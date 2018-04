Domácí test CRP nám ukázal, že jsou antibiotika zbytečná. Není pro každého

Poslední dobou se mluví o tom, že mnoho lidí užívá antibiotika zbytečně. I proto jsme se podívali na domácí test CRP, abychom zjistili, jak funguje a jestli má smysl si ho koupit.



„C-reaktivní protein (CRP) je bílkovina krevního séra, která je vysoce citlivý parametr indikující zánětlivé procesy v těle. Tato bílkovina je součástí reakce akutní fáze imunitního obranného systému,“ vysvětluje praktický lékař Josef Volný z Polikliniky Zelený pruh.

A dodává, že hladina CRP v krvi závisí na stupni zánětu a je ve srovnání s jinými klinicky využívanými známkami zánětu, jako jsou sedimentace nebo hladina bílých krvinek, daleko pružnější. Jeho hladina v krvi se zvyšuje u všech druhů bakteriálních zánětlivých procesů, a to již za 6 až 12 hodin od začátku zánětu, ale zůstává poměrně nízká u onemocnění virových.

To také ukázal test u kolegy Petra Pravdy. „Domácí test CRP jsem si aplikoval po asi třech dnech, kdy jsem se necítil dobře. Přesně podle návodu - nakapat 10 kapek roztoku do plastové zkumavky, provést vpich, odebrat vzorek krve, smíchat s roztokem, kapátkem nasát směs krve a roztoku a deset kapek nakapat do jamky testu. Po pěti minutách bylo jasno. Test ukázal obvyklou - nezvýšenou hladinu CRP,“ popisuje svou zkušenost šéfeditor iDNES.cz.

Fakta o testu První domácí test CRP umožní zjistit koncentraci C-reaktivního proteinu ve třech úrovních. Méně než 10 mg/l, 10-30 mg/l, a více než 30 mg/l. Test vám prozradí z kapky krve výsledek za 5 minut. Pořídit si ho můžete v lékárně bez lékařského předpisu a cena za balení, které obsahuje 2 testovací sady, se pohybuje okolo 300 korun.



Bakteriální infekce se u něj nepotvrdila, po dalších dvou až třech dnech nachlazení se opravdu ukázalo, že antibiotika nebyla potřeba, potíže prakticky odezněly.

Stejnou zkušenost jsem měla i já. S vysokou teplotou, kašlem a rýmou jsem bojovala několik dní a zlepšení nepřicházelo. Nemocný byl i můj sedmiletý syn. Test jsem tedy vyzkoušela na nás obou. Na rozdíl od kolegy se ukázalo, že máme CRP zvýšené, tedy 10 až 30 mg/l. Což nemusí být bakteriální zánět, ale může jít jen o zvýšené hodnoty kvůli probíhající nemoci. Proto by se měl test za čas opakovat, ale to již nebylo potřeba, nemoc začala postupně ustupovat.

Pro použití testu u dospělého nevidím já ani kolega problém. Pro dítě je to ale stresující. Raději tedy doporučuji si testovací sadu připravit v jiné místnosti a pak teprve zkoušku dítěti provést, což jsem u syna neudělala.

Když viděl, jak vyndavám všechny ty věci, začal se bát a pak už si nechtěl nechat test udělat. Navíc vymáčknutí kapky krve, které je k diagnostice potřeba, bylo dost náročné, zvláště když se vám brečící dítě brání. To se sice může stát i v ordinaci dětského lékaře, ale ten s tím má zkušenost a rozhodně mu to jde rychleji.

Já bych proto raději volila návštěvu lékaře a to i z toho důvodu, že je tam test přesnější. Což potvrzuje i lékařka Zdeňka Přibylová.

„Hodnoty CRP v ordinaci jsou přesné a ne pouze rozmezí hodnot jako u domácího testu. Je rozdílná hodnota 35 mg/l a například 120 mg/l. Ze zkušenosti hodnoty 6 až 40mg/l odpovídají spíše virové infekci, zatímco hodnoty vyšší než 40 mg/l se častěji vyskytují u bakteriálních onemocnění,“ uvádí Přibylová.

Co je CRP CRP je bílkovina tvořená v játrech a patří mezi takzvané proteiny akutního zánětu. V současné době s přístrojem na vyšetření C-reaktivního proteinu pracuje většina ordinací praktických lékařů pro děti a dorost. Hodnota CRP má velký význam pro rozhodování při předepisování antibiotik. Vyšetření CRP je hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Při hraniční hodnotě CRP a podle vyšetření a stavu pacienta se navíc provádí kontrolní test druhý den a rozhoduje se podle stoupající či klesající hodnoty, zda není potřeba nasadit antibiotika.

„Domácí vyšetření CRP bych doporučila pouze jako hrubě orientační vyšetření například při akutním horečnatém onemocnění a momentální nedostupnosti lékařské péče. Nutné je ale varovat před nesprávnou interpretací, protože někdy i při nízké hodnotě CRP je třeba navštívit lékaře. Vždy je totiž potřeba komplexního pohledu na pacienta - anamnéza, celkové vyšetření, eventuálně další laboratorní vyšetření,“ upozorňuje lékařka Zdeňka Přibylová.

Lehce zvýšené CRP hodnoty totiž mohou mít podle lékařky Přibylové i zdraví kuřáci, těhotné ženy, sportovci po velké fyzické zátěži, osoby s vysokoproteinovou dietou a pacienti s diabetem a depresemi.

Hladina C-reaktivního proteinu může být zvýšena také při virových infekcích, jsou-li provázeny zánikem většího počtu buněk, a i při různých neinfekčních onemocněních, například po operaci nebo třeba po infarktu myokardu. Mírně stoupá hladina CRP třeba i u nádorů, některých endokrinních a metabolických poruch, či u srdečního selhání.