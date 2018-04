Z děcáku do azyláku: Lucie by se ráda i s dětmi nastěhovala do svého

Od tří let vyrůstala Lucie v dětském domově. Nemá na něj špatné vzpomínky, byl obdobím jistoty a bezpečí. Když jí bylo 15 let, rodiče, které skoro neznala, si Lucii zničehonic odvezli domů. Bohužel, lásky se od nich nedočkala, byla pro ně spíše služkou.

Přesto úspěšně vystudovala obor pečovatelství. Když nastoupila do zaměstnání, rodiče jí zabavovali peníze a dále ji ponižovali. Lucie se snažila najít útočiště u svých partnerů, ale oba vztahy zkrachovaly a ona zůstala se synem a dcerou sama.

Než se Lucie ujali známí, vystřídala bydlení v azylovém domě a ve skromném pronájmu. Zdálo se, že u laskavé rodiny najde klidný přístav, ale soužití se změnilo v noční můru. Lucie dřela v domácnosti, zatímco jí majitelé domu zadržovali doklady a peníze. Když došlo na fyzické týrání dětí, Lucie sebrala odvahu a s dětmi, ale s prázdnýma rukama, z domu utekla.

Dnes všichni tři bydlí v azylovém domě a společně docházejí na terapeutická sezení, která jim pomáhají překonat úzkost. Lucie se začíná připravovat na samostatný život po odchodu z azylového domu a zajistila si bydlení, kam se má s dětmi brzy stěhovat.

Teribear hýbe Prahou

Pomoci Lucii najít nové bydlení spadá do jednoho z deseti témat Nadace Terezy Maxové dětem, která pomáhá znevýhodněným dětem a rodinám. Postupně představujeme všechny okruhy péče o potřebné, do kterých může přispět každý z nás. Stačí se přihlásit do charitativního nonstop happeningu Teribear hýbe Prahou.

Nezáleží na věku, fyzické kondici ani čemkoliv jiném. Kdo má chuť pomoct, může tak učinit po dobu deseti dnů od 8. do 17. září v kteroukoli denní či noční hodinu. Stačí se jen registrovat, pořídit si za sto korun čip, který je už nyní ke koupi na stránkách www.teribear.cz, a přijít si zaběhat nebo se projít na vyznačený okruh na Letenské pláni v Praze. Sami se pak rozhodnete, který z deseti příběhů chcete podpořit. Pomůžete jak částkou za čip, tak padesátikorunou od partnerů akce za každý kilometr, který zdoláte na trase dlouhé 1,3 km.

Poběží i naše redakce

Generálním mediálním partnerem akce Teribear hýbe Prahou je vydavatelství MAFRA a na Letenské pláni se můžete v úterý 13. září potkat také s redaktorkami internetového magazínu i tištěného magazínu Ona Dnes. I my chceme svými kilometry přispět na lepší život opuštěných dětí či znevýhodněných rodin.

Postupně vám představíme všech deset konkrétních příběhů, kde můžeme pomoct, vy pak na přelomu srpna a září rozhodnete v hlasování, pro koho chcete, aby redakce běžela.