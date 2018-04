Velký test antiperspirantů a deodorantů: vítězila výdrž a neutrální vůně

Testovaly pro vás Monika (25 let) pracuje jako fyzioterapeutka v opavské nemocnici. I při náročné práci chce vypadat a cítit se svěže a na pomoc by si ráda přibrala perfektní antiperspirant. Karolína (29) je kosmetická redaktorka tištěného magazínu Ona Dnes. Díky své práci už vyzkoušela hromadu přípravků, proto není divu, že hodnotila nejpřísněji. Redaktorka OnaDnes.cz Madla (30) chodí několikrát týdně cvičit a naběhá se i kolem malého syna, takže o pocení ví své. Má ráda ekologickou a bio kosmetiku. Ilona (47) pracuje na poště v Brně, kde třídí zásilky. Fyzicky náročná práce si žádá kvalitní antiperspirant, takže i na vlastní pěst testuje nejrůznější výrobky. Milena (63) se chystá strávit léto s vnoučaty. Plánuje výlety do ZOO, na zámky i na koupaliště a podle vlastních slov by ráda byla „ta nejvoňavější babička“.