Partner Lucii surově mlátil. Vzala děti, odešla a začíná znovu žít

Pomáháme s Teribearem Každým kilometrem přispějete 50 korun někomu z desítky okruhů, kde pomáhá Nadace Terezy Maxové dětem. Akce Teribear hýbe Prahou se koná 7.-16. 9. v Praze na Vítkově a přihlásit se můžete zde.



Na dětství má Lucie jen smutné vzpomínky: alkohol, domácí násilí a když matka na následky pití zemřela, převzala dívka plně péči o domácnost a nedokončila učiliště.

Nakonec založila vlastní rodinu a s partnerem měli čtyři krásné děti. Po prvních spokojených letech si muž našel problematické přátele a začal brát drogy.

Psychicky a fyzicky Lucii týral. Poprvé odešla do azylového domu po šesti letech trápení, jenže na partnerovo naléhání se nakonec vrátila domů.

Pak přišel další útok, kdy jí partner před dětmi zlámal žebra.

Lucie sebrala odvahu a odstěhovala se s dětmi do azylového domu. Teď dává svůj život pomalu do pořádku A děti chodí řádně do školy.

Za podpory pracovníků azylového domu si našla brigádu. Navštěvuje rekvalifikační kurz pro pedagogické asistentky a doufá, že bude moci pomáhat druhým a být užitečná. Hlavně však doufá, že dětem dokáže zajistit spokojený a klidný domov.

Společně pohneme Prahou a pomůžeme mamince z azylového domu postavit se na vlastní nohy.