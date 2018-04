Test: v domácím prachu jsou škodliviny

Ve všech vzorcích byly toxické zpomalovače hoření, změkčovače PVC a zdraví škodlivé látky používané jako nátěry či průmyslové odmašťovače.

"Jejich množství nebylo extrémně nízké, ani extrémně vysoké," vyhodnotil v úterý na tiskové konferenci výsledek testů konzultant Greenpeace Miroslav Šuta.

V každém případě je znečištění životního prostředí těmito látkami podle něj ale zbytečné, existují totiž náhrady těchto látek. Jako příklad uvedl Šuta zpomalovače hoření používané při výrobě počítačů a telefonů.

Zatímco některé firmy se jich podle něho dobrovolně zřekly, jiné je stále ještě používají, i když se prokázal jejich zhoubný vliv na štítnou žlázu, potažmo na růst a vývoj.

Členové Greenpeace sebrali vzorky v jedné domácnosti, kanceláři hlavního hygienika Michaela Víta a kanceláři senátora Jaromíra Štětiny.

Nejvíc škodlivin našli v koberci kanceláře hlavního hygienika. Ten požádal Greenpeace o detailní protokoly, aby mohl nechat odborníky zvážit míru rizika. "Neříkám, že to podceňuji, ale ještě se to musí zhodnotit," řekl. Podotkl, že normy pro obsah škodlivin v prachu, na rozdíl třeba od vzduchu, neexistují.

Některých látek je v českých domácnostech a kancelářích více, než v evropských před čtyřmi lety. Příčinu vidí Šuta v tom, že výrobci přecházejí od nejnebezpečnějších látek k jejich méně rizikovým příbuzným. Chemický průmysl se ale podle Šuty stále brání radikálním opatřením, která by si vyžádala větší náklady.

Naději na trh bez nebezpečných látek v běžně používaných výrobcích podle Greenpeace dává spotřebitelům nová politika Evropské unie. Podle předpisu, který by mohl začít platit v roce 2007, by mělo být postupně během 11 let prověřeno zhruba 30 tisíc chemických látek používaných ve výrobě. Ty nejnebezpečnější by potom měly být úplně vyřazeny.

Analýzy by ale byly podle chemického průmyslu příliš drahé, podle propočtu ekologů by za ně během 11 let zaplatil každý Evropan euro ročně.