Jako batole u narkomanů prožil peklo. Teď teprve Michal začíná zlobit

Ve třech letech ho od drogově závislých rodičů odebrali do dětského domova. Tam strávil dlouhá léta a nyní zhruba rok žije u pěstounů. Cítí k nim silné pouto a vděk, přesto je pro Michala občas těžké zvládat běžné životní výzvy. Trpěl nočními děsy, záchvaty paniky, ubližoval si.

Pěstouni zajistili pro chlapce individuální terapeutickou pomoc. S terapeutkou si povídají, malují, relaxují. Michal mile a ochotně spolupracuje a začíná poodkrývat bolestná témata raného dětství. V pozadí je však zřejmý jeho dosavadní životní scénář, kdy mu poslušnost umožňovala přežít. Občasná provokativní reakce, „zlobení“, právě znamená, že Michal zkouší důvěryhodnost vztahu a hledá spolehlivou oporu v současné životní etapě.

Bude potřebovat ještě hodně času, než se mezi dospělými bude cítit v bezpečí. Nyní se Michal zapojil i do skupinové terapie, je stále otevřenější ve svých pocitech, v tom, co chce a potřebuje. Snad jednou začne věřit, že ho druzí mohou mít rádi právě takového, jaký je.

Bolavé duše hojí psychoterapie

Prakticky všechny děti, které zažily v dětství citové a fyzické útrapy nebo strávily delší dobu v ústavu, si často odnesou následky citové deprivace, které byly vystaveny. Pokud se dítě necítí přijímané a milované, může mít problémy se sebepřijetím, motivací, důvěrou ve své schopnosti.

Pro děti z ústavní výchovy je cesta už v samotném počátku života trnitá, a pokud se člověk nevyrovná se svou minulostí, není možné, aby se u něj rozvinula víra ve vlastní budoucnost. Psychoterapie dětem pomáhá vyrovnat se se samotou a přechody z jednoho neznámého prostředí do druhého. Vyrovnat se s traumaty, odmítnutím, s komplikovaným vztahem k biologickým rodičům – někdy i k pěstounům, protože určité procento dětí se nemusí s náhradní rodinou sžít a vrací se zpět do ústavní péče.

Ne každý dětský domov nebo pěstounská rodina však má možnosti, aby dětem individuální terapeutickou péči mohly poskytovat.

Nadace Terezy Maxové dětem proto finančně podporuje odbornou psychoterapii, zaměřenou na specifické potřeby těchto dětí. I několik málo klíčových setkání může být na příští cestě rozhodující a zahojit bolavou dušičku.

Děti, které ze sebe mají dobrý pocit, se cítí jistější a šťastnější, lépe vycházejí s ostatními, navazují pevnější vztahy a je pravděpodobné, že budou mít lepší motivaci se prosadit. Díky psychoterapii máme jedinečnou příležitost pomoci ohroženým dětem včas přehodit výhybku směrem ke spokojenosti – nejen dnes a tady, ale především do jejich budoucího života.

Teribear hýbe Prahou

Pomoci Michalovi najít v životě jistotu spadá do jednoho z deseti témat Nadace Terezy Maxové dětem. Postupně představujeme všechny okruhy pomoci, do kterých může přispět každý z nás. Stačí se přihlásit do charitativního nonstop happeningu Teribear hýbe Prahou.

Nezáleží na věku, fyzické kondici ani čemkoliv jiném. Kdo má chuť pomoct, může tak učinit po dobu deseti dnů od 8. do 17. září v kteroukoli denní či noční hodinu. Stačí se jen registrovat, pořídit si za sto korun čip, který je už nyní ke koupi na stránkách www.teribear.cz, a přijít si zaběhat nebo se projít na vyznačený okruh na Letenské pláni v Praze. Sami se pak rozhodnete, který z deseti příběhů chcete podpořit. Pomůžete jak částkou za čip, tak padesátikorunou od partnerů akce za každý kilometr, který zdoláte na trase dlouhé 1,3 km.

Poběží i naše redakce

Generálním mediálním partnerem akce Teribear hýbe Prahou je vydavatelství MAFRA a na Letenské pláni se můžete v úterý 13. září potkat také s redaktorkami internetového magazínu i tištěného magazínu Ona Dnes. I my chceme svými kilometry přispět na lepší život opuštěných dětí či znevýhodněných rodin.

Postupně vám představíme všech deset konkrétních příběhů, kde můžeme pomoct, vy pak na přelomu srpna a září rozhodnete v hlasování, pro koho chcete, aby redakce běžela.