Test suchých šamponů: některé nepohlcují mastnotu, jiné nedodají objem

Suché šampony patří k nejnovějším kosmetických hitům. Zatímco před lety o nich málokdo věděl, dnes jsou běžně dostupné téměř v každé větší drogerii. Zajímalo nás, jestli tento kosmetický produkt skutečně funguje tak jednoduše a spolehlivě, jak je popisován. Rozhodly jsem se ho proto v redakci otestovat. V hlavní kategorii jsme testovaly výrobky, které jsou určeny na všechny typy vlasů. V podkategorii jsme pak zkoušely přípravky zvlášť určené na světlé a tmavé vlasy.

„Skvělá věc na loď, když se pak člověk vyloupne někde v civilizaci. Já si navíc často sahám do vlasů, takže se mi mastí, suchý šampon je i v tomto ohledu praktická věc,“ trefně popsala Bára, jedna z testerek. Také ostatní ženy, které suché šampony zkoušely, si pochvalovaly jeho snadné použití. Jenže další zkušenosti s testovacími produkty byly velmi různorodé.

Hlavní kategorie

Morning After Dust, L ́Oréal Professionnel, 200 ml za 275 Kč

Průměrná známka: 1,95

Nejlépe hodnocený šampon v hlavní kategorii potěšil bezproblémovou aplikací a jemnou vůní. „Vůně svěží, nejkrásnější ze všech, vlasy voněly celý den,“ pochvaluje si Andrea i Vladimíra. Velkým plusem tohoto šamponu je, že nebarvil pokožku hlavy. Zanechával sice bezprostředně po aplikaci lehké stopy ve vlasech, ale povlak šel rychle dolů. „Po mírném rozčesání ihned zmizely,“ shodují se obě Barbora i Vladimíra. Kristýna doplňuje, že je velice snadné ho vytřepat z vlasů. Podle Lucie a Andrey perfektně pohltil mastnotu. „Vlasy byly na pocit i na pohmat velmi lehké, příjemné a nadýchané. Účes byl hotový během chvíle a vydržel celý den,“ říká Andrea. Naopak Kamilu mastnoty vlasů nezbavil a nedodal ani potřebný objem. „Z mých testovaných vzorků nejhorší, vlasy byly i po aplikaci mastné, zplihlé,“ posteskla si Kamila. Také Natálie, Barbora H. i Kristýna nezaznamenaly, že by jejich vlasy získaly na objemu.

Express Dry, Paul Mitchell, 50 ml od 350 Kč

Průměrná známka: 2,05

„Sympaticky malé balení na cesty, což se vždy hodí, “ pochvaluje si Lucie, Vladimíra, Karolína i Bára N. Naopak Andrea si stěžuje, že balení stačí pouze na jednu a půl aplikace. Neutrální vůně nevadila, Markétě se sladký odér líbil, dokonce jí voněl nejvíce z testovaných produktů. Šampon nebarvil, šel dobře smýt a pohlcoval mastnotu. „Podle mě nejlehčí textura ze všech – nevadilo mi ani prohrábnout si během dne vlasy prsty, aniž bych je měla ulepené nebo se mi cuchaly,“ říká Karolína. Markéta byla spokojená, že se s přípravkem dobře tvaruje účes. „Zkusila jsem vlasy natočit žehličkou a vydržely i bez fixačního spreje. Problémy s rozčesávám a slepenými vlasy však měla Natálie, Lucie zase po použití měla vlasy přeschlé a lehce zkrepatěly. Ani výrazného objemu se většina testerek nedočkala. „Tenhle šampon je spíš na rychlé oživení než záchranu doopravdy mastných vlasů,“ uzavírá Karolína.

