.

3. Vařečkou rozmačkáváme větší kousky rajčat, aby byla omáčka jemná. Můžeme také rozmixovat tyčovým mixérem.

4. Špagety dáme vařit do vroucí osolené vody.

5. Omáčku dochutíme solí, pepřem, případně cukrem, přimícháme lžíci másla a parmazán.

6. Uvařené špagety slijeme, rozdělíme na talíře, přelijeme omáčkou a ozdobíme nasekanou bazalkou.

Šunkofleky

Příprava: 20 minut + vaření 60 minut

Pro 4 osoby

• 400 g vařené uzené krkovičky

• 1 cibule

• olej

• strouhanka

• špetka kmínu

• 500 g fleků

• 2 vejce

• 1 hrnek mléka

• pepř

1. Krkovičku nakrájíme na menší kousky, cibuli oloupeme a pokrájíme na kostičky.

2. Troubu předehřejeme na 200 °C, pekáč nebo zapékací mísu vymažeme trochou oleje a vysypeme strouhankou.

3. Na pánvi rozehřejeme olej, vsypeme na něj cibuli a kmín, orestujeme a přidáme pokrájené uzené maso a společně opečeme.

4. V hrnci s osolenou vodou uvaříme těstoviny.

5. Scezené a propláchnuté těstoviny promícháme s uzeným masem a cibulí, rovnoměrně rozprostřeme na pekáč a necháme asi 15 minut zapéct.

6. Vejce rozmícháme s mlékem, osolíme a opepříme, rovnoměrně zalijeme fleky v pekáči a dopečeme při 180 °C dalších 10–15 minut.

Těstoviny nasladko s medem a fíky

Příprava: 10 minut + vaření 10 minut

Pro 4 osoby

• 100 g vlašských ořechů

• 400 g těstovin

• sůl

• 1 citron

• 200 g medu

• 2 lžíce pomerančové šťávy

• 1/2 lžičky mleté skořice

• špetka mletého muškátového oříšku

• 100 g sušených fíků

• 100 g světlých rozinek

• 2 lžíce másla

1. Troubu rozehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Vlašské ořechy rozložíme na plech a dáme je na 5–7 minut péct do vyhřáté trouby.

2. Do vroucí slané vody dáme vařit těstoviny. Z omytého a osušeného citronu oškrábeme trochu kůry na ozdobení, vymačkáme jednu lžíci šťávy.

3. V misce promícháme med, citronovou šťávu, pomerančovou šťávu a koření, přisypeme pokrájené fíky, rozinky a teplé vlašské ořechy.

4. Těstoviny slijeme, promícháme s máslem a přelijeme medovou směsí a podáváme ozdobené citronovou kůrou.

Halušky s kysaným zelím

Příprava: 40 minut + vaření 10–12 minut

Pro 4 osoby

• 250 g uzeného boku, anglické slaniny

• sůl

• 300 g kysaného zelí

• 4 velké nebo 8 středních brambor

• hrubá mouka

• hladká mouka

1. Uzený bok pokrájíme na kostičky a na pánvi je rozškvaříme a opečeme dokřupava. V hrnci přivedeme k varu vodu se solí. Kysané zelí překrájíme a vložíme do větší mísy.

2. Brambory najemno nastrouháme, slijeme z nich přebytečnou vodu a postupně přidáváme po lžících střídavě hrubou a hladkou mouku a promícháváme.Těsto může být řidší, pokud máte haluškový cedník, nebo ho uděláme hustší, rozetřeme na prkénko a odkrajujeme do vody nožem.

3. Halušky vaříme po částech ve vroucí vodě, když vyplavou na povrch, vylovíme je cedníkem, necháme okapat, vsypeme do mísy se zelím a promícháme je.

4. Halušky se zelím rozdělíme na talíře a posypeme je

opečenými kostičkami uzeného masa.

Makarony se sýrem

Příprava: 10 minut + vaření 45 minut

Pro 4 osoby

• olej

• strouhanka

• 3 lžíce másla

• 3 lžíce hladké mouky

• 500 ml mléka

• 250 g nastrouhaného čedaru nebo sýra mimollet

• 50 g strouhaného parmazánu

• 400 g těstovin (makarony, penne)

• sůl

• pepř

• špetka chilli

• 1 malá cuketa

• čerstvá petržel

• 4 rajčata

1. Troubu rozehřejeme na 180 °C, zapékací misku vymažeme olejem a vysypeme strouhankou. Na másle orestujeme mouku, přiléváme mléko a rozšleháváme je metlou.

2. Omáčku provaříme asi čtyři minuty, vsypeme nastrouhané sýry, promícháme a necháme je rozpustit pod pokličkou.

3. Těstoviny dáme vařit do osolené vody, povaříme je o dvě minuty kratší dobu, než je uvedena v návodu.

4. Omáčku promícháme a dochutíme solí, pepřem a špetkou chilli. Těstoviny smícháme s omáčkou, přendáme do pekáče a zakryté je necháme zapéct asi 15 až 20 minut.

5. Omytou cuketu nakrájíme na plátky, ogrilujeme. Hotové upečené těstoviny rozdělíme na talíře, ozdobíme cuketou, nasekanou petrželkou a rajčetem.