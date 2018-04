Čtenářka posilovala svaly pánevního dna a ještě si užila vzrušení

Pomůcka patří do kategorie, kterou známe jako venušiny kuličky. „Většina mužů si mylně myslí, že slouží ke vzrušení ženy, ale to není pravda, my ji používáme na posílení pánevního dna nebo třeba na léčení některých traumatických stavů uvnitř pochvy,“ vysvětlila sexkoučka Julie Gaia Poupětová, s níž si Lenka o pomůcce povídala.

Pomůcka na posilování pánevního dna.

Obvykle mívají takové kuličky okolo 60 až 70 gramů, ale čtenářka testovala speciální pomůcku Ami plus od Je Joue (cena kolem 700 Kč), která má zhruba 138 gramů, což je dvojnásobek běžné váhy. Navíc je to poměrně úzká kulička, nebo spíš fazolka, určená pro opravdu silná pánevní dna.

„Svou roli hraje i šířka pochvy, která může být u každé ženy jiná,“ vysvětlila sexkoučka to, že někdy ani sebevycvičenější svaly dna pánevního nemusí zabránit nechtěnému vyklouznutí pomůcky.

„Ta, kterou jsem testovala, je mnohem těžší než jiné venušiny kuličky, takže by určitě nebyla vhodná pro začátečnice, protože by je mohla odradit,“ popsala devětadvacetiletá Lenka své dojmy a sexkoučka doplnila: „Většinou se začíná s širšími a mnohem lehčími pomůckami, tahle je úzká a těžká.“

Lenka pomůcku vyzkoušela v leže na břiše a ve stoje. „Určitě je lepší ji před použitím nahřát třeba v teplé vodě nebo na topení. Je sice ze silikonu, ale i tak by to bez nahřátí nemuselo být moc příjemné,“ poradila čtenářka a pochvalovala si, že opravdu svaly pánevního dna cítila.

„Zvlášť ve stoje se opravdu posilují. Ze zdravotního hlediska je to určitě hodně dobrá pomůcka. Člověk si víc uvědomí svůj vnitřek a soustředí se na tlak, zatíná svaly a vnímá lépe své tělo. Navíc není to ani od věci používat ji společně s jinou pomůckou na klitoris,“ pochvalovala si Lenka a prozradila dobrou zprávu, která potěší ženy i muže; totiž, že pomůcka může nakonec pomoct i k lepšímu vzrušení.

Sexkoučka Gaia chtěla vědět, jestli Lenka s pomůckou v sobě zkoušela skákat, ale ta si na to netroufla. „Když se s ní skáče, musí člověk opravdu silou zatínat spodní svaly pánevního dna,“ vysvětlila Poupětová a přidala vlastní zkušenost: „Mně se s ní daří i jezdit venku na bruslích.“

Ženy s pevnými svaly pánevního dna mohou s pomůckou zavedenou v pochvě vyrazit i ven, ale Lenka to nezkoušela. „Která by uměla dobře ovládat své pánevní dno, možná by ji dokázala zapojit do běžného života. Ale pak by bylo vhodné lépe přizpůsobit úchyt pomůcky, aby mezi nohama nevadil,“ uvažovala.

