Velký test krémů na ruce. Vyzkoušely jsme luxusní i levné značky

Který je ten pravý? Krém na ruce, který bude sedět vám si vyberete ve velkém katalogu kosmetiky na Arome.cz

Celkovým vítězem testu se stal krém na ruce značky Crabtree&Evelyn, konkrétně ten z řady La Source. Zaplatíte za něj 270 korun, patří do kategorie dražších kosmetických výrobků. V tomto případě jsme se, až na jednu výjimku, shodly, že se investice vyplatí.

Hodnotily jsme, jak nám byla příjemná textura, vůně, jak dobře se krém vstřebával, míru hydratace a celkový pocit z nošení. Každá redaktorka vyzkoušela každý krém po dobu několika dní. Jednotlivé vlastnosti jsme známkovaly jako ve škole od jedničky do pětky.

1. místo

Crabtree&Evelyn La Source Hand Therapy, 270 korun

Průměrná známka: 1,43

Zuzana: Připomíná mi vazelínu. Perfektně se roztírá, voní nevtíravě.

Lucie: Příjemně překvapil. I při tužší konzistenci se dobře roztírá. Zpočátku lehce mastí, ale o to déle vydrží.

Johana: Připomíná mi indulonu. Nevoní mi a moc mastí.

2. místo

Sally Hansen Nail & Curticles Hand Creme 24hr Moisture, 99 korun

Průměrná známka: 1,68

Johana: Krásně voní a nedělá film. Krémy na ruce nemám ráda, tento však hodnotím jako nejlepší.

Petra: Toto je můj vítěz testu. Má příjemnou texturu i vůni a dobře hydratuje.

Cindy: Líbí se mi jemná citrusová vůně a oceňuji jeho rychlé vstřebávání.

3. místo

Lumene Berry Refresh Nourishing Hand Cream, 309 korun

Průměrná známka: 1,78

Lucie: Do ostružinové vůně jsem se bezvýhradně zamilovala. Krému odpouštím i to, že dlouho hydratovat nevydrží, ale o to větší důvod tento nádherně vonící krém použít znovu.

Petra: Líbí se mi balení s pumpičkou, na doma ideální. Krém patří mezi hodně parfémované.

Libuše: Líbí se mi jeho textura, vůně mě ale nezaujala.

4. místo

Primavera Ginger Lime Hand&Nail Cream, 345 korun

Průměrná známka: 1,83

Cindy: Zaujala mě výrazná citrusovo-zázvorová vůně i příjemná textura výrobku. S dlouhodobou hydratací to je sice horší, ale nevadí. O to častěji jsem jej používala a užívala si jeho aroma.

Lucie: Svěží limetková vůně je zvlášť na léto určitě příjemná, ale brzy omrzí. Hydratuje slušně. Je hutnější.

Libuše: Na krému oceňuji spoustu vlastností, od textury přes rychlé vstřebávání, hydrataci. Jeden z mých nejlépe hodnocených výrobků.

5. místo

L'Occitane Date Bouquet Hand Cream, 195 korun

Průměrná známka: 1,9

Lucie: Jemný krém z bambuckého másla se krásně roztírá, zvláční, dlouho vydrží a jeho design je naprosto bezkonkurenční. Tato vůně mě ale neoslovila, raději mám od této značky krém s pivoňkou.

Zuzana: Hezky zvláční pokožku. Vadí mi jen příliš intenzivní vůně.

Cindy: Tento krém je hutnější, výrazně voní. Aroma se mi líbí. Hůře se vstřebává.

6. místo

Juvena Specialists Rejuvenating Hand and Nail Cream SPF 15, 850 korun

Průměrná známka: 2,03

Petra: Tento mastnější krém patří mezi trojici mých favoritů. Líbí se mi jeho jemná vůně.

Cindy: Oceňuji ochranný sluneční faktor, který má jako jediný z testovaných krémů. Líbí se mi textura, hydratace i vstřebávání, ale za vůni dávám trojku.

Zuzana: Na rukou nechává mastný film, což se mi nelíbí. Za to vůni dávám jedničku.

7. místo

Oriflame Brazil Nuts Hand Cream, 99 korun

Průměrná známka: 2,28

Johana: Dobře se vstřebává, ale trochu pálí.

Lucie: Uměle mýdlová vůně, která měla připomínat ořechy, mi absolutně nesedla. Krém zanechával film a špatně hydratoval.

Petra: Vodnatá textura a nepříjemná vůně mě zklamaly. Ale hydratace a vstřebávání jsou v pořádku.

8. místo

Nivea Regenerační balzám Repair&Care, 79 korun

Průměrná známka: 2,32

Cindy: Krém je velmi hutný, hůře se vymačkává, ale co se týče hydratace, vstřebávání a vůně, nemám výhrady. Naopak.

Lucie: Tento krém sice neoslní, ale zvláčňuje a dlouho vydrží. Kdo hledá solidní krém za dobrou cenu, s Niveou nešlápne vedle.

Zuzana: Nevsakuje se, ruce se mi leskly. Navíc příliš silně voní.