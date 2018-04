Jsou to naše děti, protože je milujeme, říkají pěstouni

„Rozhodnutí stát se pěstounkou dalo mému životu jasný směr,“ říká pěstounka Vlaďka.

Když vlastní děti odrostly, rozhodli se manželé zaplnit prázdné hnízdo dětmi, které to potřebují. Napřed přijali Daníka a Davida, opožděné a traumatizované chlapce z kojeneckého ústavu. Později se ukázalo, že jsou mentálně zaostalí.

„Kluci jsou bojovníci, touží po úspěchu, milují dobrodružné zážitky jako ostatní děti. Je skvělé vidět, jak se rádi zapojují,“ popisuje pěstounka. Po klucích přišli do rodiny Andulka s Karolínkou a Mirkem. Dnes patnáctiletého Mirka, který má problémy s autoritami, se nakonec ujala rodina staršího vlastního syna pěstounů a soužití mu prospívá. Z Karolínky vyrostla zdravá, sebevědomá, třináctiletá slečna, která ráda jezdí na koni. Andulka má diagnostikovanou mentální retardaci, je to však veselá holčička, kterou si všichni zamilovali. Rodinu doplnila postižená Verunka, která se v září chystá do školy.

„Anička je jak z reklamy na šťastný život. Verunka je živel, udržet ji v lavici bude náročnější, než udržet vítr v kapse,“ říkají s láskou pěstouni.

„Jsou to naše děti! Ne pokrevním poutem, ale tím, že je milujeme, jaké jsou. Nemusíme souhlasit se vším, co dělají, ne vše se nám podaří změnit, ale když nám namalují obrázek nebo nám ráno naskáčou do postele, cítíme, že jsme opravdová rodina,“ říká pěstounka.

Další děti v ústavech však na takovou rodinu stále čekají. Každý z nás může podpořit pěstounskou péči a adopci, aby i ony mohly vyrůstat ve šťastných rodinách.

Teribear hýbe Prahou

Pomoci opuštěným dětem najít nové rodiny spadá do jednoho z deseti témat Nadace Terezy Maxové. Postupně představujeme všechny okruhy péče o potřebné, do kterých může přispět každý z nás. Stačí se přihlásit do charitativního nonstop happeningu Teribear hýbe Prahou.

Nezáleží na věku, fyzické kondici ani čemkoliv jiném. Kdo má chuť pomoct, může tak učinit po dobu deseti dnů od 8. do 17. září v kteroukoli denní či noční hodinu. Stačí se jen registrovat, pořídit si za sto korun čip, který je už nyní ke koupi na stránkách www.teribear.cz, a přijít si zaběhat nebo se projít na vyznačený okruh na Letenské pláni v Praze. Sami se pak rozhodnete, který z deseti příběhů chcete podpořit. Pomůžete jak částkou za čip, tak padesátikorunou od partnerů akce za každý kilometr, který zdoláte na trase dlouhé 1,3 km.

Poběží i naše redakce

Generálním mediálním partnerem akce Teribear hýbe Prahou je vydavatelství MAFRA a na Letenské pláni se můžete v úterý 13. září potkat také s redaktorkami internetového magazínu i tištěného magazínu Ona Dnes. I my chceme svými kilometry přispět na lepší život opuštěných dětí či znevýhodněných rodin.

Postupně vám představíme všech deset konkrétních příběhů, kde můžeme pomoct, vy pak na přelomu srpna a září rozhodnete v hlasování, pro koho chcete, aby redakce běžela.