Pořád stloukám rozpočet, aby děti mohly do školek a školy, říká máma

Pomáháme s Teribearem Každým kilometrem přispějete 50 korun někomu z desítky okruhů, kde pomáhá Nadace Terezy Maxové dětem. Teribearem hýbe Prahou se koná 7.-16. 9. v Praze na Vítkově a přihlásit se můžete zde. 1. Chci pomoci ohroženým těhotným maminkám 2. Chci pomoci rodinám v nouzi 3. Chci pomoci maminkám z azylového domu začít znovu 4. Chci pomoci maminkám z azylového domu začít znovu 5. Chci podpořit pěstounskou péči a adopci 6. Chci pomoci týraným dětem najít cestu z pekla 7. Chci pomoci dětem z kojeneckých ústavů mít vlastní tetu 8. Chci pomoci mladým lidem z dětského domova studovat 9. Chci pomoci zahojit bolavou dušičku dětí z dětského domova 10. Chci pomoci mladým lidem stát na vlastních nohách



„Po narození neslyšící dcery jsem na své čtyři děti, z toho dvě hendikepované, zůstala sama a bojuji každý den,“ říká Karolína.

Výživné dostává pouze na sedmnáctiletého syna, který chodí do učiliště s integrací. Otec nejmladší holčičky a šestiletých dvojčat – čerstvých prvňáčků - je v exekuci.

„Pořád stloukám rozpočet, aby děti měly věci do školek a školy. Mléčné výrobky nebo ovoce, sladkosti, to si dětem nemůžu dovolit koupit, na to se v obchodech ani nedívám. Já osobně nic nepotřebuji, nekouřím, nepiji, nikam nechodím.“

Další rána potkala rodinu loni. Po změně majitele domu si musela hledat nové bydlení.

Kvůli přestěhování a nové kauci se Karolína zadlužila. Půjčku nyní splácí, byla však nucena začít rozprodávat své věci.

I vzhledem k postižení dcery, které diagnostikovali neurologickou poruchu mozku, se jen těžko vymaňuje z dluhů.

V nouzi se proto obrátila na Nadaci Terezy Maxové dětem a sociální pracovnice její žádost podpořily.

Společně pohneme Prahou a díky příspěvku na bydlení pomůžeme udržet rodinu pohromadě!