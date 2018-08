I když Karolína vyrostla v dětském domově, bude z ní inženýrka

0:52 , aktualizováno 0:52

Karolína žije v dětském domově už 14 let spolu se třemi sourozenci. „Jsem za to šťastná,“ říká. „Můžu studovat, věnovat se tomu, co mě baví, což by se nejspíš nestalo, kdybych stále žila s matkou.“ Pomozte studovat dětem z dětských domovů a nasbírejte kilometry během nebo chůzí na akci Teribear hýbe Prahou.