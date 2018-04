Velký test řasenek. Vyzkoušely jsme dvacet novinek i stálic

Pokud i vy se neustále vyptáváte ve svém okolí, kterou řasenku si pořídit a které se zdaleka vyhnout, pak vězte, že v tom nejste sama. Honba za dokonalým líčidlem se může jevit s narůstajícím počtem novinek, které kosmetické firmy každý měsíc chrlí, jako nesplnitelná mise.

Proto jsme se v redakci rozhodly, že vyzkoušíme na vlastní kůži (tedy řasách), který produkt stojí za pozornost. Naše redaktorská pětka dostala na vyzkoušení několik řasenek od levných po luxusní kousky, abychom vám mohly v hledání perfektního líčidla pomoci.

Zaměřily jsme se na balení, aplikaci, výsledný efekt i komfort při nošení. Jak to dopadlo?

Testující editorka Lucie: "Oči nemám problematické, na ideální řasenku nemám vysoké nároky. Očekávám, že líčení bude vidět, vydrží celý den, snadno se odlíčí a bude se jednoduše a rychle nanášet. Všechny vyzkoušené produkty zanechaly na konci dne šmouhy pod očima, ale nic dramatického. Mým osobním vítězem se stala nejlevnější řasenka od NYC v supermoderní korálové barvě."

NYC Big Bold, 129 korun

"Mohutný tvar řasenky krásně padne do ruky, velký kartáček si poradí i s tou nejmenší řasou. Líčení je výrazné, řasy skutečně působí objemněji, a tudíž splňuje přesně to, co slibuje výrobce. Vzhledem k větší hutnosti a výraznosti jsem musela odličovat o trošku déle. Tato řasenka se stala mým osobním vítězem."

Maybelline Volum' Express Colossal Smoky, 229 korun

"I tato řasenka splnila mé očekávání, líčení bylo na očích znát. Aplikace řasenky trvala s ohledem na jemnější štěteček déle a také barva mi nepřišla tak tmavá jako u první testované maskary. Nanesla jsem několik vrstev, abych docílila požadovaného výsledku."

Rimmel London Lash Accelerator, 229 korun

"Řasenka s nejtenčím a nejelegantnějším štětečkem slibuje dlouhé řasy. Bohužel i přes opakované namáčení aplikátoru zanechala minimální stopu. Po několika minutách jsem na řasy přece jen něco dostala, ale výsledný efekt se nedal srovnat s jediným nánosem některého z předchozích líčidel."

Testující redaktorka Johana: "Ani jedna z mnou testovaných řasenek nedráždila oči, ačkoli nosím kontaktní čočky. Rozdíly byly v aplikaci a dojmu při nošení. Na celé čáře překvapivě zvítězila nejlevnější z nich, Miss Sporty, která vyhovovala ve všech směrech, od uživatelsky příjemného tvaru přes konzistenci až po výsledný dojem na oku."

Miss Sporty Studio Lash Volumythic, 73 korun

"Pro mě zcela překvapivě absolutní vítěz testu, ačkoliv bych si svítivě žluté teenagerské řasenky za podezřele nízkou cenu v obchodě asi sotva všimla. Už při pohledu na kartáček jsem tušila, že budeme kamarádky. Je mírně prohnutý, subtilní a ze silikonu, tj. žádné objemné koště, kterým si při líčení nabarvíte půlku obličeje. Řasenka se dobře nanáší, perfektně tvaruje řasy, neslepuje je a dobře drží celý den. Vypadá přirozeně, což je pro mne také důležité."





L'Oréal Paris Lash Architect 4D, 359 korun

"S touhle řasenkou jsem byla spokojena nejméně, ačkoliv jsem na ni slyšela od známých slova chvály a hodně jsem si od ní slibovala. Má ale na můj vkus moc objemný a hustý kartáček, navíc zřejmě obsahuje nějaké částice pro zvětšení objemu řas, což mi ovšem nevyhovuje, řasy jsou pak slepené a působí jakoby těžkým dojmem. Také se mi nejhůř odličovala."

Oriflame Giordani Gold Supreme Length, 289 korun

"Tato prodlužující řasenka má u mě těsné druhé místo: má příjemný jemný kartáček s plastovými štětinkami, konzistenci tak akorát a vytváří dojem nalíčených, ale přitom přirozených řas. Nedráždí oči a dobře drží i se snadno odličuje."

