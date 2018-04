Co možná nevíte o testosteronu: může za špek na břiše i úspěch

Je známým faktem, že vyšší hodnoty testosteronu se projevují na vzhledu muže mohutnějšími svaly, ochlupeným hrudníkem nebo také řídnoucí kšticí. Rovněž se ví, že množství testosteronu s přibývajícím věkem klesá, přičemž nejvyšší hladinu mají chlapci v období puberty a výrazný pokles začíná od čtyřicátého roku věku.

Věděli jste však, že za posledních dvacet let mužům testosteron výrazně ubývá? Přibývá tak zženštilejších mužů, ale odborníci zatím nedokážou vysvětlit, proč tomu tak je. Přinášíme vám další málo známá fakta o testosteronu.

Více u čerstvě zamilovaných žen

Čerstvě zamilované ženy mají v prvních pár měsících od začátku nového vztahu vyšší hladiny testosteronu než ženy, které jsou svobodné nebo žijí v dlouhodobém vztahu. Takové výsledky přinesla italská studie.

Přesně naopak je to však u mužů. Ti nově zamilovaní mají nižší hladiny testosteronu než svobodní muži nebo muži v dlouhodobých vztazích.

Tyto změny z vášně však netrvají dlouho. Když vědci testovali účastníky studie znovu po jednom až dvou letech, veškeré odlišnosti v hodnotách testosteronu zmizely.

Může zbavit tuku na břiše

Muži, kteří mají nízké hodnoty testosteronu a jsou léčeni podáváním testosteronu, mohou přijít o svou břišní pneumatiku.

"Většina studií ukazuje snížení abdominální obezity u mužů, kterým je podáván testosteron," říká doktorka Adrian Dobsová, profesorka lékařství a onkologie z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru.

I když dlouhodobé účinky testosteronové terapie nebyly dosud důkladně prozkoumány, je obecně doporučována mužům s nízkou hladinou testosteronu s příznaky jako je únava, ztráta svalové nebo kostní hmoty a sexuální dysfunkce.

Úspěch a peníze souvisí s testosteronem

Britští vědci zjistili, že při úspěšně uzavřeném obchodě stoupá businessmanům hladina testosteronu. Navíc obchodníci, kteří měli ráno nadprůměrnou hladinu testosteronu, vydělali ten den víc peněz než ve dnech, kdy jim byla ráno naměřena nižší hladina.

Vědci to vysvětlují tím, že se zvyšující se hladinou testosteronu stoupá chuť riskovat. Nízká hladina testosteronu naopak udržuje muže na uzdě a nedovolí odvážnější činy.

Kdy se mohou scvrknout varlata

Mužům, kteří užívají steroidy jako je právě testosteron, aby dosáhli lepších výsledků, hrozí scvrknutí varlat a růst prsou.

U žen zase vysoké dávky testosteronu způsobují hrubnutí hlasu, zvětšení klitorisu, vypadávání vlasů a nárůst ochlupení na těle a obličeji. U obou pohlaví pak užívání steroidů může způsobit akné, výkyvy nálad, agresi a další problémy.

Každý závod hladinu zvyšuje

Muži jsou od přírody soutěživí a v každém závodě, ať už je to wrestling nebo šachy, se jim zvyšuje hladina testosteronu. U vítěze pak po skončení hry testosteron stoupne ještě výše.

A podle studie to vypadá, že fanouškové věrně zrcadlí hormonální hladiny svých sportovních idolů. Ve skupině 21 mužů sledujících fotbalový zápas Brazílie proti Itálii vědci u brazilských fanoušků zaznamenali zvýšení hladiny testosteronu poté, co jejich tým vyhrál. U italských fanoušků byl naopak zjištěn pokles testosteronu.

Tuk je nepřítelem testosteronu

Podle doktorky Dobsové mají obézní muži nebo muži s nadváhou obvykle nižší hladinu testosteronu než ti štíhlí. I když není zcela jasné, proč tomu tak je, jedním z možných důvodů je fakt, že obezita podporuje zánětlivé procesy v těle.

"Kde je tuková buňka, je i hodně zánětlivých faktorů," vysvětluje doktorka Adrian Dobsová, profesorka lékařství a onkologie. A tyto zánětlivé faktory jsou spojeny s potlačením syntézy testosteronu.

Je těžké ho přesně změřit

Muži jsou často diagnostikováni s nízkou hladinou testosteronu po jednoduchém testu. "Toto je velký problém," tvrdí doktor Neil Goodman, endokrinolog a profesor medicíny z University of Miami School of Medicine. "Pokud vezmu krev jednomu muži a pošlu ji do tří laboratoří, dostanu tři odlišné výsledky," říká Goodman, který doporučuje kontrolovat hladinu testosteronu víc než jednou do doby, než bude k dispozici přesnější testování.

Každopádně test by se měl provádět vždy ráno, když je hladina testosteronu nejvyšší.

Může ublížit mužskému srdci

V roce 2010 byla zastavena studie testosteronové terapie u starších mužů kvůli zvýšenému výskytu kardiovaskulárních problémů ve skupině, která místo placeba brala právě testosteron.

I když není zcela jasné, proč se tak děje, doktor Goodman doporučuje zvýšenou opatrnost při předepisování testosteronu starším mužům se špatným zdravím.

"Pokles testosteronu u mužů je spojen se zdravotními problémy, ale to neznamená, že podávání testosteronu starším mužům jim prodlouží život," říká Goodman.

Mozkové buňky v ohrožení

I když je to zatím jen výsledek z laboratorních pokusů v Petriho misce, vědci z Yale však prokázali, že nervové buňky vystavené vysokým hladinám testosteronu měly vyšší pravděpodobnost k samodestrukci.

Mužský hormon podpořil sebevražedný mechanismus buněk známý jako apoptóza, který by při normálních okolnostech měl pomáhat tělu zbavit se rakovinových nebo jiných nenormálních buněk.

A čím vyšší byla hladina testosteronu v Petriho misce, tím kratší dobu buňky žily. Při vystavení nízkým hladinám testosteronu však nebyl zaznamenán žádný účinek na buňky.