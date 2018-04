Velký test BB krémů. Který nás nadchl a který dostal palec dolů?

Vítězem se stal Total Effects Touch of Foundation 7-in-1 značky Olay za 399 korun, naopak zcela propadl jeden z nejdražších produktů Luminessence Bright Revelator Universal Greige BB Fluid od Giorgio Armani za 1 625 korun.

Co je BB krém? "Zkratka BB je odvozena od blemish - skvrna a balm - balzám. Je to vlastně spojení krému a make-upu, který kromě krytí nedokonalostí pleť zároveň hydratuje, rozjasňuje a chrání mj. před UV zářením," vysvětluje dermatoložka Gréta Wohlová z Laserového centra Anděl. "Má široké použití pro různé věkové skupiny i typy pleti."

Levnější produkty do 500 korun si obecně vedly lépe než drahé od luxusních značek, první tři místa získaly přípravky právě v této cenové kategorii. V cenové relaci 500 až 1 000 korun si nejlépe vedly BB krémy od Clinique a Bobbi Brown, oba obsadily vyšší příčky.

Při testování jsme se zaměřily na hydrataci, kterou přípravek poskytuje, jak barevně sjednocuje a rozzáří pokožku, jak dobře kryje, a celkový pocit z nošení. Všechna kritéria jsme známkovaly jako ve škole, celkovou známku nám dal průměr individuálního hodnocení sledovaných kritérií a celkového pocitu.

1. místo

Total Effects Touch of Foundation 7-in-1, Olay, 399 korun

Průměrná známka: 1,325

UV filtr: 15

Lucie (smíšená pleť): Pěkně hydratuje, nemastí. Je lehký, hezky voní, dobře se roztírá, pleť jemně rozzáří, ale bohužel trochu na úkor krycí schopnosti. Nebýt velkého, nepraktického balení a aplikátoru, ze kterého krém nepřetržitě vytéká, byl by na předním místě mé BB hitparády.

Cindy (smíšená až mastná pleť): Hutnější krém jsem musela během dne několikrát přepudrovat. Dobře hydratuje i kryje.

Petra (suchá pleť): Považuji ho za jeden z nejlepších krémů v testu. Má příjemnou konzistenci, celkem dobře kryje.

Johana (suchá pleť): Příjemný, trochu horší hydratace, zase lepší krycí efekt.

Pavla (smíšená až suchá pleť): Konzistence je dobrá. Krém výrazně voní, což opravdu nemusím.

2. místo

BB Cream 5-in-1 Beautifying Moisturizer, Nivea, 199 korun

Průměrná známka: 1,375

UV filtr: 10

Lucie: Pro mě rozhodně překvapení testu. Příjemná hutnější konzistence, která nevadí mé smíšené pleti, pěkně se roztírá i kryje. Vytkla bych nízký sluneční faktor, desítka je málo.

Cindy: Krém má hustější texturu, dobře kryje, ale nerozzáří. Během dne jsem musela obličej několikrát přepudrovat, hodně mastí.

Petra: Tento krém mě příjemně překvapil. Dobře hydratuje i kryje.

Johana: Při roztírání příjemný, dělá hezký efekt na tváři. Přes den jsem měla trochu pocit vysušené pleti, pro mě málo hydratuje.

Pavla: Jsem spokojená, vyhovuje mi ve všech směrech. Jedině by mohl ještě víc hydratovat.

3. místo

Hydreane BB Creme, La Roche Posay, 380 korun

Průměrná známka: 1,45

UV filtr: 20

Lucie: Mastí opravdu minimálně, což mi vyhovuje, šikovná plochá tuba je do kosmetické taštičky ideální, vůně sice už tak přitažlivá není, ale to je otázka vkusu.

Cindy: Tento krém jsem používala ještě před testováním, vyhovuje mi jeho jemnost vůči pokožce a pocit celodenní hydratace.

Petra: Pro mě byl nejlepší z testovaných. Vyhovuje mi konzistence, není tekutý ani příliš tuhý. Dobře hydratuje i kryje.

Johana: Při aplikaci i nošení je velmi příjemný, dobře kryje a hydratuje. Je to můj favorit číslo jedna.

Pavla: Hůře kryje, ale je jeden z mála, u něhož mi vyhovuje hydratační složka.

