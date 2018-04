Hubené modelky v prádle nejsou skutečný ideál krásy, míní XXXL modelka

„Živí a představují špatné standardy Ameriky a obecně celé společnosti, že musíte vypadat určitým způsobem, tedy jako andílek Victoria’s Secret, cítit se krásná a být sexy,“ řekla Holliday, která se výrobci luxusního prádla na sociálních sítích nabízela coby modelka, ale společnost ji ignorovala.

“Myslím, že je to nezajímalo. Pravděpodobně si toho ani nevšimli kvůli těm třpytkám a tělovým sprejům andílků nebo penězům.“

XXXL modelka říká, že si je vědomá, že je obézní. Diety ale nedrží, protože u ní nefungují.

“Vím, že jsem tlustá, ale lidé zcela zapomínají na to, že chci ženy vzdělávat a ukázat jim, že je v pořádku být tím, kým jste, milovat sama sebe, žít svůj život a nebýt nešťastná,“ prohlásila.

Holliday odmítá, že by propagovala nezdravý životní styl. “Není to tak. To jako byste řekli, že někdo jen proto, že má tmavší pleť nebo je gay, propaguje svůj životní styl. Je to o tom, kým jste,“ dodala.

Rodačka z Mississippi, která se živila jako vizážistka, začala v roce 2010 na sociálních sítích zveřejňovat své fotky v oblečení nadměrných velikostí.

Tess Holliday měří 165 centimetrů, váží 118 kilo a má konfekční velikost 54. Neměla ale problém ukázat se v plavkách nebo spodním prádle. Celosvětový úspěch zaznamenala, když podepsala smlouvu s britskou modelingovou agenturou Milk Model Management. Italský Vogue ji označil za jednu z nejvlivnějších světových plus size modelek.