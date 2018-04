Testovaly jsme králíčka s růžky. Na klitoris byl velký, říká čtenářka

Jana testovala pomůcku Form 2 od firmy Jimmy Jane (cena okolo 3 tisíc korun) určenou ke stimulaci klitorisu, která není v sexshopech až tak běžně k dostání.

„Setkala jsem se s ní poprvé, je to takový králíček s růžky,“ popisuje čtenářka, kterou překvapilo, že je dost tvrdá a pevná. „Stejně ostré se mi zdály vibrace. Už při nejnižší intenzitě se mi zdály dost silné, takže jsem se na začátku lekla,“ svěřila se. Pomůcku by doporučila těm ženám, které mají rády hodně rychlou stimulaci, takovou, která vede rychle ke vzrušení a nástupu orgasmu. „Pro mě osobně je to spíš tak trochu vynucený výkon.“

Až napodruhé si ji Jana dokázala víc užít. „To už jsem postupovala spíš v okolí klitorisu a postupně se k němu opatrně přibližovala. To mi bylo příjemnější,“ uvedla v rozhovoru se sexkoučkou Poupětovou.

„Rozpětí růžků má být na šířku klitorisu, ale pro mě bylo docela široké, takže jsem pomůcku zkoušela vlastně i v jiných partiích. Když jsem ji chtěla použít přímo na klitoris, musela jsem si růžky zmačknutím trošku přiblížit. Jde to, ale s trochou síly, což je ztížené, pokud už je pomůcka nalubrikovaná.“

Form 2 se nabíjí postavením do nabíječky, proto je na spodní části pomůcky konektor. „Z toho jsem měla trochu respekt kvůli lubrikantu, aby se nedostal někam, kde by ji mohl poškodit, ale nezničila jsem ji, takže lubrikant jí evidentně nevadí,“ referovala Jana.

Prozkoumat vibrátor na klitoris neváhal ani Janin partner. „I na něj byly vibrace docela silné,“ uvedla čtenářka a doporučila, že vibrace lze použít zmírněné, přeneseně přes ruku.

Sexkoučka doplnila, že se s ním dá dobře stimulovat nejen klitoris ženy, ale i hráz muže. „Myslím, že pod šourkem by to mohlo být docela zajímavé, nebo případně kolem bradavek a to nemluvím o masáži páteře, svalů kolem páteře,“ poradila.

Děkujeme butiku Mesalina za pomůcku k testování a butiku Intimity za poskytnutí prostor pro natáčení.