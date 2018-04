Sedm řasenek na vlastní kůži. Jak se liší reklama od reality?

Na trhu se neustále objevují nové řasenky slibující revoluci v líčení, kartáčky dostávají stále nové a nové tvary, stejně jako se inovuje samotná barva. Jsou nové patenty lepší než osvědčená klasika? Může řasenka ještě něčím překvapit? Hledali jsme odpovědi na tyto otázky.

Podívejte se na srovnání nenalíčeného oka, po aplikaci dvou vrstev od vybrané řasenky a reklamního vizuálu. Redaktorka vyzkoušela sedm řasenek, vše pečlivě zapisovala i pořizovala fotodokumentaci.

Na fotkách nebyl použit žádný filtr či dodatečná úprava v grafickém programu kromě úpravy velikosti obrázku. Snímky nalíčení vznikaly vždy za denního světla kompaktním fotoaparátem Nikon Coolpix S9500 v automatickém režimu po nanesení BB krému a pudru na tvář. U každé řasenky byly naneseny dvě vrstvy, a to pouze na horní řasy. Vedle samotného okamžitého efektu nás zajímala také výdrž řasenky, i jak snadno se odličuje.

Masterpiece Transform High Impact Volumising Mascara, Max Factor, 399 Kč

Novou řasenku Max Factor představila vizážistka Pat McGrathová poprvé na newyorském týdnu módy na přehlídce Victorie Beckham. Její hlavní devízou je nový tvar kartáčku s různě dlouhými štětinkami, které mají zachytit každou řasu. Řasenka má dodat objem od kořínků, pozvednutí a nepřehlédnutelné řasy.



Vlastní zkušenost: Díky širokému balení se řasenka dobře drží, s kartáčkem se snadno manipuluje. Objem je viditelný od první vrstvy, dvě však vypadají lépe. Řasy jsou hezky natočené. Trochu se při nanášení rozmazává na horním víčku těsně nad řasami, přebytečnou barvu lze jednoduše odstranit suchou vatovou tyčinkou.

Trvanlivost: Samotná řasenka výborně drží po celý den, a to i v deštivém počasí, nerozmazává se, ani nedrolí.

Odličování: Odličuje je se lépe silnějším odličovacím přípravkem, osvědčila se mi kombinace micelární vody a odličovacího oleje. Samotná micelární voda nestačí.

Grandiôse Mascara Effet Cils Déployés, Lancôme, 850 Kč

Nová řasenka Grandiôse je označována za největší událost značky Lancôme v tomto roce. Zaujme hned na první pohled zcela originálním tvarem aplikátoru, který je zakřivený a slibuje velkolepé výsledky, snadné, intuitivní používání a efekt grandiózně dlouhých, natočených řas plných objemu.



Vlastní zkušenost: Abych si byla zcela jistá správnou aplikací, podívala jsem se na video návod. Řasenka se opravdu překvapivě snadno nanáší, vůbec nemaže horní víčko, pracuje skutečně precizně a rychle. Řasy výrazně prodlužuje a tvaruje.

Trvanlivost: Řasy zůstaly po celý den ve stejném tvaru, bez rozmazání či žmolků kolem oka.



Odličování: Snadno se odličuje micelární vodou hned napoprvé. Kontrolní tamponek s odličovacím olejem byl již zcela čistý.

Mascara Volume Effet Faux Cils Baby Doll, YSL, 860 Kč

Pokud jde o řadu Baby Doll od značky YSL, pak její cíl je zcela jasný – efekt líčidel musí být opravdu vidět. Řasenka Baby Doll byla uvedena na trh v roce 2013 pod heslem „svůdnost až po konečky řas“. Také její kartáček vypadá jinak než u klasických řasenek. Silné štětinky se širokým rozestupy se střídají s jemnějšími bez rozestupů, čímž se má zvýraznit i ta nejmenší řasa. Výsledkem má být velký objem a prodloužení s efektem umělých řas.



Vlastní zkušenost: S pružným kartáčkem se pracuje snadno jako u běžných řasenek, jen na jeho špičce při vytažení uplývá barva. Tu však jednoduše otřete o hrdlo maskary. Hned první vrstva vypadá nápadně, barva je skutečně intenzivní. Při dvou vrstvách se některé řasy slepí, o to však intenzivněji vypadá výsledek. Podél horní řas jsem musela odstranit trochu přebytečné barvy. Pro nápadný objem a výrazné řasy ideální líčidlo.

Trvanlivost: Přestože jsem zmokla, řasám to neublížilo. Barva i tvar zůstaly beze změny po celý den bez ohledu na počasí.

Odličování: Přestože na řasách zůstává hodně barvy, řasenka se překvapivě lehce odličuje tamponkem s micelární vodou.

Studio Sculpt Superblack Lash, MAC, 500 Kč

Profesionální líčidla MAC nabízejí obrovské množství produktů pro přirozené i ultra extravagantní líčení. Řasenka z řady Studio Sculpt slibuje oddělení každé řasy, prodloužení a natočení. Inovativní kartáček má zároveň dodat maximální plnost pro dramatický vzhled s přesností bez námahy.



