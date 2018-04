Připravte si chutné těstoviny jako od Italky a nočky od její babičky

Čtěte v pondělí Další recepty na omáčky k těstovinám najdete v příloze MF DNES OnaDnes

Strozzapreti jsou těstoviny, které se nepřipravují ve strojku, ale tradičně se pouze válí ručně. Jejich jméno souvisí se slovem škrtit nebo dusit se, pro což existuje několik vysvětlení.

Podle šéfkuchaře restaurací Pizzerie Coloseum za to můžou mniši a další příslušníci církve, které musely italské hospodyně podle zvyku živit (něco jako desátky), často jim chystaly právě strozzapreti. Ale zda název odkazuje k tomu, že by hospodyně mnichům nejraději zakroutily krky, k přání, aby jim těstoviny zaskočily v krku, nebo ke způsobu tvoření těstovin v dlaních, to už se dnes dopátráme asi těžko.



Strozzapreti prada

Na 1 porci:



strozzapreti 100 g

kuřecí prsa 100 g

sušená rajčata 40 g

česnek 5 g

pesto ze sušených rajčat 30 g

sul, pepř

špenát listový 35 g

máslo 15 g

vývar zeleninový

olej olivový

parmazán

Na oleji orestujeme na nudličky nakrájená kuřecí prsa, osolíme a opeříme, přidáme na plátky nakrájený česnek, poté překrájený listový špenát, na kousky nakrájená sušená rajčata a rajčatové pesto. Krátce orestujeme a přidáme vývar, krátce povaříme a přidáme vychlazené máslo. Nakonec prohodíme s těstovinami.

Boloňské ragú je snad nejznámějším receptem na omáčku k těstovinám. Zkušený kuchař používá směs 70 % hovězího masa a 30 % vepřového masa.

Tagliatelle bolognese

Na ragú:



mleté maso (hovězí, vepřové, nebo mix)

cibule

červené víno



mrkev

česnek

celer

rozmarýn

bobkový list



Na 1 porci:



boloňské ragú 100 g

česnek 3 g

rajčatové sugo 100 g

sůl, pepř

petržel listová

olivový olej

parmazán

Nejprve si připravíme boloňské ragú. Orestujeme cibuli do průhledna, přidáme mleté maso a restujeme do tmava. Jednou orestované maso osolíme, opepříme, přidáme snítku rozmarýnu a bobkový list. Zalijeme červeným vínem a necháme pod pokličkou víno vyredukovat. Důkladně hmotu vymícháme, přidáme nastrouhaný česnek, mrkev a celer a znovu restujeme do spojení. Přidáme drcená rajčata a dusíme do měkka. Když je směs hustá, dochutíme ji, můžeme přidat i oregano.Takto připravené ragú vydrží v lednici několik dnů. Na oleji orestujeme na plátky nakrájený česnek, osolíme a opeříme, přidáme boloňskou směs a rajčatové sugo, krátce povaříme, poté přidáme sekanou petrželku a prohodíme s těstovinami.

Bramborové noky sice nepatří mezi těstoviny, ale rychle si je oblíbíte, protože s nimi sdílí snadnost přípravy. Pokud byste si chtěli nočky připravit i doma, není to zase taková věda.

Domácí gnocchi:

brambory žlutomasé1,5 kg

mouka polohrubá 200 g



vaječný žloutek 2ks

sůl

Brambory uvařte, nebo upečte ve slupce (při tom do sebe nenatáhnou vodu). Upečené (uvařené) brambory oloupeme a necháme zchladnout. Nastrouháme na jemno. Přidáme mouku, vejce, sůl. Vše rychle důkladně promícháme (v případě řídkého těsta přisypeme mouku). Pozor, těsto velmi rychle řídne. Z těsta tvoříme tenké válečky jako palec a z nich odkrajujeme malé pravidelné špalíčky. Aby se nelepily, prosypeme je moukou. Vaříme cca 3 minuty ve vroucí osolené vodě. Vyjmeme a zchladíme. Takto vařené gnocchi stačí prohřát s másle, s olejem nebo omáčkou.

Gnocchi della nonna

bramborové gnocchi 200 g

kuřecí prsa 60 g

česnek 3 g

papriky mix 60 g

cibule 30 g

parmská šunka 20 g

máslo 15 g

víno bílé 0,05

sul, pepř

olivový olej

vývar zeleninový

parmazán

Na oleji orestujeme na nudličky nakrájená kuřecí prsa, osolíme, opepříme, přidáme na plátky nakrájený česnek, na nudličky nakrájenou parmskou šunku, papriky a cibuli a vše krátce orestujeme. Zastříkneme bílým vínem, přidáme trošku vývaru, povaříme a nakonec přidáme vychlazené máslo a nasekanou petrželku. Prohodíme s bramborovými gnocchi.