Jako bych to nebyla já, říká o svém těle po porodu obézní modelka

Tess Holliday se podruhé stala maminkou v červnu, když porodila syna Bowieho Junipera. Obézní modelka si na narážky ohledně postavy zvykla a hrdě se hlásí k označení plus size. Po porodu však připustila, že se svým tělem není úplně spokojená.

„Každý den bojuji s tím, abych se naučit milovat své tělo po porodu. Je to už šest měsíců a moje břicho je povislejší, prsa mají jiný tvar, mám nové strie, víc než kdy předtím se cítím jako cizinec ve vlastním těle,“ napsala na Instagramu k fotce ve spodním prádle.

Modelku prý tyto pocity překvapily, jelikož předtím se měla ráda taková, jaká byla.

„Nečekala jsem to. Nekoukám do zrcadla a neříkám si, že se nepoznávám, ale někdy to tak bohužel je. Zvažovala jsem, jestli to napsat, ale myslím, že je důležité být upřímná. Vědět o tom, jaké to je být ženou v médiích, která nedávno porodila, a o tlaku, který je kladen na maminky, aby zhubly poporodní kila,“ míní.

Přestože to zřejmě i jí samotné potrvá ještě nějakou dobu, maminky vyzvala, aby se smířily se změnami po narození potomka.

„Předtím jsem byla tlustá. Mám zdravé dítě a víte co? Jsem tlustá pořád a je to v pořádku. Nemám žádné novoroční předsevzetí o hubnutí, ale chci poznat své tělo, milovat ho a pečovat o něj,“ dodala s tím, že velkou oporou je její partner.