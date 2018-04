Test dětských sladkých svačinek: jsou tučné a organismu nepomohou

Svačiny jsou pro děti nezbytností, byť mají mnozí rodiče pocit, že stačí snídaně a pak až oběd.

"Vzhledem k tomu, že si děti, zejména ty menší, neumí vytvářet zásoby živin, jsou více ohroženy jejich nedostatkem. Z tohoto pohledu je důležitý pravidelný přísun pestré stravy," vysvětluje Jana Divoká ze sdružení STOB, které se zabývá zdravou stravou a životním stylem.

Individuální přístup

Podle Divoké sice existují všeobecná doporučení, jak by měl vypadat jídelníček v různém věku dítěte, kolik energie nebo živin by se mu mělo dodávat, ale důležitý je zároveň individuální přístup.

"Zejména je nutné uvažovat v kontextu celodenního, a dokonce i týdenního jídelníčku dítěte. Pokud například víte, že dítě bude mít ve škole či doma sladké jídlo k obědu, není vhodné mu připravovat sladkou svačinu, ale naopak přidat více bílkovin," řekla OnaDnes.cz Divoká.

Podle obecných doporučení by svačina měla tvořit asi 10 procent celkového energetického příjmu dítěte, ale když například víte, že váš potomek půjde v určitý den na školní výlet nebo ho čeká trénink, může být samozřejmě svačina vydatnější.

Test šesti svačinek

Pro dětský jídelníček se zároveň obecně doporučuje, aby 50 procent z celkového denního příjmu tvořily sacharidy, 30 až 35 procent tuky a 15 až 20 procent bílkoviny.

Jak by v tomto ohledu uspělo 6 typických dětských svačinek, které reklamy vychvalují do nebe? Do jednoduchého testu se dostal BeBe Brumík s čokoládovou náplní, Pribináček Tyčinka, Kinder Pinguí, Rýžoví medvídci, sušenky BeBe Dobré ráno s mlékem a Kinder - Mléčný řez.

Jak je zhodnotila Jana Divoká ze sdružení STOB, ukazuje následující tabulka:

Test sladkých dětských svačinek Výrobek Nutriční hodnoty v jedné svačince Doporučený poměr živin: bílkoviny (15-20 %), tuky (30-35 %), sacharidy (50 %) Komentář odbornice Brumík s čokoládovou náplní

1 ks = 30 g Energie: 504 kJ

(ve 100 g je 1 680 kJ)

Bílkoviny: 1,8 g

Sacharidy: 17,5 g

Tuky: 4,7 g Bílkoviny 6 %, tuky 59 %, sacharidy 35 %

Sušenka obsahuje vysoké procento tuku. Výhodou je její nízká gramáž, a tedy i energetická hodnota. Pribináček Tyčinka vanilková

1 ks = 35 g Energie: 555 kJ

(ve 100 g je 1 586 kJ)

Bílkoviny: 1,9 g

Sacharidy: 7,5 g

Tuky: 9,5 g Bílkoviny 6 %, tuky 65 %, sacharidy 29 % Tyčinka obsahuje ze všech vybraných výrobků největší procento tuku. Jako svačinku ji lze tedy doporučit opravdu jen výjimečně. Kinder Pinguí

1 ks = 30 g

Energie: 563 kJ (ve 100 g je 1 880 kJ)

Bílkoviny: 2,1 g

Sacharidy: 11,6 g

Tuky: 8,8 g Bílkoviny 6 %, tuky 60 %, sacharidy 34 % Opět vysoce překročené množství tuku. U těchto tyčinek sehrává velkou roli i reklama, která ji předkládá jako zdravou svačinku. Doporučuji výjimečně a doplněnou polotučným mléčným výrobkem. Rýžoví medvídci

Celá krabička obsahuje 11 ks = 35 g Energie: 682 kJ (ve 100 g je 1940 kJ)

