Anička chce dostat svá dvojčátka z ústavu domů

Protože Anna otěhotněla jako nezletilá, byla dvojčatům stanovena ústavní výchova.

Anička však byla od samého začátku rozhodnutá, že se od svých synů neodloučí, a uchýlila se proto s dětmi do dětského centra, kde mohli být všichni společně. S podporou pracovnic centra se sžívala s rolí matky a naučila se všechno nezbytné.

Poté, co si vyřídila soudní stanovení svéprávnosti (zplnoletnění), požádala o svěření dětí do své péče. Z miminek jsou mezitím dva šikovní kluci, kteří si rádi kreslí a od září se těší do školky.

Soud schválil svěření chlapců do péče maminky. Anička by se nyní ráda osamostatnila a zařídila si stálé bydlení, které je pro rodinu nezbytné. Nemá ale dostatečné prostředky k tomu, aby mohla složit kauci k pronájmu bytu. Nemůže se spoléhat na rodinné zázemí, s rodiči se nestýká. Proto se sociální pracovnice obrátily na nadaci a požádaly o finanční podporu pro mladou maminku v jejích nových začátcích.

„Ráda bych byla s dětmi co nejdříve ve svém a udělám pro to všechno,“ říká Anička. „Nechci, aby děti žily v ústavech déle, než bude nutné. Ráda bych, aby měly klidný domov, jaký jsme my se sestrou nepoznaly. “

Teribear hýbe Prahou

Pomoc Aničce spadá do jednoho z deseti témat Nadace Terezy Maxové dětem. Postupně představujeme všechny okruhy péče o potřebné, do kterých může přispět každý z nás. Stačí se přihlásit do charitativního nonstop happeningu Teribear hýbe Prahou.

Nezáleží na věku, fyzické kondici ani čemkoliv jiném. Kdo má chuť pomoct, může po dobu deseti dnů od 8. do 17. září v kteroukoli denní či noční hodinu. Stačí se jen registrovat, pořídit si za sto korun čip, který je už nyní ke koupi na stránkách www.teribear.cz, a přijít si zaběhat nebo se projít na vyznačený okruh na Letenské pláni v Praze. Sami se pak rozhodnete, který z deseti příběhů chcete podpořit. Pomůžete jak částkou za čip, tak padesátikorunou od partnerů akce za každý kilometr, který zdoláte na trase dlouhé 1,3 km.

Poběží i naše redakce

Generálním mediálním partnerem akce Teribear hýbe Prahou je vydavatelství MAFRA a na Letenské pláni se můžete v úterý 13. září potkat také s redaktorkami internetového magazínu i tištěného magazínu Ona Dnes. I my chceme svými kilometry přispět na lepší život opuštěných dětí či znevýhodněných rodin.

Postupně vám představíme všech deset konkrétních příběhů, kde můžeme pomoct, vy pak na přelomu srpna a září rozhodnete v hlasování, pro koho chcete, aby redakce běžela.