Bourjois Volume Glamour Max Definition, 299 korun

"Na první pohled nápadná řasenka s výrazně tvarovaným a ostře růžovým obalem. Kartáček sice není příliš huňatý a hustý, ale je hodně tlustý, takže manipulace je o hodně horší než s mými prvními dvěma favority. Konzistence řasenky mi také příliš nevyhovuje, možná, že řasy trochu prodlouží, ale zůstává nepříjemný lepivý dojem."

Testující redaktorka Pavla: "Obvykle mi po většině řasenek slzí oči, proto se pravidelně nelíčím. Při testu jsem měla tento problém u většiny vyzkoušených produktů, ale naštěstí ne bezprostředně po aplikaci, ale až po šestí a více hodinách. Jedině maskara od Estée Lauder mi žádné potíže nezpůsobila."

YSL Mascara Volume Effet Faux Cils, 750 korun

"Kdybych vybírala podle designu, tahle jednoduchá zlatá řasenka by zvítězila díky eleganci a glamour dojmu. Kartáček je přiměřeně štíhlý a dlouhý, na spodní řasy až trochu moc, a řidší, než by mi vyhovovalo. Barva je dost hustá, takže se občas nerovnoměrně rozprostře a utvoří na řasách hrudku. V mém testu získala řasenka YSL druhé místo."

Estée Lauder Double Wear Zero Smudge, 750 korun

"Absolutní vítěz mého testu! Kartáček ideálně dlouhý na horní i spodní řasy, tenká příjemná rukojeť a vroubkovaná šroubovací část řasenky, díky níž se dobře otvírá, i když máte zrovna nakrémované ruce. Řasy zvýrazní, nehrudkuje a výsledek působí přirozeně. Je dlouhotrvající, líčení tudíž vydrží celý den. Jen vyžaduje pečlivost při odlíčení."

Astor Big & Beautiful Boom Volume, 186 korun

"Přestože bych si tuhle masivní zlatou řasenku v obchodě mezi ostatními nevybrala, posloužila docela dobře. Řasy zvýraznila, jak měla, ale špatně se s ní manipulovalo. Jak rukojeť, tak samotný kartáček je moc tlustý, neohrabaný, i když příjemně hustý. Musíte si dávat pozor při líčení. Nedoporučila bych ji ani pro velmi citlivé oči, jako mám já. Už po obědě jsem slzela."

Lush Eyes Right, 375 korun

"Nejméně nápadná maskara obsahuje pšeničnou šťávu a méně konzervantů. Její efekt i design jsou bohužel nejslabší. Řasenka překvapí vzhledem, protože vypadá spíš jako kapky nebo tuš. Na rozdíl od ostatních je opravdu kapesní velikosti, hodí se na cesty. Krátký štěteček sice nezabere místo, ale protože začíná již těsně pod uzávěrem, špatně se s ní manipuluje. Doporučila bych ji na jemné denní líčení, protože je líčení opravdu velmi nenápadné."

Testující redaktorka Cindy: "Bez řasenky se neobejdu, líčím se každý den. Od líčidla očekávám výrazný efekt. Čím hustší a tmavší, líp lépe. V tomto případě si na přirozenost a nenápadnost nepotrpím. Záleží mi také na dobré snášenlivosti, neboť mám oči citlivé a navíc nosím kontaktní čočky. V testu jsem našla své favority mezi dražšími kousky, ty splnily mé očekávání o pořádně zvýrazněných řasách. Nezklamala ani nejlepší řasenka."

Clinique High Impact Extreme Volume, 730 korun

"Výrobce slibuje okamžité dramatické zvýraznění a zároveň šetrnost k citlivým očím, což tato řasenka splňuje do puntíku. Stačí jediná vrstva a řasy dostávají krásný tvar, viditelný objem i délku. Vzhledem k širokému balení se s ní i dobře manipuluje. Jen pozor na příliš velké množství líčidla na kartáčku, snadno se umaže víčko. Bez následného použití vatové tyčinky jsem se neobešla, ale efekt za trochu té námahy navíc stojí. Tato řasenka určitě zůstává v mé kosmetické taštičce."