Bílkoviny: 2,2 g

Sacharidy: 25,3 g

Tuky: 5,5 g Bílkoviny 5 %, tuky 31 %, sacharidy 64 % Rýžoví medvídci splňují doporučené procento tuku. Mají sice v daném množství poněkud více energie, ale krabička obsahuje balení po jednom kusu. Lze tedy na svačinu doporučit 3-4 kusy doplněné například jogurtem. Výhodou je bezlepkovost výrobku. Sušenky BeBe Dobré ráno s mlékem

1 ks = 50 g Energie: 942 kJ

(ve 100 g je 1885 kJ)

Bílkoviny: 4 g

Sacharidy: 34 g Tuky: 7,5 g Bílkoviny 5 %, tuky 31 %, sacharidy 64 % Výhodou výrobku je jistě přiměřené procento tuku a také obsah vlákniny, která ovlivňuje i jeho glykemický index. Na svačinu nedoporučuji konzumovat celé 50g balení, ale jeden až dva kusy doplněné 100 - 150 ml mléčného výrobku. Kinder - Mléčný řez

1 ks = 28 g Energie: 490 kJ (ve 100 g je 1 756 kJ)

Bílkoviny: 2,2 g

Sacharidy: 9,5 g

Tuky: 7,8 g Bílkoviny 9 %, tuky 56 %, sacharidy 35 % Tyčinka má ze všech nejmenší gramáž, ale obsahuje stejně energie, jako 30g, respektive 35g balení zde uvedených výrobků. Vzhledem k vysokému procentu tuků lze doporučit výjimečně a rozhodně ne jako "zdroj mléka", jak bývá často propagována reklamou.

Tabulka podle Jany Divoké jednoznačně ukazuje, že těmito výrobky nenaplníme doporučované množství bílkovin, většina z nich má navíc vysoké procento tuku.

Pojďte si povídat do Kavárničky Řešíte nadváhu svých dětí? Máte vlastní recept na zdravou svačinu? Napište o tom zde.

"Kvůli tučným potravinám pak děti přijímají mnoho energie, kterou nestačí spotřebovat a která se ukládá ve formě tělesného tuku. Druhou stránkou věci je nevhodné složení stravy, kdy tuk v potravinách ubírá místo plnohodnotným bílkovinám. Jejich nedostatek pak může mít negativní vliv na správný vývoj jejich organismu," vysvětluje výživová poradkyně.

"Pokud zvolíme sladkou svačinu, je obecně vhodné doplnit ji mlékem, jogurtem, kefírem či jinou potravinou bílkovinné povahy nebo vybalancovat chybějící složky - v našem případě zejména bílkoviny - v dalších denních jídlech," dodává.

Co dopřát dítěti

Jestli občas dítěti takovou rychlou sladkou svačinu chcete dopřát, snažte se vybírat ty, které obsahují vyšší procento bílkovin a menší procento tuku. Důležité je rovněž sledovat množství sacharidů, zejména těch jednoduchých, které jsou na etiketě označeny jako "cukry". Čím méně, tím lépe.

Tip Zajímáte se o zdravý životní styl a chtěli byste se zbavit i přebytečných kilogramů? Mohou vám pomoci aktivity sdružení STOB.

"Sledujte rovněž, jestli pokrm obsahuje alespoň vlákninu či některé vitaminy a minerály, aby svačina opravdu nedodala jen prázdnou energii a jaksi neubrala v dětském jídelníčku mnoho místa, které by se dalo naplnit vyváženějšími potravinami," řekla OnaDnes.cz Jana Divoká.

A jak by měla vypadat zdravá svačina?

Svačina pro předškolní dítě (okolo 600 kJ)

Kelímek polotučného jogurtu (120 ml) se 100 g ovoce

Svačina pro školáka (okolo 750 kJ)

Menší kus pečiva (40 g), 5 g rostlinného tuku, plátek 30% tvrdého sýra, 50 - 100 g zeleniny

Svačina pro teenagera (okolo 1 000 kJ)

1 kus (nejlépe celozrnného) pečiva (50 - 60 g), 50 g tvarohové pomazánky (polotučný tvaroh, červená paprika, rostlinný tuk, cibule), 100 g zeleniny

Připraveno ve spolupráci s Janou Divokou ze sdružení STOB.

Kupujete dětem sladké svačinky? celkem hlasů: 2574