Nechápu, proč lidem vadí označení plus size, říká obézní modelka

Zatímco mnoho modelek s kily navíc se od označení plus size distancuje, Američanka je na něj hrdá.

„Nechápu, proč není v pořádku být plus size. Nevím, proč to označení lidem vadí. Mnoho modelek si vybudovalo kariéru jako plus size a pak najednou už nechtějí být takto označovány,“ postěžovala si Tess Holliday.

Podle ní je přitom důležité, aby modelky nadměrných velikostí měly své vlastní pojmenování a byly příkladem pro mladé dívky s podobnou postavou.

„Když mladá dívka zadá do vyhledávače slovo modelka, jako první se jí zobrazí štíhlá Gigi Hadidová a Kendall Jennerová. Myslím, že pro všechny mladé dívky je opravdu důležité vidět, že v módě jsou zastoupeny i jejich velikosti, takže nemají pocit, že jsou na světě samy,“ dodala modelka, která kvůli své váze často na internetu čelí posměškům a urážkám. Ale nic si z nich nedělá, jelikož je sama se sebou spokojená.