Sky High Volume Dry Shampoo, Toni and Guy, 50 ml za 289 Kč

Průměrná známka: 2,5

Barevné balení tohoto suchého šamponu se setkalo s kladným ohlasem. Také vůně a aplikace většině testujících vyhovovaly. Bára N. však měla problémy s nanášením. „Aplikace ke kořínkům bez problémů, ale na ploše vlasů se vytvoří film, který nechce zmizet a v podstatě nezmizí.“ Také černovlásky Barbora H. a Karolína si stěžovaly, že jim na vlasech ulpívaly výrazné bílé stopy. Zatímco Barboře šly vyčesat, Karolíně nikoliv. „Na vlasech se vytvořila bílá krusta, kterou jen s velkými obtížemi stáhnete prsty,“ zlobí se Karolína. Na druhé straně světlovlasé účastnice testu nezaznamenaly po aplikaci žádné viditelné skvrny. Podle Natálie, Barbory, Markéty, Kristýny i Vladimíry výrobek dobře pohlcuje mastnotu. Naopak Naděžda se mastnoty nezbavila. „Musela jsem aplikovat značné množství, aby se mastnota ztratila, ale pak byly vlasy jakoby moc natužené,“ všimla si Lucie. Také dodání slibovaného objemu se testovací tým nedočkal. „Na obalu je uvedeno, že šampon dodá „extrémní objem“, ale nijak extrémní mi tedy nepřipadal,“ říká si Barbora H. „Nejsem si jista, jestli bych to nazvala sky high objemem. Objem je, řekla bych, podprůměrný,“ doplňuje Markéta. Naopak Kristýna i Natálie byly s objemem spokojené. „Krásný objem i při více mastných vlasech, milé překvapení, skvělé,“ říká Kristýna. „Vlasy se daly upravit a vydržely dva dny,“ doplňuje Natálie.

Hair therapy, suchý šampon, Dove, 250 ml za 149 Kč

Průměrná známka: 2,55

Výrazná vůně suchého šamponu se testovacímu týmu líbila. „Velmi svěží letní vůně,“ říká Bára N. Také s aplikací nebyl výraznější problém. Ten nastal až poté. „Dove ze všech testovaných šamponů zanechával nejviditelnější stopy - bílý povlak a vlasy působily hodně matně, doporučuji nanášet z velké vzdálenosti, jinak to z vlasů nevyčešete ani do soudného dne,“ říká Markéta. A podobně reagovala i další černovláska Karolína. „Mám pocit, že je to napůl suchý šampon a napůl lak na vlasy – tuží, tudíž i slepuje opravdu hodně, takže rozčesat vlasy moc nejdou.“ Naopak Lucii, Kristíně ani Naděždě se pokožka hlavy neobarvila. „Vlasy zůstaly bez skvrn a povlaku,“ hodnotí Andrea. Kámen úrazů byl opět objem. Ten po použití výrobku získala akorát Vladimíra a v malé míře Babora H., Bára N., Kristýna a Lucie. Paradoxně i Karolína, ale ta zase více, než chtěla. „Dodal hodně objemu. Pro mě velmi těžký, celý den jsem ho cítila ve vlasech a vadilo mi to.“ Výrobek vcelku dobře pohlcuje mastnotu, jde dobře smýt a dá se s ním snadno upravit účes. Naděždu a Vladimíru po jeho použití lehce svědila pokožka hlavy.

Refresh Dust, Schwarzkopf Professional, 300 ml od 169 Kč

Průměrná známka: 2, 65

Kristýně se vůně tohoto testovacího vzorku zdála spíše pánská, Andreje jako od kadeřníka. Podle Báry N. je sprej hodně intenzivní, doporučuje proto stříkat z větší dálky. „Přemrštěné množství vlasy slepuje, je lepší jej stříkat z větší vzdálenosti,“ souhlasí Markéta a dodává, že je potřeba hodně vyčesávat, jinak zůstávají bílé stopy. „Z vlasů skoro nejde dostat, zažila jsem si s ním poměrně zoufalé ráno,“ stěžuje si Karolína. Stop po aplikaci si všimla i Bára N., Kamila, Kristýna a Natálie. Vladimíra, Lucie a Markéta naopak žádný problém neměly. „Nemám výhrad. Jako jediný mi nezanechal žádné bílé stopy ani nepříjemný povlak na pokožce vlasů,“ chválí Markéta. Andrea, Natálie i Lucie se shodují, že šampon dokáže pohltit dostatek mastnoty, pro Barboru H. dokonce nejlépe z testovaných produktů. „Dodal objem a vlasy šly dobře upravit,“ říká Kamila. „Účes vydrží celý den, šampon mastnotu velmi dobře pohltí. Nepřidá sice nějaký okouzlující objem, ale je to poznat. Umýt se dá velmi snadno,“ uzavírá Andrea.

