Test výživových poradců: za velké peníze radí špatně

Představte si, že máte pár kilo nadváhy a za žádnou cenu je nemůžete shodit. Rady z časopisů nezabírají. Co takhle vyzkoušet výživového poradce? Proč ne - potřebujete-li poradit s hypotékou, také se obrátíte na odborníka, který za vás všechno propočítá. Když do vyhledávače naťukáte spojení "výživový poradce", vyběhne vám spousta výsledků, stačí si jen vybrat.

Redaktorka MF DNES během měsíce a půl oslovila deset poradců a poradkyň zdravého životního stylu. Vždycky chtěla to samé - zhubnout zhruba osm kilo.

Udávala, že ke sportu nemá dobrý vztah, a navíc má zvýšenou hladinu cholesterolu. To nebylo nic jiného než zkouška - při zdravotních potížích, což zvýšená hladina cholesterolu je, by si poradci neměli troufat na přípravu speciální diety a měli by klientce doporučit hubnutí pod dozorem lékaře. Neudělal to ani jediný z oslovených.

INFOGRAFIKA Jak dopadli jednotliví poradci?

Spousta z nich místo toho doporučila doplňky stravy. "To vám srovná i ten cholesterol," prohlásila poradkyně Věra Kollrosová o výrobku Herbalife. A později dodala, že přípravek, který propaguje, může pomoci i nemocnému srdci klientčiny maminky.

"Bez našeho koktejlu nezhubnete!"

Právě vysoké procento dealerů výživových doplňků mezi poradci bylo největším nepříjemným překvapením testu. Z deseti poradců jich šest nabízelo potravinové doplňky, přičemž většina z nich zdůrazňovala, že bez nich zhubnout v žádném případě nejde.

Co víc: figurantka mnohdy nabyla dojmu, že bez koktejlů či proteinových tyčinek nelze vůbec žít. "V jídle, které je v současnosti na trhu, nenajdete všechny potřebné látky. Proto je třeba doplňovat je do těla pomocí našich výrobků," zněla nejčastější mantra poradců, respektive dealerů.

Jak nenaletět výživovému poradci? Nevěřte zázračným koktejlům

O velké odbornosti se totiž v jejich případě opravdu nedalo mluvit. Když chtěl brněnský poradce Bořivoj Ryšánek klientce popsat, že při užívání jeho přípravků není třeba absolvovat výplach střev, aby se tělo očistilo, chtěl se předvést cizím slovem. Ovšem místo kolonhydroterapie, jak se výplachu střev říká, použil slovo kolonoskopie - což je vyšetření střeva, které lékaři provádějí například při podezření na rakovinu.

Rozhodně nejde o úkon, který by lidé chtěli absolvovat v rámci očisty těla.

Stejný poradce neváhal o figurantce prohlásit, že v jejím případě jde o obezitu, byť mírnou. Obézní člověk má Body Mass Index (BMI) nad hodnotou 30, figurantce přitom vychází BMI 27.

Nebylo jasné, zda si poradce plete pojmy nebo jen chce tvrzení zdramatizovat, aby úspěšněji prodal své zboží. Ve své analýze také napsal, že klientka má 48,4 kilogramu svalů. "U ženy o hmotnosti 78 kilo je to nesmysl - to nemá ani Arnold Schwarzenegger," kroutí hlavou Pavel Kohout z 2. interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, jeden z odborníků ze Společnosti pro výživu, který se podílel na vyhodnocování testu. Pro úplnost: dotyčná žena v těle může mít 12 až 16 kilogramů svalů.

Velká prsa jako problém?

A v odborných pochybeních oslovení "experti" pokračovali. Poradkyně prohlásila, že má-li žena větší obvod kolem hrudníku než kolem břicha, je ohrožena ukládáním tuků kolem srdce a rizikem vzniku infarktu. Je sice pravda, že ukládání tuků v oblasti břicha a hrudníku je nebezpečné právě z těchto důvodů, ale s velikostí prsů to nemá vůbec nic společného.

"Krásky s přírodními prsy by měly v takovém případě velký problém. A jak by se asi posuzovaly silikonové náhražky?" zamýšlí se nad výrokem poradkyně docent Kohout.

Chyby se objevily také v úpravě jídelníčku, do níž se někteří poradci pustili. Kuriózní je například návrh, aby figurantka, která se přiznala, že má ráda grilovaná játra s hranolky a tatarkou, příště vynechala přílohu a jedla pouze játra s tatarkou.

"Nejenže je to dobrý předpoklad k žlučníkovému záchvatu, ale ani se tím člověk nenasytí," vysvětluje další z hodnotitelek testu, Tamara Starnovská, vrchní nutriční terapeutka oddělení klinické výživy Fakultní Thomayerovy nemocnice a místopředsedkyně Fóra Zdravé výživy.

Dieta za všechny peníze

Suverénně nejdražší bylo poradenství Ivy Nekulové z Brna; bylo totiž spojeno s krevním odběrem. Základem programu Metabolic balance, v Česku horké novinky, je doporučení potravin podle látek zjištěných v krvi. Taková dieta by měla být podle propagátorů šitá přímo na tělo.

Ve skutečnosti je to spíše pořádný útok na peněženku: vždyť celá "procedura" stojí téměř deset tisíc. "A výsledkem je v podstatě dieta podle krevních skupin, která se nedá příliš doporučit," dodává Pavel Kohout.

Odborníci našli i v této dietě nesrovnalosti, poradkyně například doporučuje větší porce večer než v poledne.

Vítězkou testu se stala brněnská poradkyně Eva Beníšková. Ta klientce neslibovala zázraky, vysvětlila jí, že bude hubnout pomalu - asi dva kilogramy za měsíc. (na podrobné výsledky testu se podívejte zde)