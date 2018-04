Jedni rodiče byli chudí, druzí zločinci. Ujali jsme se jejich dětí

„Jsme osmičlenná rodina s pěti přijatými dětmi,“ říkají Havelkovi, kteří se starají o dvě skupiny sourozenců – první děti byly z biologické rodiny odebrány kvůli chudobě, druhé kvůli trestné činnosti rodičů.

Nejstaršímu chlapci je šestnáct a chystá se na střední školu, nejmladší sedmiletý v září nastupuje do první třídy. Děti se věnují muzice, baletu nebo jsou cennou posilou florbalového týmu.

„V naší rodině teď převládají puberťáci a jejich projevy. Není to jednoduché, ale zvládáme to. Pořád vidíme, jak se vrací čas a energie investovaná do dětí. Hledají a vnímají smysl života, mají zpětnou vazbu, že něco zvládnou, jsou v něčem dobří. Mají svůj okruh přátel a kamarádů, se kterými sdílejí své úspěchy i neúspěchy. Děkujeme, že nám pomáháte zajistit zdravý a úspěšný vývoj našich svěřených dětí,“ říkají Havelkovi.

Společně pohneme Prahou a pomůžeme k tomu, aby více opuštěných dětí našlo láskyplný domov.