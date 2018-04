Velký test krémů na tělo. Hledaly jsme ten nejlepší a našly hned dva

V redakci se nám sešly tělové krémy od dvanácti značek v různých cenových relacích od 119 korun až po luxusní produkt za 1 149 korun. Na jednotlivé výrobky jsme se dívaly z pohledu běžné spotřebitelky, zaměřily jsme se na pět vlastností – texturu, vůni, rychlou vstřebatelnost, pocit hydratace, balení.

Známkovaly jsme jako ve škole od 1 do 5. Extra známku dostal každý výrobek za celkový pocit, který jsme z něj měly a zda bychom si jej samy, po zkušenosti z testování, koupily.

Nejlepší ohodnocení tentokrát dostaly hned dva testované tělové krémy – Atoderm od Biodermy a Silky Nourishment od Dove. Prvně jmenovaný koupíte v lékárnách a v on-line obchodu značky za 439 korun a druhý v běžné prodejní síti za doporučenou cenu 160 korun.

1. - 2. místo

Atoderm Nourishing Cream, Bioderma

balení: 500 ml

cena v e-shopu: 439 Kč

cena za 100 ml: 87,80 Kč

průměrná známka: 1,31

Petra: Ideální krém pro celou rodinu včetně dětí. Velké balení navíc dlouho vydrží. Krém určitě budu používat dál.

Romana: Tento krém mě zaujal ve všech ohledech. Z testu můj druhý nejlepší.

Pavla: Je bez vůně, dobře se vstřebává. Vadí mi ale balení v pumpičce.

Johana: Hodnotím jej jako lepší průměr. Celkem fajn.

Cindy: Krém se dobře nanáší, důkladně hydratuje. Na pokožce vytváří ochranný film, ale ne nepříjemný.

1. - 2. místo

Silky Nourishment Body Cream, Dove

obsah: 300 ml

doporučená cena: 160 Kč

cena za 100 ml: 53,33 Kč

průměrná známka: 1,31

Johana: Pro mě číslo jedna. Líbí se mi konzistence, vůně i pocit, který zanechává na pokožce.

Romana: U tohoto krému mi připadá všechno v naprostém pořádku. Koupím si ho.

Pavla: Příjemná klasická vůně Dove. Pro mě má krém řidší texturu. Balení mě ničím neoslovilo.

Petra: Krém příjemně voní, dobře se roztírá i hydratuje.

Cindy: Velmi rychle se vstřebává, jemně voní, ale pro pocit důkladné hydratace jsem jej používala dvakrát až třikrát denně.

3. místo

Tělové suflé Smooth Sensation, Nivea

obsah: 300 ml

doporučená cena: 164,90 Kč

cena za 100 ml: 54,96 Kč

průměrná známka: 1,43

Johana: Jako bych se vrátila v čase, takhle přece voní ta "stará" Nivea, co jsem znala jako dítě, protože krém Nivea používala už moje babička. Takže za vůni jednička, z nostalgie, jinak také spokojenost, jen bych uvítala lehčí konzistenci.

Pavla: Je to příjemná klasika. Není mu co vytknout.

Cindy: Ideální krém na suchou pokožku s klasickou Nivea vůní. Výborně hydratuje.

Romana: Jeho vůně mi připomíná dětství. Dobře se vstřebává i hydratuje.

Petra: Tento krém mě bohužel na kůži pálil.

4. místo

Pečující tělový krém Berry Refresh, Lumene

obsah: 150 ml

cena: 379 Kč

cena za 100 ml: 252,66 Kč

průměrná známka: 1,46

Romana: Toto je můj absolutní favorit číslo 1. Je velká škoda, že si k němu nejde v obchodě přičichnout, krásně voní.

Petra: Líbí se mi jeho vůně. Kladně hodnotím i vstřebávání a míru hydratace.

Pavla: Krém zvláštně voní a má příjemnou texturu.

Johana: Dobře se nanáší, sympatická je vůně, textura i vstřebatelnost.

Cindy: Rychle se vstřebává, ale musela jsem jej aplikovat i během dne.

5. místo

SSS Nourishing Body Creme, Avon

obsah: 200 ml

stálá cena: 189 Kč

cena za 100 ml: 94,50 Kč

průměrná známka: 1,5

Pavla: Hustý krém, rychle se vstřebává a dlouhodobě hydratuje.

Petra: Tento krém mě příjemně překvapil ve všech ohledech. Určitě bych si koupila další balení.

Romana: Nemám mu co vytknout. Vyhovuje mi, navíc je cenově přístupný.

Cindy: Řekla bych, že se jedná o prototyp ideálního krému na tělo na zimu. Mám ráda i jeho vůni.

Johana: Krém je hodně hustý. Vůně se mi nelíbí.

