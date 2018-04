Test laků s gelovým efektem. Rozhodla snadná aplikace a dlouhá výdrž

Testovaly pro vás Eliška laky střídá přibližně po týdnu a má nejraději světlé a pastelové odstíny. Má zkušenost i s gelovou manikúrou, která podle ní nehty zpevní lépe a s laky na doma se nedá dobře porovnat. Laky testovala při dlouhém psaní na počítači i při domácím úklidu bez rukavic.

Karolína si nehty lakuje nárazově, asi dvakrát nebo třikrát do měsíce. Většinou jí nevydrží dlouho: „I když napřed nehty poctivě odmastím a použiju podkladový i vrchní lak, začnou se mi po třech dnech ošoupávat špičky.“ Má ráda klasické rudé odstíny, korálovou, fialovou, ale i šedou. Marie D. si nehty lakuje pravidelně, preferuje světlé nebo naopak velmi tmavé barvy. Největší zátěž prý pro její nehty znamená práce na počítači a běžné domácí práce, ty kvalitnější laky jí tak vydrží i týden. Před gelovou manikúrou dává přednost klasickému lakování nebo metodě P-shine. Marie B. si nehty lakuje jednou, někdy i dvakrát do týdne. „Celé dny píšu na počítači a nejsem moc opatrná, takže si lak každou chvíli olámu při otvírání plechovky nebo lovení věcí v kabelce. Moje oblíbené odstíny se pořád mění, teď zrovna mě hodně baví ty tlumené a tělové,“ říká. Také Lucie mění lak jednou i víckrát do týdne a nehty moc nešetří. „Konečnou pro ně většinou znamená víkend, kdy jedu na chalupu a pracuju na zahradě. Ale přes léto zaštipuju pravidelně kytky i na terase v Praze, což lakům nesvědčí.“ Má ráda červené, růžové a korálové odstíny. Veronika střídá laky ze všech nejčastěji, klidně dvakrát nebo třikrát týdně. Preference se jí prý mění podle ročního období: má ráda červené, vínové, růžové a tělové odstíny. Výjimečné zátěži nehty nevystavuje. „Jen když píšu na počítači, uklízím nebo myju nádobí,“ shrnuje.