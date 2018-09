Začal happening Teribear hýbe Prahou. Každým kilometrem pomůžeme dětem

Zapojit se a pomáhat chůzí či během může každý, a to v kteroukoliv denní či noční hodinu. V loňském roce podpořilo tuto charitativní akci přes dvanáct tisíc lidí. Ti, kteří přišli na vrch Vítkov, společnými silami naběhali, nebo nachodili 226 286 kilometrů. Celková částka, která se díky jejich pohybu a touze pomáhat vybrala, byla neuvěřitelných 11 314 320 korun.

Registrovat a pomáhat se mohou jako v předešlých letech i rodinné a firemní týmy. Tradičně se i letos zapojí také vydavatelství MAFRA. Loni jsme naběhali a nachodili 1 304,4 kilometru (nejvíc pomohl Luboš Rota 200,4 km) a přispěli tak znevýhodněným dětem částkou 65 220 korun.

„Když jsme před čtyřmi lety připravovali první ročník akce, nepočítali jsme s tak vysokou účastí. Každý rok přichází stále více a více lidí, kteří pohybem pomáhají a tím dělají něco dobrého pro sebe, ale inspirují i ostatní. Velmi mě těší, že pocit sounáležitosti, který je na Teribear trati znát, napomáhá i ke stmelení společnosti, která je v současnosti tak rozdělena. Všechny zúčastněné spojuje pomoc dětem a to mi přijde skvělé“, říká patronka a zakladatelka pořádající nadace Tereza Maxová.



Každý zdolaný kilometr podpoří prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětem partneři akce v čele se Škoda Auto částkou 30 korun. Je na každém, aby si vybral, komu z deseti příběhů věnuje své kilometry, které se promění ve finanční pomoc. Všech deset okruhů, na které lze přispět, najdete v podobě konkrétních příběhů zde.

Chcete také pomáhat? Stačí se jen registrovat, pořídit si čip a přijít si zaběhat nebo se projít na vyznačený okruh na vrchu Vítkov v Praze. Čip, který je podmínkou účasti, jednak počítá kilometry a zároveň umožňuje opakovanou účast po celou dobu trvání akce. Čip stojí pro dospělého 200 korun, pro dítě do 12 let 100 korun. Koupí čipu podporujete charitativní aktivity pořadatelské nadace. Čip je možné zakoupit buď online na www.teribear.cz nebo kdykoliv v místě konání akce až do 15. září.