Objemový suchý šampon HairX, Oriflame, 150 ml za 169 Kč

Průměrná známka: 2,8

Pro Andreu byl tento suchý šampon ideální do ruky. Jemná, spíše nenápadná vůně žádnou testerku neurazila. Výrobek neslepoval vlasy, proto se jim dobře rozčesávaly. „Neslepuje, ale vlasy zhrubnou, a pokud nanášíte i do délek, tak suché konečky tím ještě více vysušíte,“ říká Markéta. Bohužel u většiny testujících výrobek nedostatečně pohlcoval mastnotu vlasů. „Byla potřeba použít poměrně velké množství šamponu, aby se efekt dostavil,“ shodují se Barbora H., Lucie, Natálie, Markéta i Kamila. Jen Bára N. to vidí trochu jinak. „Na omak byly vlasy příjemné, pocit mastnoty zmizí a vlasy vypadají upraveně.“ Slibovaný objem se podle testerek nedostavil. „Očekávala jsem, že vlasy budou více nadýchané,“ svěřila se Kamila. Šampon se dá dobře smýt a lze s ním vlasy bez problémů upravovat. Nedráždí.

Podkategorie světlé vlasy

Brilliant Blonde, Batiste, 200 ml za 139 Kč

Průměrná známka: 1,2

Podkategorii suchých šamponů pro světlé vlasy vyhrál výrobek s jemnou, nevtíravou vůní. Na vlasech nezanechával žádný povlak, akorát Kamila zpozorovala u tmavších konečků šedý nádech, přesto si ho pochvaluje. „Nejlepší z testovaných vzorků, klidně bych si ho pro běžné používání koupila,“ hodnotí Kamila. „Lehce barvu vlasů oživil,“ říká Lucie. Šampon nelepí, dobře se rozčesává, pohlcuje mastnotu a dodává objem. „Mastnotu pohltí skvěle, objem dodá. Účes po něm vydrží den a půl,“ uzavírá Andrea.

Lee Stafford CoCo LoCo, Profimed, 200 ml, 249 Kč

Průměrná známka: 2,5

Lucii se líbila jemná kokosová vůně, která se ale nezdála Kristýně. „Voní to zvláštně, tak chemicky, ke kokosu to má daleko,“ souhlasí Andrea. Testovací tým nezpozoroval, že by výrobek zanechal nějaký povlak, kromě Kristýny, které šampon obarvil vlasy. Ty po jeho použití nejsou slepené, dají se rozčesat a většinou zbaví i mastnoty. Objemu se ale testerky nedočkaly. „Mastnotu trochu pohltí, ale objem nepřidá,“ hodnotí Andrea. Naděždu dokonce po jeho použití svědila hlava.

Podkategorie tmavé vlasy

Lee Stafford Suchý šampon, Profimed, 200 ml, 249 Kč

Průměrná známka: 2,3

Nevtíravá vůně a jednoduchá aplikace suchého šamponu se testovacímu týmu líbily. Výrobek vlasy neslepuje, takže se dají dobře rozčesat, pohlcuje i přebytečný maz na vlasech a dodává jim slibovaný objem. „Má celkem rozumný hnědý odstín, trochu zakryje i odrosty. Je třeba dát si pozor při aplikaci kolem obličeje, uší a krku, aby vám neobarvil kůži – ale není to tak výrazný problém jako u Batiste,“ popisuje Karolína. Vlasy se i po použití produktu dají dobře upravovat. Pozor však, až si budete vlasy mýt. Připravte se na proud hnědé vody a několikeré vymývání.

Divine Dark, Batiste,200 ml za 139 Kč

Průměrná známka: 3

Balení, aplikace ani vůně ničím nepřekvapily. „Voní to trošku jako levná voňavka, moc příjemné mi to nebylo,“ říká Bára N. Vlasy neslepuje, takže jdou dobře rozčesat, pohlcuje dobře i mastnotu a také s dodáním objemu neměly kromě Natálie testerky problém. Co ale celému testovacímu týmu vadilo, byl hnědý povlak na pokožce, který šampon zanechával. „Kromě odrostů obarví i všechno ostatní – krk, uši, čelo, případně oblečení. A barví opravdu hodně!“ upozorňuje Karolína. Šampon nedráždí a dá se s ním hezky tvarovat účes, jde i dobře smýt. „Možná ale bude potřeba umýt i vanu,“ varuje Karolína.

