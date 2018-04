Plus size modelka: Jsem v osmém měsíci a nevadí mi, že to není znát

Veřejnost Tess kritizuje za to, že se svou kyprou postavou chlubí a je tak pro děti a náctileté špatným příkladem. Ona si s tím ale hlavu neláme a říká, že to není její starost.

Ona je spokojená a zatím zdravá, takže není důvod na sobě nic měnit. Navíc je jako Plus size modelka spokojená a myslí si, že kdyby zhubla, už by jako modelka takový úspěch neměla.

„Jsem v osmém měsíci a moje tělo vypadá úplně stejně jako na začátku. Mám jen trochu větší břicho a je mi to jedno. Naučila jsem se být sama se sebou smířená, jsem smířená i s tím, že lidé neustále komentují moje tělo,“ vyjádřila se ke svému vzhledu.

Modelka očekává své druhé dítě. S předešlým partnerem má desetiletého syna Rileeho.

Tess vadí, že ji lidé neustále poučují o tom, jak moc je tloušťka nebezpečná. Všichni po ní prý chtějí, aby zhubla, ale nic jim do toho není. „Už jsem se naučila posílat lidi někam, když začnou moralizovat. Neustále slýchám, co bych měla dělat a co je dobré a není dobré pro mé zdraví a mé dítě. Všechny ženy moc dobře vědí, co je pro ně dobré. A také vědí, co je dobré pro jejich dítě. Nikomu jinému do toho nic není,“ svěřila se.

Už před těhotenstvím si lidé mysleli, že je těhotná a nyní si myslí, že nečeká jedno dítě, ale minimálně dvojčata. Všechny řeči ale hází za hlavu. „Já i můj syn a partner jsme spokojení, jsme šťastní a máme krásný život,“ dodala.