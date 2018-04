Morbidně obézní modelka propaguje kojení na sociální síti

Syna plus size modelka porodila v polovině června a dala mu jméno Bowie Juniper. Fanoušci jí dlouho nevěřili, že je opravdu v jiném stavu, protože na ní těhotenství kvůli tloušťce téměř nebylo vidět. Hrdě tedy syna začala fotit hned po porodu a dnes se chlubí fotografiemi, na kterých Bowieho kojí.

„Moje kamarádka Jackie mě dnes vyfotila během kojení Bowieho. Úplně mi z té fotky poskočilo srdce. Kojení je normální,“ napsala Tess k fotografii na svém profilu na sociální síti.



Už v minulosti ji během kojení vyfotil její partner, který si myslí, že je jeho žena při kojení syna sexy. Tess ale nechce, aby na kojení lidé nahlíželi takto.

„O tom to vůbec není. Je to něco úžasného, přirozeného a zdravého a propojí vás to. Jste s dítětem na úplně jiné vlně. Kojte své děti, dokud to půjde,“ sdělila modelka, která je pyšná na označení plus size.

Brunetka totiž měří 165 centimetrů, váží 118 kilo a má konfekční velikost 54. Celosvětový úspěch zaznamenala, když podepsala smlouvu s britskou modelingovou agenturou Milk Model management. Italský Vogue ji označil za jednu z nejvlivnějších světových plus size modelek.