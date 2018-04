Test a tipy, jak zaručené omládnout. Kávou, vínem, pizzou a líbáním

Kroky proti rokům ČLOVĚČE, NEZLOB SE! Kdo se rozčiluje, ten se stresuje a škodí svému tělu, zvláště plicím. Na Harvardské lékařské fakultě zkoumali 700 dobrovolníků po dobu osmi let a zjistili, že těm, kdo se často vytáčejí a rozhořčují, se zmenšuje kapacita plic. Zkuste se ovládat a otestujte se třeba při hraní společenských her s přáteli. Společenské styky totiž omlazují také: nedostatek přátel má prý na zdraví stejně zhoubný vliv jako kouření. JÁ BUDU CHODIT PO ŠPIČKÁCH Choďte doma naboso a po špičkách. Cvičíte tak rovnováhu, svůj šestý smysl. Jak stárneme, naše rovnováha se zhoršuje, proto se vyplatí ji trénovat. Zkuste taky při čištění zubů stát na jedné noze. Zdá se to snadné, ale napoprvé budete mít co dělat, abyste neupadli a nevypíchli si kartáčkem oko. PIJTE KAFE Ano, je špatné na žaludek a tmavnou po něm zuby, ale zároveň zpomaluje slábnutí paměti a ochabování poznávacích schopností. Pijte ho s mírou pětkrát týdně. LÍBEJTE SE! Při líbání zapojujeme asi 30 svalů v obličeji, což vyhlazuje vrásky. Líbání samotné pak vyplavuje endorfiny a zahání stres. Samozřejmě jen s tím, koho máte rádi. KOMPLIKUJTE SI ŽIVOT Čím automatičtěji funguje náš mozek, tím je línější. Házejte si tedy klacky pod nohy. Doktor Lawrence Katz z lékařské fakulty Dukovy univerzity přišel s na první pohled legračními cvičeními, která vyvádějí mozek z rovnováhy a nutí ho improvizovat. Když prý budete chvíli používat počítačovou myš druhou rukou, měnit trasy do práce či oblékat se se zavřenýma očima, udržíte svou hlavu fit a svěží déle. Nepoužívané spoje v mozku se totiž časem vytrácejí. DENNĚ SNĚZTE PARAOŘECH Je to jednoduchý způsob, jak do sebe dostat doporučenou dávku selenia. Konzumace selenia ovlivňuje schopnost vašeho mozku zůstat fit i ve stáří. Mezi dobrovolníky, kteří ho konzumují dostatek, a těmi, kteří to zanedbávají, naměřili čínští vědci až desetiletý rozdíl, přestože obě zkoumané skupiny byly stejně staré. Dejte si, ať Alzheimer klepe marně. JEZTE PIZZU A PIJTE VINNÉ STŘIKY Rajčatový protlak na italské národní pochoutce má skvělý účinek na pleť. Jeho každodenní konzumace podporuje v pokožce tvorbu prokolagenu, který jí zaručuje mladistvý vzhled. A jak je to s tím vínem? Voda ve vinném střiku vám zabrání vypít příliš mnoho alkoholu a hydratuje celý organismus. TŘIKRÁT DOBROU Ve spánku tělo produkuje melatonin a kortizol, hormony, které opravují vaše buňky. Dejte jim čas na práci a dopřejte si hluboký nerušený spánek. Tři konkrétní rady pro kvalitní spánek: nedívejte se z postele na televizi, když se v noci vzbudíte, nedívejte se, kolik je hodin, a ráno vstaňte hned, jakmile se probudíte. NAMALUJ MI HRUŠKU Kdy jste naposledy namalovali obrázek? A nedívejte se, jako že jsme se zbláznili. Malování milují děti, protože povzbuzuje fantazii a relaxuje mysl. Neříkejte, že nic z toho nepotřebujete. Pokud je vám hloupé vytáhnout pastelky, kreslete si propiskou - třeba na poradách. A když vás načapou, můžete (po pravdě) citovat výzkumy, které potvrzují, že lidé, kteří si na poradě nebo při telefonování kreslí, si potom vše lépe pamatují. VYUŽIJTE SVOU ZELENINU Kupujte ji co nejčerstvější a skladujte v lednici. Vzduch a světlo v ní ničí vitamin C. Nejlepší úpravou zeleniny je rychlé smažení na olivovém oleji a vaření v páře nebo v mikrovlnné troubě. CHRAŇTE ZUBY I DÁSNĚ Kdo si čistí zuby jen občas, tomu pak krvácejí dásně a bakterie z úst se dostávají do krve. Odbývat ústní hygienu není tedy jen nevábné, ale i zdraví nebezpečné. Bakterie v krevním řečišti mohou způsobit sraženiny a ohrozit srdce. VYPNOUT PRSA, BŘICHO ZASTRČIT Ohnutá záda přidávají víc roků než šedivé vlasy. Navíc to škodí vašim kostem a kloubům. Kdykoliv si vzpomenete (třeba teď), tak se narovnejte, jako když vám do zad šťouchala maminka. Posílíte svaly a budete skutečně vypadat mladší. Na celkové zlepšení držení těla je pak ideální jóga a pilates. SVAČTE Ten, kdo jí šest malých jídel denně, má o 5 % nižší cholesterol než ten, kdo jí jedno nebo dvě velká. Držte se jídel s nízkým obsahem tuku a cukru, ale zároveň nehladovte nikdy víc než čtyři hodiny. Noste s sebou svačiny jako vaše děti. Doženete jimi menší porce hlavních jídel a budete spokojení vy i váš lékař.