4. místo

Age Defense BB Cream, Clinique, 790 korun

Průměrná známka: 1,525

UV filtr: 30

Lucie: Pro mě jednoznačný vítěz testu. Ideální pro smíšenou pleť, krásně se roztírá, kryje tak akorát, vůně je osvěžující. BB krém od Clinique si budu přát pod stromeček.

Cindy: Tento krém jsem celkově oznámkovala jedničkami, vyhovuje mi naprosto ve všem.

Petra: Po nanesení jsem si připadala, jako když mám na obličeji masku. Strašně stahuje, krycí schopnosti průměrné. Tuhá konzistence, špatně se roztírá.

Johana: Krém se dobře nanáší, pleť hezky vypadá. Ale po několika hodinách jsem cítila pnutí na obličeji.

Pavla: Výrazně krycí schopnost mě zaujala, slabší hydratace nikoliv.

5. místo

Brightening BB Cream SPF 35, Bobbi Brown, 940 korun

Průměrná známka: 1,55

UV filtr: 35

Lucie: Neměla bych žádné výhrady, kdyby nezapáchal jako prošlý samoopalovací krém. Každopádně doporučuji pro smíšenou pleť, výborně se roztírá i kryje.

Cindy: Lehká a přitom ideálně krycí textura, výběr z více odstínů a sametový mat po celý den si vysloužil samé jedničky.

Petra: Tento krém mi stahoval pleť, jeho hydratace je horší. Nepříjemná vůně.

Johana: Mám z něj neutrální pocit, ani nadšení, ani průšvih. Kladně hodnotím dobré krycí schopnosti.

Pavla: O něco hůře kryje. Mou pleť slabě hydratuje.

6. místo

Beauty Benefit Glow 8-in-1, Dermacol, 269 korun

Průměrná známka: 1,6

UV filtr: 30

Lucie: Zklamala mě textura, působí blátovitě a krém se velmi špatně roztírá, i když nakonec kryje celkem obstojně. Vůně bohužel také není moc přitažlivá, pro mě příliš mastný.

Cindy: Hodně tekutá textura, zarazila mě umělá vůně, kterou jsem cítila po aplikaci. Poradí si s překrytím lehkého zarudnutí, ale už ne s pupínkem.

Petra: Nepochopila jsem, proč to má být 8 v 1. Považuji ho za průměrný BB krém s tekutější konzistencí a spíše méně krycími schopnostmi. Má příjemnou vůni.

Johana: Dobře se roztírá, je příjemný a na pleti dobře vypadá. Po La Roche Posay můj druhý favorit.

Pavla: Tento krém málo kryje. Je řidší, spíše krémovitý a výrazně parfémovaný, což zrovna nemusím.

7. místo

Dream Fresh BB 8-in-1 BB Cream, Maybelline, 199 korun

Průměrná známka: 1,7

UV filtr: 30

Lucie: Konzistence mi nevyhovovala, krém byl příliš tekutý a z tuby hodně vytékal. Na pleti byl ale nakonec příjemný. Kryl tak akorát, ale opět pro moji smíšenou pleť velmi mastný.

Cindy: Krém s hodně tekutou texturou dobře matuje, ale během dne jsem měla pocit suchosti.

Petra: Průměrný krém, který mě ničím neoslovil. Má tekutější konzistenci a málo kryje.

Johana: Je celkem příjemný, ale tolik nekryje. Nedělá na mě žádný extra dojem.

Pavla: Vyhovuje mi, že nevoní. Dobře sjednocuje, ale rozzáření je slabší.

8. místo

Illuminating Anti-Age BB Cream, Lumene, 459 korun

Průměrná známka: 1,718

UV filtr: 20

Cindy: Během dne jsem se s tímto krémem mastila, jinak jsou jeho vlastnosti příjemné včetně osvěžující vůně.

Petra: Krém se dobře roztírá a hydratuje, ale už hůře kryje a sjednocuje.

Johana: Upoutala mě už jeho vůně, je sice mastnější, ale dobře se nanáší a je na pleti příjemný. Málo kryje.

Pavla: Hůře se roztírá, chabé rozzáření. Slabě hydratuje.

9. místo

Perfect BB, 3lab, 1 800 korun

Průměrná známka: 1,725

UV filtr: 40

Lucie: Neurazí, nenadchne, ve všem bych ho označila jako průměrný. Více mastí, takže doporučuji spíš suché pleti.

