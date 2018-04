Levná kosmetika často vítězí nad značkovou. Zeptaly jsme se odborníků

Za kosmetiku jsme my ženy ochotné utratit hodně peněz. Chceme co nejdéle vypadat dobře, mít pleť bez vrásek, husté vlasy bez šedin, stehna bez celulitidy a ruce bez pigmentových skvrn. A čím dražší přípravky, tím víc věříme, že musí fungovat. Jenže kdyby to tak opravdu bylo, nevypadaly by úspěšné herečky, zpěvačky a podnikatelky pořád na pětadvacet?

Spotřebitelský časopis dTest za roky své existence provedl několik testů kosmetických přípravků. A výsledky vždycky vyvolaly překvapení. Redaktoři třeba zjistili, že krémy na ruce slibující "vyzmizíkování" stařeckých skvrn nefungují. Jedno, jestli stojí 100 nebo 500 korun.

Nejlepší krém za 40 korun

V roce 2010 vyhrála mezi univerzálními pleťovými krémy značka Cien, která se prodává v obchodech Lidl. Cena? 40 korun. Stejná značka uspěla i v testování šamponů pro intenzivní péči, byla třetí. Za ní skončila světoznámá vlasová firma, jejíž produkt byl osmkrát dražší.

A jestli si kupujete šampony pro barvené vlasy v důvěře, že vám barva vydrží o něco déle, asi investujete zbytečně. V loňském testu neuspěl mezi vybranými produkty jediný. "I když se často jednalo o kvalitní šampony z hlediska péče o vlasy, rozdíl v ochraně barvy jsme při testu nepozorovali. Je možné, že šampony skutečně obsahují nějaké látky, které teoreticky za určitých podmínek barvy ochránit dovedou, v reálném životě ale nefungují. Slunce a voda jsou a zkrátka silnější a barvu vymyjí tak jako tak," říká Václav Beneš, redaktor dTestu.

Platíte i za školenou prodavačku

U luxusních značek si připlácíte za značku, obal, reklamu a marketing i způsob prodeje – v parfumérii se vám bude věnovat asistentka, která má za sebou školení, poradí, jaké přípravky se hodí přímo pro váš typ pleti, nabídne vzorky. A ten pocit, že si něco tak výjimečného můžete dovolit!

Tyto firmy také mnohdy vkládají velké částky do výzkumů, hledají co nejúčinnější látky a unikátní receptury. Dobrou zprávou pro nás, které nemůžeme vydat tisíce za krém, je, že velké kosmetické společnosti, které mají ve svém portfoliu řadu značek, po čase tyhle účinné látky přidávají i do přípravků masovější kosmetiky – těch, které seženete v drogerii v řádech stokorun.

Stejné účinné látky

Proč v testech pak ale náhle uspěje výrazně levnější kosmetika? "Některé privátní značky a mnohá levná kosmetika jsou vyráběny podle stejných receptur jako kosmetika značková. Často je skutečný prokazatelný účinek kosmetiky založen na jedné nebo několika málo účinných látkách, zatímco množství proklamovaných účinků u drahé kosmetiky může být jen reklamní balast nebo se jedná o obtížně ověřitelné vlastnosti, které často nemají v praxi žádný význam," vysvětluje Václav Beneš.

Vypadá to, že utrácet za kosmetiku vlastně nemá smysl. Tak to ale není. Vždycky se řiďte tím,co vyhovuje vaší pleti. Luxusní a dražší kosmetika hřeší na svou cenu – očekáváte, že se na vaší pokožce po nanesení musí odehrát zázrak. To krém za padesát korun vás může jen příjemně překvapit. Když vaše kamarádka bude básnit, jak je úžasný, vy po pár dnech jeho užívání můžete mít pocit, že vám na obličeji dělá podivný lepkavý film.

Spíše genetika než zázračný krém za pár korun

U dražších přípravků se dá očekávat, že jednotlivé ingredience budou kvalitnější. "Znám ženy, které se celý život mažou indulonou, hrdě to hlásají a opravdu mají kvalitní pleť," říká písecká kosmetička Michaela Králová. "Popravdě by spíš měly být hrdé na svou genetiku a děkovat svým rodičům. Indulona možná dokáže pleť promastit, ale rozhodně nezastaví vrásky."

Ve finále to tedy není o tom, jak velké peníze za kosmetiku vynaložíte, ale že se o pleť začnete včas a důkladně starat. Budete se vyhýbat slunci, dostatečně pít a spát, nebudete ve stresu. "Nejdůležitější je ochrana, kterou může poskytnout také levnější krém, ale ten musí být aplikován pravidelně a nesmí dráždit pokožku. Velmi důležitá je i ochrana před škodlivinami, jako je kouř a ultrafialové záření, a dále má na kvalitu pleti vliv životní styl," přidává tipy dermatoložka Tereza Gabryšová z Kliniky GHC Praha.

Když do pětačtyřiceti nic neděláte a pak si vzpomenete, že chcete, aby vrásky z vaší tváře zmizely, nepomůže vám ani krém za sto tisíc. "Krémy jsou spíše prevencí vzniku vrásek. Jakmile vrásky vzniknou, již je, dle mého názoru, žádný krém nevymaže. To pak přichází role nás korektivních dermatologů – máme mnohé účinné metody, jako je botox, výplně, zpevňování a další. Kdyby krémy fungovaly podle reklam, asi bych se jako korektivní dermatolog neuživila," přiznává lékařka Gabryšová.