Gabriella Salvete Sinergia False Lash Effect, 149 korun

"U této řasenky na první pohled zaujme asymetrický tvar kartáčku, což vyžaduje trochu cviku, ale dá se na něj rychle zvyknout. S dlouhou rukojetí se dobře pracuje, při aplikaci nepřekáží ve výhledu. Viditelně řasy prodlužuje a ztmavuje. O efektu umělých řas bych ale nehovořila. Sympatický je poměr výkon a cena. Říkám ano."

Estée Lauder Sumptuous Bold Volume Lifting, 750 korun

"I zde výrobce slibuje výrazně velký a výrazný objem, což líčidlo skutečně splňuje. Stačí jediná vrstva a výsledek se nedá přehlédnout, u druhé vrstvy bych jej označila dokonce jako teatrální. V tomto ohledu mi vyhovuje maximálně. Navíc je složení velmi lehké, tudíž řasy nezatěžuje. Jen pozor na případné slepení řas, aplikace vyžaduje zkušenou ruku. Našla jsem druhého favorita."

Lily Lolo Lash Alert Natural, 370 korun

"Přírodní složení řasenky se hodí i na citlivé oči, avizované zhuštění a prodloužení jsem však nenašla. Tento produkt bych doporučila vyznavačkám velmi jemného líčení, které potřebují dodat jen trochu tmavé barvy. Pro ně bude ideální. S klasickým hustým kartáčkem se dobře pracuje, i robustnější balení se dobře drží."

Astor Big&Beautiful Play It Big Last Extension, 219 korun

"Ideální řasenka pro upravené, oddělené a dlouhé řasy. Slibovaný objem se ale nedostavil, i tak bych řekla, že stojí za pozornost. Pro lehké denní líčení se hodí dobře. Na první pohled vypadá řasenka vyschle, na kartáček se nenabaluje viditelné množství barvy, ale výslednému efektu to nevadí. Řekla bych, že právě naopak, netvoří se hrudky, řasy se vůbec neslepují."

Testující redaktorka Petra: "Vzhledem k tomu, že se téměř nemaluji, chci, aby řasenka vypadala přirozeně. Očekávám prodloužené a natočené řasy, nikoli umělé slepené, jaké měly ruské mrkací panenky. Většinou nosím brýle, takže je lepší, když jsou řasy zvýrazněné. Volím raději řasenky s velkým kartáčkem a pokud možno zvětšovací."

Rimmel London Scandal Eyes, 189 korun

"Ze všech mnou testovaných řasenek mi tato vyhovovala nejvíce. Má hustý velký kartáček, se kterým se mi řasy dobře malují a vypadají husté a dlouhé, neslepují se. Nedělá žádné žmolky a namalovaná vydrží až do večera. Jediné, co se mi příliš nelíbí, je svítivě oranžová barva obalu. Spíše cílí na náctileté dívky."

L'Oréal Paris Volume Million Lashes, 349 korun

"Musím říct, že původně byla tato řasenka můj favorit, mám u ní stejný dojem při malování jako u Scandal Eyes a navíc i designově mi víc seděla. Jediné, co mě zarazilo, je to, že po delší době užívání začala žmolkovatět, a to rozhodlo, že se umístila až jako druhá."

Gabriela Salvete Giant Gioiello Volume, 119 korun

"Řasenka má sice kratší kartáček než první dvě testované, ale i tato se dobře nanáší a výsledný efekt je velmi dobrý. Sice nejsou řasy tak dlouhé a zatočené, ale vypadají přirozeně a cena lehce přes sto korun za balení je příznivá. Navíc nežmolkovatí a její balení je decentní."

Clinique High Lengths, 630 korun

"Po vytažení kartáčku jsem se vyděsila, jestli to není vadný kus. Kartáček je zatočený a jen nahoře má jednu řadu miniaturních štětinek. Při prvním tahu štětečkem na horních řasách jsem byla nadšená, ale když jsem řasenku vyzkoušela na těch spodních, měla jsem problém. Kartáček je příliš dlouhý a zatočený, na krajích se mi řasy špatně malovaly, což mi vadilo. A to rozhodlo, že jsem si na řasenku nezvykla."