Cindy: Elegantní balení krému se mi hodně líbí, jeho vlastnosti již méně. Krém prakticky nekryje, pleť jsem měla hned po hodině dost mastnou. Na dehydratovanou a suchou pokožku bude lepší.

Petra: Nepříjemná vůně a horší hydratace. Hezky rozzáří, ale méně kryje.

Johana: Jeho parfemace mi připomíná vůni z dětství. Příjemně matový, takže spokojenost.

Pavla: Pleť je po něm sušší, ale přitom se po chvilce leskne. Chybí mi rozzáření.

10. místo

Revitalift Total Repair 10 BB, L'Oreál Paris, 379 korun

Průměrná známka: 1,75

UV filtr: 20

Lucie: Zklamání, a to hlavně kvůli aplikátoru. Na jedno zmáčknutí máte v ruce tolik krému, že si s ním klidně můžete natřít celé tělo. Velmi mastí, minimálně kryje a nepříjemná mi byla i vůně.

Cindy: Krém je hodně hutný, mastí, ale zároveň pne kolem očí. Velký pozor na dávkování, snadno vymáčknete obrovské množství.

Petra: Dávkovač se opravdu nepovedl, jednou zmáčknete a vyteče množství tak na čtyři obličeje. Má příjemnou konzistenci i vůni.

Johana: Jeden z těch, co mě zaujaly, protože plní vše, co od BB krému chci. Je matnější, takže už přes něj nemusím aplikovat pudr.

Pavla: Výrazně voní, o něco slabší krycí schopnosti.

11. místo

BB cream Miracle Skin Perfector, Garnier, 199 korun

Průměrná známka: 1,8

UV filtr: 15

Lucie: Celkem příjemný krém za příjemnou cenu, pěkně se roztírá, dostatečně kryje. Pro mě byl moc mastný.

Cindy: Mastnější, hodně hutný krém, který dobře kryje. Během dne se mi pleť hodně leskla.

Petra: Tekutější konzistence, příjemná vůně. Méně kryje a dobře hydratuje.

Johana: Dobře se aplikuje a celkem slušně hydratuje. Ale hrozně málo kryje, což mi nevyhovuje.

Pavla: Jsem nespokojená s hydratací.

12. místo

Daywear Anti-Oxidant Beauty Benefit Creme, Estée Lauder, 1 600 korun

Průměrná známka: 1,825

UV filtr: 35

Lucie: Určitě vhodný pro mastnou pleť, kupodivu byl sušší i pro mě. Vyhovovala mi konzistence i vůně.

Cindy: Příjemná, tak akorát krycí textura se svěží vůní okurek se dobře snáší s mastnější pokožkou. Během dne jsem cítila lehčí pnutí na tvářích. Doporučuji i kvůli vyššímu UV faktoru.

Petra: Výborné krycí schopnosti, řekla bych, že z testovaných krémů byl v tomto směru nejlepší. Ale špatně hydratuje, stahuje mi mou suchou pleť podobně jako Clinique.

Johana: Vadí mi jeho výrazná vůně, jinak celkem slušný dojem. Především co se týká sjednocení. Ale přes tu "vůni" bych se nepřenesla.

Pavla: Chybí mi hydratace a mám pocit méně přirozeného vzhledu.

13. místo

Luminessence Bright Revelator Universal Greige BB Fluid, Giorgio Armani, 1 625 korun

Průměrná známka: 2,075

UV filtr: 50

Lucie: Jediný z přípravků, o kterém mohu s čistým svědomím napsat, že pleť rozzáří. Bohužel na úkor krytí, nedostatky maskoval nejméně ze všech. Nicméně krásně voní a obal je také velmi elegantní.

Cindy: Lehký fluid nekryje, zato neuvěřitelně rozzáří pokožku, a to i během dne, když jej aplikujete přes jinou kosmetiku. Tvář jsem měla krásně projasněnou a odpočatou. Jako typický BB krém bych jej neoznačila.

Petra: Vůbec nekryje, ale hezky rozjasňuje pleť.

Johana: Trochu mě zklamal. Přijde mi spíš jako rozjasňující krém. Sice hezky rozzáří pleť, ale téměř nekryje.

Pavla: Velmi špatně kryje, spíš připomíná lehký krém bez dalších efektů.