Vlastní zkušenost: S aplikátorem zajímavého tvaru (štětinky má pouze na jedné straně) se pohodlně líčí, barvy z tuby je tak akorát. Maskara není tak výrazná co do objemu, zato výrazně prodlužuje. Pro ty, kterým stačí efekt přirozeně dlouhých řas bez výrazného objemu, je tato řasenka ideální. Ze všech testovaných je nejméně nápadná, výsledek přesto vypadá moc hezky.

Trvanlivost: Barva dobře drží i v deštivém počasí. Nedrolí se, nedělají se žmolky.

Odličování: Jelikož se jedná o profesionální líčidlo, vyžaduje silnější odličovací přípravek na olejové bázi. Olej si s řasenkou snadno poradil, stačil jeden tamponek.

Surrealist Everfresh Mascara, Helena Rubinstein, 1 050 Kč

Heleně Rubinstein vděčíme za řasenky v tubě i voděodolnou maskaru. V roce 2013 uvedla značka na trh první nevysychající řasenku Surrealist Everfresh, která zároveň zvětšuje objem, opticky prodlužuje, dodává okázalé křivky a dojem dokonalé hladkosti. Toto vše se uvádí v oficiálních materiálech. Má zcela netypický aplikátor ve tvaru poupěte, který by měl umět rozevírat řasy do vějíře a protáhnout je do neuvěřitelné délky.



Vlastní zkušenost: I v tomto případě jsem se nejdříve podívala, jak se s řasenkou má správně zacházet. S aplikátorem se snadno manipuluje, jen je dobré otřít špičku o hrdlo masivního balení. Sama jsem nečekala, že mohu mít tak dlouhé řasy, maskara opravdu výrazně prodlužuje a dodává příjemně nápadný objem. Vnější koutek oka jsem musela trochu dočistit vatovou tyčinkou.

Trvanlivost: S ohledem na výsledný efekt jsem se bála, že se bude rozmazávat. Ale řasenka vydržela celý den beze změn, ani déšť jí nevadil.

Odličování: Překvapivě velmi snadno se dala maskara odlíčit micelární vodou. Veškerá barva šla dolů beze zbytku hned napoprvé.

Volume 1 Seconde Mascara Ultra Black, Bourjois, 379 Kč

Řasenky z řady Volume 1 Seconde mají masivní kartáček s oválnými štětinami a cíleně se zaměřují na velký objem. Patentovaný aplikátor, inspirovaný profesionálními kartáči na vlasy, má dodat objem ze všech úhlů, a to okamžitě (odtud jméno 1 Seconde), řasenka má vydržet 16 hodin a snadno se odličovat.



Vlastní zkušenost: Kartáček se dobře drží v ruce a pracuje se s ním jako s klasickým aplikátorem. Na jeho špičce se zachytává poměrně hodně barvy, je proto dobré před nanášením tuto část otřít o hrdlo řasenky. Opravdu dělá nápadně výrazné řasy hned při první vrstvě. Druhá není vůbec potřeba, spíš je lehce na škodu, protože se již intenzivně nalíčené řasy začínají u druhé vrstvy slepovat. Řasy vypadají velmi dlouhé a husté u kořínků. Horní víčko podél řas jsem musela dočistit vatovou tyčinkou.

Trvanlivost: Objem, délka i barva vydržely po celý den. Jen v dešti se oko lehce rozmazalo. V řadě Volume 1 Seconde je i voděodolná varianta.

Odličování: Řasenka šla velmi lehce odlíčit micelární vodou, zcela beze zbytku hned napoprvé.

Sumptuous Infinite Daring Lenght + Volume Mascara, Estée Lauder, 790 Kč

Nejnovější řasenka od Estée Lauder se primárně zaměřuje na délku řas a výrazný objem, a to díky složení s obsahem pružných polymerů a uhlíkově černých vláken a formovacímu kartáčku. Ten má celkem 12 řad, z jichž jedna řada má štětinky delší než ty ostatní. Tato část je určena na rozčesávání a rovnoměrné oddělení jednotlivých řas. Výsledkem mají být řasy nadzvednuté, pohádkově výrazné a neskutečně odvážné až po dobu deseti hodin, jak se uvádí v materiálech.



Vlastní zkušenost: S novým aplikátorem se jednoduše manipuluje, barva se nanáší kratšími štětinkami a nakonec se řasy nalíčí těmi nejdelšími. Kartáček opravdu funguje jako hřebínek, což se při druhé vrstvě hodí. Prodloužení řas je velmi dobře vidět, objem již méně, přesto i ten je znát. Výsledek mi přijde výrazný přesně tak akorát, ani málo, ani moc. Řasenka vypadá proto dobře samostatně i v kombinaci s linkou či očními stíny.

Trvanlivost: Řasenka dobře drží, mnohem déle než slibovaných 10 hodin, přečkala bez újmy i deštivý den. Jen o chvilku déle schne.

Odličování: Dva tamponky s micelární vodou si s řasenkou poradily. Pro kontrolu jsem použila i odličovací olej, ale nebyl potřeba. Řasenka byla beze zbytku pryč.