6. místo

Body Cream Grapefruit, Ceano Cosmetics

obsah: 125 ml

cena na biooo.cz: 210 Kč

cena za 100 ml: 168 Kč

průměrná známka: 1,90

Cindy: Jeho vůně i textura je ideální na léto. Kladně hodnotím rychlé vstřebávání. Na prázdniny bych si jej pořídila.

Romana: Texturou mi připomíná více mléko než krém. Špatnou známku dostává za balení.

Pavla: Balení mě nijak nezaujalo, stejně jako řídká, vodnatá textura. Svěží vůně je docela intenzivní.

Johana: Hezky voní, ale textura je moc řídká.

Petra: Krém je tak lehký, až teče. Mám trochu problém i s balením.

7. místo

Bio kokosová péče Čokoláda, Saloos Naturcosmetic

obsah: 100 ml

doporučená cena: 173 Kč

cena za 100 ml: 173 Kč

průměrná známka: 1,91

Romana: Jeho aroma je doslova k sežrání, navíc výborně hydratuje a poměrně rychle se vstřebává.

Johana: Krásná kokosová vůně, výborně hydratuje i se poměrně rychle vstřebává, ale jeho textura mi přijde divná.

Pavla: Hodně špatně se vstřebává, protože se mění ihned v olej. Mastí oblečení.

Petra: Výrobek je moc mastný. Víc než kosmetiku mi připomíná jídlo.

Cindy: Tuto péči používám delší dobu. Jedná se o malé balení, ale stačí nanést hodně málo. Vydrží tudíž dlouho. Patří mezi stálice mé koupelny.

8. - 9. místo

Hydratační a smysly stimulující tělové máslo, Panpuri

obsah: 200 ml

cena v Salon Avenue: 1 149 Kč

cena za 100 ml: 574,50 Kč

průměrná známka: 1,93

Pavla: Zanechává kůži hebkou. Jeho výrazná kafrová vůně přináší pocit osvěžení a regenerace.

Cindy: Můj favorit celého testu. Zamilovala jsem si kořeněné aroma i krásné balení stejně jako efekt na kůži.

Johana: Balení vypadá luxusně, ale jeho vůně mi je nepříjemná.

Petra: Jeho intenzivní aroma na mě zapůsobilo až odpudivým dojmem.

Romana: Mám problém s vůní, ta je na mě až moc.

8. - 9. místo

Repairing Care výživný regenerační krém, Garnier

obsah: 200 ml

doporučená cena: 119,90 Kč

cena za 100 ml: 59,95 Kč

průměrná známka: 1,93

Johana: Příjemný na nanášení, ale špatně se vstřebává a vůně je moc sladká, připomíná spíš ovocný čaj než kosmetiku.

Pavla: Jemný, spíše řidší krém. Jeho vůně je mi příjemná. Koupila bych si ho.

Cindy: Voní mi po citrusech. Dobře se vstřebává i dlouho hydratuje. Balení je ale nepohodlné do ruky.

Petra: Tváří se jako krém na suchou kůži, ale zas tak dobře nepromašťoval. Navíc mě po aplikaci pálil.

Romana: Nelíbí se mi jeho balení, do ruky je moc velké a špatně se po aplikaci zavírá.

10. místo

Výživný tělový krém Bambucké máslo & Med, L'Occitane

obsah: 125 ml

cena v e-shopu: 595 Kč

cena za 100 ml: 476 Kč

průměrná známka: 2,03

Cindy: Našlehaná textura mě uchvátila. Vůně by mohla být méně intenzivní. Jedničky dávám kromě vůně za všechny vlastnosti.

Pavla: Krém je poměrně tuhý, připomíná mi texturou máslo. Líbí se mi retro balení.

Johana: Má velmi zvláštní konzistenci i pronikavou vůni, kterou bych u krému na tělo nečekala.

Petra: Má příliš aromatickou vůni, která mi připomíná spíš jídlo.

Romana: Silná medová vůně se mi vůbec nelíbí.

11. místo

Tělové máslo More, Oriflame

obsah: 200 ml

stálá cena: 249 Kč

cena za 100 ml: 124,50 Kč

průměrná známka: 2,05

Pavla: Neurazí, nenadchne. Dobře hydratuje.

Romana: Krém mě ničím nezaujal.

Johana: Tento krém mě nijak nenadchnul, už pro svůj staromódní design i vůni.

Petra: Zde mě nezaujalo prakticky nic. Nelíbí se mi ani vůně, ani balení.

Cindy: Na jeho netradiční vůni jsem si musela zvykat. Rychle se vstřebává, ale trochu mě pálil na rukách.

Tělovou péči Everose značky Jil Sander jsme z testu vyřadily, neboť produkt nelze zakoupit v Česku samostatně, pouze jako součást dárkové sady.