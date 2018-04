Velký test balzámů na rty. Přírodní kosmetika velmi zaujala i zklamala

Oslovily jsme celou řadu značek, aby nám poskytly do velkého redakčního testu ty nejlepší balzámy na rty, jaké mají v nabídce. Nakonec se nám v redakci sešlo devět výrobků, které koupíte v běžných drogériích, lékárnách a

e-shopech.



Na jednotlivé výrobky jsme se dívaly očima běžných spotřebitelek. Zajímal nás v první řadě účinek, tedy jak dobře a dlouho balzám udržuje rty hydratované. Hodnotily jsme také balení a způsob aplikace.

Známkovaly jsme jako ve škole od 1 do 5. Každý výrobek dostal ještě extra známku za celkový dojem, který jsme z daného balzámu měly.

Vítěze celého testu jsme nakonec našly mezi zástupci přírodní kosmetiky. Zvláčňující, bezbarvá tyčinka na rty Linea Dolcezza italské značky Helan s obsahem včelího vosku, propolisu, bambuckého másla a několika druhů olejů si vysloužila od nás jasnou jedničku. Nepatří sice mezi nejlevnější, v e-shopu ji pořídíte za 145 korun, ale vyplatí se. Líbila se nám míra hydratace, bezproblémové balení a s ním spojená aplikace a dlouhodobý efekt na rtech.

1. místo

Linie Dolcezza Apelab, Helan

balení: bezbarvá tyčinka

cena na erbario.cz: 145 Kč

průměrná známka: 1,35

Klasická tyčinka s obsahem zejména včelích produktů a olejů vonící po medu s univerzálním použitím. Nebarví, lze ji tudíž použít i na odřený nos či jemnou dětskou pokožku. Redaktorka Lenka tyčinku označila na jasného vítěze, Johana si pochvalovala hydratační schopnosti. Dvěma testujícím přišla medová vůně příliš pronikavá.

2. místo

Pure&Natural Milk&Honey, Labello

balení: bezbarvá tyčinka

doporučená cena: 59,90 Kč

průměrná známka: 1,45

I druhá nejvyšší příčka patří bezbarvému balzámu ve formě tyčinky. Labello z řady Pure&Natural s obsahem medu získalo skvělé známky za bezproblémovou aplikaci, míru promaštění rtů i klasické balení. O něco hůře si oproti prvnímu místu vedla kvůli silné vůni i chuti medu, která nás výrazně neuchvátila.

3. - 4. místo

Lip Care Shine, Garnier

balení: tónovaná tyčinka

cena: 69 Kč

průměrná známka: 1,46

Do kategorie tónovaných balzámů patří růžová tyčinka s perleťovým leskem značky Garnier. Nejčastější známkou, kterou jsme tomuto přípravku dávaly, byla jedna minus. Výhrady se, kromě barvy na rtech, nevyskytly. Pavla spolu s Johanou se shodly, že je díky světlému, výrazně perleťovému odstínu dobrá na hory. Jedna ji označila na "ufo", druhá jako "smrt". Barva nevypadá přirozeně a připomíná ochranu proti velkým mrazům. Je velmi světlá až do fialova jako při odkrvení. Co do ostatních vlastností není co vytknout.

Fruity Shine Cherry, Labello

balení: tónovaná tyčinka

doporučená cena: 49,90 Kč

průměrná známka: 1,46

O třetí a čtvrté místo se rovným dílem s perleťovým balzámem dělí červeně zabarvená tyčinky na rty Fruity Shine Cherry značky Labello. Pár dvojek si vysloužila hlavně za poměrně krátkodobý efekt na rtech. Její konzistence je o trošku lehčí než u medových balzámů, proto déle nevydrží. Ovocná vůně i chuť se příjemně nosí, ne každý však snese dvě a více vrstev tónované tyčinky. Ze všech balzámů nejvíce barví.

5. místo

Intensive Moisture, Avon

balení: krém v tubě

stálá cena: 69 Kč

průměrná známka: 1,61

Balzám na rty z řady Avon Care obsahuje kromě výživné mateří kašičky také UV filtr 15, což z něj dělá ideální přípravek na ochranu rtů v kterémkoliv ročním období. Jedná se o hutný krém v tubě se zkoseným aplikátorem. Pokud vám tento typ balení vyhovuje, bude se vám hodně líbit i tento balzám. Polovina testujících dala horší známku jen kvůli tomu, že se jim lépe používá klasická tyčinka.

6. místo

Atoderm, Bioderma

balení: krém v tubě

cena v lékárnách: 249 Kč

průměrná známka: 1,73

I další z balzámů je hutnější krém v tubě s aplikátorem. Přípravek se zaměřuje především na velmi suché a popraskané rty, neobsahuje barviva, parfémy a další dráždivé látky. Milovnice klasických tyčinek balení neoslovilo a ve většině případů se testující shodly, že na rtech dlouho nevydrží, tudíž jej musíte aplikovat častěji. Naštěstí se jedná o velké balení o obsahu 15 ml. Za hydratační vlastnosti si vysloužil osmkrát jedničku a jen jednou dvojku. A to od redaktorky Lenky, která si ovšem pochvalovala příjemné používání.

7. místo

Lip Tone, Blistex

balení: tónovaná tyčinka

doporučená cena: 99,90 Kč

průměrná známka: 1,73



Dalším zástupcem tónovaných balzámů na rty je tyčinka Lip Tone značky Blistex zdůrazňující přirozenou barvu rtů. Nebarví tak výrazně jako Labello či Garnier, proto se snadněji nosí i tomu, kdo po výrazném obarvení svých rtů netouží. Překvapením pro všechny testující byl pocit, jaký na rtech zanechává. Kromě UV filtru 15 a různých olejů obsahuje také mentol. Některé testující přípravek pálil na rtech. Horší známky si vysloužil rovný tvar, kvůli kterému se hůře nanášel. Hydratační vlastnosti jsme hodnotily jako dobré, redaktorka Johana za výborné a je rozhodnuta vyzkoušet od stejné značky také bezbarvou variantu.

8. místo

Balzám na rty s arganovým olejem, Ryor

balení: krém v tubě

cena v e-shopu: 70 Kč

průměrná známka: 2,28

Českou přírodní kosmetiku Ryor rády používáme, a proto nás velmi zajímala i novinka v sortimentu - balzám na rty obsahující arganový, avokádový a jojobový olej a přírodní rostlinou vazelínu. Přípravek je balen v tubě s aplikátorem, díky kterému se snadno nanáší. Všechny testující redaktorky se jednohlasně shodly, že balzám má příliš tekutou konzistenci a na rtech dlouho nevydrží. Dalším minusem byla nahořklá pachuť. Nadpoloviční většině vyhovovala míra hydratace. Vedoucí redaktorka Pavla zdůraznila v celkovém hodnocení příjemnou vůni.

9. místo

None of Your Beeswax, Lush

balení: krém v kelímku

cena: 220 korun

průměrná známka: 2,66

Balzám na rty britské značky Lush vyčníval z řady testovaných produktů v mnoha ohledech. Jako jediný není v tyčince ani v tubě s aplikátorem, z malého kelímku jej musíte nanášet prsty. Také na rozdíl od všech ostatních se pyšní označením "vegan", neobsahuje žádné ingredience živočišného původu. Skládá se z kokosového oleje, fair trade bambuckého másla, několika rostlinných másel a také nálevu z citronů. Plus mu patří nejen za ryze přírodní složení, ale také za příjemnou vůni. Všechny testující řešily balení. Malá krabička se špatně otevírá a nanášení prstem shledaly jako nehygienické a nepraktické.